Gümrük ve işlenmiş kıymetli madenlerin sermayeye eklenmesi

Sayın DÜNYA okurları, şubat ayında TPKK Hakkında 2008-32/34 sayılı Tebliğde bir değişiklik yapıldı ama sahada bu değişikliğin nasıl uygulanacağı konusunda tereddütler oluştu.

Değişiklik şöyle idi; İşlenmemiş kıymetli madenlerin Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatı mümkün kılındı. İşlenmemiş kıymetli madenlerin sermayeye eklenmesi Türk Ticaret Kanunu’nun 342’nci ve 343’üncü maddeleri kapsamında gerçekleştirilebilecektir. Kuşkusuz uygulamayla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca usul ve esaslar belirleniyor ve Merkez Bankası’nca ilan ediliyor.

Son durum şöyledir;

1. İşlenmemiş kıymetli madenlerin Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek maksadıyla getirilmiş olması halinde, aracı kuruluş aracılığıyla getirilmesi zorunludur. Bu durumda, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin alıcı bölümünde ithalat izni olan aracı kuruluşun adı ve unvanının yer alması gereklidir.

2. İşlenmemiş kıymetli madenlerin Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek maksadıyla getirilmiş olması halinde, bedelsiz ödeme şekliyle beyan edilme zorunluluğu bulunduğundan, yurtdışına bir döviz transferinin olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde işlem sermaye hareketi olmayıp, ithalat işlemine dönüşecektir. Bu durumda, serbest dolaşıma giriş beyannamesinde ödeme şekli ‘bedelsiz’ olarak belirtildikten sonra serbest dolaşıma giriş beyannamesinin aracı banka bölümü yeşil renk alıyorsa, aracı banka belirtilmesi zorunlu olduğundan, banka isminin kaydedilmesi, beyaz renk alıyorsa, aracı banka belirtilmesi ihtiyari hale geldiğinden, isteğe bağlı olarak banka ismi kaydedilir veya kaydedilmez. Bu bölüm açılmıyorsa, herhangi bir aracı banka kaydedilemez demektir.

3. İşlenmemiş kıymetli madenlerin Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek maksadıyla getirilmiş olması halinde, gelen işlenmemiş kıymetli madenlerin sermaye niteliğinde olduğunun ispatı için;

Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin 44 numaralı bölümüne, ‘x firmasının sermayesine eklenmek maksadıyla, TPKK hakkında 2008-32/34 sayılı Tebliğ’in (28.02.2008 t. 26801 s. R.G.) 6-6/b maddesi gereğince getirilen kıymetli madenlere ilişkin beyandır” ifadesinin yazılması, Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermaye maksatlı getirdiği kıymetli madenleri gönderen yurtdışındaki ülkeden veya yurtdışındaki firmadan alınan ve Türkiye’ye sermaye olarak getirildiğini belirten bir yazı, belge veya sözleşme varsa bunların 44 numaralı bölüme kaydı ve beyanname ekinde ibraz edilmesi, Türkiye’ye getirilen kıymetli madenlerin sermaye maksatlı olarak getirildiğini ispata yarayan varsa, herhangi bir belgenin beyannamenin 44 numaralı bölümüne kaydı, gerekiyor.

Görüşümüz bu yöndedir. Uygulamada ne gibi sorunlar çıkacağına bakmak lazım.