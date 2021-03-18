Gümrükte Kayseri beyannamesi İstanbul’dan kapatılabilir mi?

Sayın DÜNYA okurları, Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatı çok dinamiktir. Dünya ile entegre olmayı gerektirdiği gibi ülke menfaatleri için de ince bir çizgide ilerlemek gerektiriyor. Özellikle ihracatın önündeki tüm engellerin kaldırılması icap ediyor.

Esasen, dış ticaret işlemleri bakımından karar alıcılar başka birimler olmasına karşın, bu işlemlerin cereyan ettiği yerlerin gümrükler olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani ne kadar doğru karar alırsanız alın gümrük mevzuatının hızlı ve doğru uygulanmasını sağlayamazsanız amaçlanan hedeflere varmak mümkün olamayabilir. Çünkü sahanın gerçekleri bambaşkadır.

Saha gerçeklerini ise en iyi gümrük teşkilatı tarafından biliniyor. Özellikle Gümrükler Genel Müdürlüğü Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulaması ile gümrük işlemlerinin hızlandırılmasına büyük destek olmuştur.

Anladığım kadarıyla, bu uygulama özellikle ihracat bakımından şimdi yeni bir boyuta taşınıyor. Şöyle ki; örneğin Kayseri’deki bir ihracatçı ildeki gümrük idaresinden ihracat beyannamesini açacak yüklü aracını hiçbir işlem yapmadan İstanbul’a gönderecek, oradan YYS kapsamındaki bir izinli gönderici tesisinden mühürleme işlemini yaptırarak yurtdışına ihraç edebilecek ve oradan Kayseri beyannamesi kapatılabilecektir.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile uygulanmaya başlanan izinli gönderici yetkisi; transit edilecek ihracat eşyasına ilişkin gümrük işlemlerinin, yetki sahibi firmanın kendi tesislerinde yapılarak iç gümrük idaresine getirilmeden, doğrudan sınır gümrük idaresine götürülebilmesine olanak sağlanmış bulunuyor.

Ayrıca, kağıtsız ihracat uygulaması kapsamında ihracat beyannamesi ve ekleri tamamen dijital ortama aktarılmış olup söz konusu uygulama kapsamında beyanname ve eklerinin cari olarak birden fazla lokasyonda görüntülenebilmesiyle birlikte beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresi ile gerekmesi halinde eşyanın fiziki olarak muayene edileceği gümrük idaresinin ayrıştırılabilmesi imkanına erişilmiştir.

Bu çerçevede, nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla ülkemizin her noktasından gümrük idaresine gelmeksizin açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşya, herhangi bir transit beyanı yahut mühür tatbiki gerekmeksizin firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilebilecek, söz konusu tesiste gerekli işlemler gerçekleştirilerek yurtdışına sevk edilebilecektir.

Uygulama ayrıntılarıyla ilgili genelge yayımlanmış bulunuyor. Dolayısıyla, özellikle ihracatta gümrük işlemlerinin süresi çok azaltılmış ve hem zamandan hem de masraflardan tasarruf edilme amaçlanmış oluyor. Keza, yabancı pazarlara ulaşmada süre bakımından avantajları şirketlerimizin kullanmasını bilmeleri gerekiyor.