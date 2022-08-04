Gümrük kapılarında öncelikli geçiş hakkı güncellendi

Sayın DÜNYA okurları önceki yazılarımdan hatırlarsınız. Yetkilendirilmiş yükümlü sıfatı uluslararası alanda geçerliliği olan bir sıfattır. Bu sıfatı kazanabilmek için oldukça zorlu şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Bir yıla yakın sürede yapılacak danışmanlık çerçevesinde eğitimler de dahil olmak üzere talep sahibi dış ticaret şirketi belirlenen şartları karşılarsa Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak kazanabiliyor.

Bu sertifikayı alan firma sayısı Avrupa’da onbinlerle ölçülürken ülkemizde henüz bin sayısına ulaşamadık.

Sertifikayı alan firmalar muteber/güvenilir addediliyor ve gümrük işlemlerinde birçok kolaylık sahibi oluyorlar vede bu sayede maliyetleri düşürerek rekabette öne geçiyorlar.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan son genelge ile sınırdan geçişlerle ilgili kolaylıklar getirilmiş bulunuyor.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahiplerinin denetimindeki araçlar sınır kapılarında öncelikli geçiş hakkına sahiptirler.

Sertifika kapsamında alınan ‘İzinli Gönderici’ yetkisine sahip firmaların, kendi tesislerinden veya ihracatta yerinden gümrükleme yetkisi sahibi firmaların tesislerinden yapacakları taşımalar için öncelikli geçiş uygulaması başlatılmış bulunuyor.