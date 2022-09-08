Gümrük Müşavirliği ve Yardımcılığı sınavı açılıyor

Gümrük Kanunu’nun uyarınca bu yıl muhtemelen kasım veya aralık ayı başında Ankara'da yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılmak için öncelikle adayların kayıt yaptırması gerekiyor.

Sınava katılacak adayların 26.08.2022-16.09.2022 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte müracaat ederek belirtilen ön kayıtı yaptırmaları gerekiyor.

Belirtilen tarihlerde ön kayıt yaptırmayan adayların sonraki sınav müracaatları kabul edilmiyor. Başvuruda, sınav öncesi istenilen belgeler ile adayların beyanı esas alınacak, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 ve 228’inci maddeleri ile geçici 6/1’inci maddesinin b ve c bentlerinde yer alan koşulları taşımadığı halde sınava giren adayların sınavları geçersiz sayılacağı ilan edilmiş bulunuyor.

Ön kayıt yaptıracak adaylar tarafından doldurulan sınav başvuru formu istenilen diğer belgelerin bir dosya halinde ilgili Bölge Müdürlükleri’ne teslim edilmesi gerekiyor. Ön kaydı kabul eden memurun başvuru formunda belirtilen kısma tarih ve imza atması zorunluluğu getirilmiş bulunuyor.

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı yazılı sınavlarına başvuruları kabul edilen adayların listesinin Bölge Müdürlüklerince 21.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi isteniyor.

Mağduriyet yaşanmaması açısından aday bilgilerinin listelere doğru olarak kaydedilmesi ve kaydedilen bilgilerin hafızaya alınması hususunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmekte olup, Ön kayıtlarla ilgili tereddüt olması halinde, tereddüt konusu husus Bakanlığımıza intikal ettirilecek ve alınacak cevaba göre işlem yapılması isteniyor.

Bölge Müdürlüklerinin, ön kayıt başvuru tarihleri ile istenilen bilgi ve belgeler ilan panolarına asılmak suretiyle adaylara duyurması gerekiyor.

Diğer taraftan; Gümrük müşavir ve Gümrük müşavir yardımcısı adaylarının varsa sınavlarda önlem alınmasını gerektirecek engel durumu ve engel grubuna ilişkin bilgilerin de gerekli raporu ile birlikte bildirilmesi şart koşuluyor.

Sınav üniversite kanalıyla yara MEB kanalıyla yapılıyor. Yazılı sınavı kazanan yardımcılar karne almaya hak kazanıyor. Müşavirler ise yazılı sınavı kazandıktan sonra sözlü sınava tabi tutuluyor. Kazandıkları takdirde müşavirlik karnesi alabiliyorlar.