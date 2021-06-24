Gümrüksüz satış mağazalarında fiyat ve logoda yeni durum

Sayın DÜNYA okurları, Yurtdışına geliş ve gidişlerinizde gümrüksüz satış mağazalarını görüyorsunuzdur. Uzun yıllar önce sınır kapılarında ya da havaalanlarında çok sayıda bu tür mağaza vardı. Bunlar gümrük hattı dışında sayılıyordu. Oldukça fazla sorunlar yaşanması nedeniyle bu sayılara haklı olarak kısıtlamalar getirildi. Sorunlar büyük ölçüde bertaraf edildi.

Aslında eskiden beri soru konusu olan bir durum bugünlerde tekrar gündeme gelmiş bulunuyor. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri konuyu Genel Müdürlüğe ilettik diyorlar. Soru şu; “perakende olarak satışa sunulan ve üretim yeri Türkiye olan eşya için kullanım zorunluluğu getirilen Yerli Üretim logosunun, gümrüksüz satış mağazaları ile açılış izni verilen hizmet ünitelerinde de uygulanması gerekir mi?”

Bu konuda yaşanan tereddütler Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne soruluyor ve şöyle cevap alınıyor;

Fiyat etiketine ilişkin tüm hususların yanı sıra yerli üretim logosunun, gümrük kapılarının gümrüklü sahalarında gelen ve giden yolcu ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak, kafe, bar, restoran gibi mekanlarda perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde kullanılması gerektiği belirtiliyor. Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde gümrüksüz satış mağazalarına yönelik herhangi bir tanım veya bir düzenlemenin bulunmadığı bilgisi veriliyor ama gümrüksüz satış mağazalarında esas olarak serbest dolaşımda olmayan yabancı menşeli eşya satıldığı, giriş mağazalarında satılan ürünlerin ithalat prosedürlerine tabi tutulmadığı, çıkış gümrüksüz satış mağazasında satılan ürünlerin ise yurt içine giriş yapmadığı konularına dikkat çekilerek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çıkarılmış olan yasaların, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunanlar açısından geçerli olduğu belirtiliyor.

Bu çerçevede sorunun cevabı şöyle neticelenmiş oluyor; gümrüksüz satış mağazalarında satılan ürünlerin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenen hususlarla bağlı olmayacağı, dolayısıyla aynı Kanunun 54 üncü maddesi kapsamında fiyat etiketine dair düzenlemelerin uygulanma zorunluluğunun bulunmadığı sorucuna varılmış bulunuyor.

Doğal olarak, uygulamanın bu şekilde yapılması talimatı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne duyurulmuş bulunuyor.