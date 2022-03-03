Gümrükte önemi ve sorumluluğu çok olan bir mesleğin geleceği var mı?

Sayın DÜNYA okurları, ithalat, ihracat, transit vs bilumum gümrük işlemlerini dolaylı temsilci sıfatıyla kim gerçekleştiriyor? Madem dış ticaret ülke için hayati önem taşıyor, o halde bu sorunun cevabını verirken beş kere düşünmek gerekiyor.

Bunlar kim? Yetkileri ve sorumlulukları nelerdir? Kaç kişiler? Mali sorumlu tutulmalarının ve devlet memuru gibi disiplin cezaları almalarının anlamı nedir? İstihdama vergi ödemelerine katkıları nedir? Sorunları nelerdir? Sorumlulukları ile ücret politikası arasındaki denge hesaplanabiliyor mu? Gelecek kaygısı taşınıyor mu? Gümrük idareleri ile ilişkileri nelerdir? Mesleki rekabet koşulları bellimi? Sistemin eksiklikleri nelerdir? İhtiyaçlarını soran var mıdır? Nasıl örgütlenmişlerdir?

Gümrük Müşavirlerinden bahsediyorum. Garip bir örgütlenme var. Bir kısmı Gümrük Kanunu’na göre bir kısmı Dernekler Kanunu’na göre kurulan dernekler var. Parçalı bir yapı, gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri bu derneklere üye. Seçimler yapıyor. Muhtelif guruplar çeşitli vaatlerde bulunarak yönetimlere tayip oluyorlar. Seçimlere katılımların istenilen düzeyde olmaması bir umutsuzluğu gösteriyor olabilir mi?

Örneğin 12 Mart tarihinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin seçimleri var. Sonuç yukarıdaki soruları karşılar mı? Ya da ne kadarını karşılar sorusunu meslektaşlara sormak gerekir.

Çok kere yazılarımda dile getirdim. Bu dağınık yapının Oda şeklinde bir örgütlenme ile toparlanabileceğini ve ülke ekonomisi bakımından bu meslek gurubunun öneminin anlaşılabileceğini anlattım. Oda olma ihtiyacının karşılanmayacağı anlaşıldıktan sonra(neden öyle anlamak zor) Birlik şeklinde bir örgütlenme günde alınmış bulunuyor. GERÇEKLEŞİR Mİ? BİLMİYORUM. En azından bir adım atılmış görünüyor.

Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş sunum aldığına göre bir umut var demektir. Esasında Maliye ve Hazine Bakanlığı Mali Müşavirler ve YMM’ler bakımından konuyu çözmüş bulunuyor. Buradaki örnek makul ve yararlı görünüyor. Bu örnekten hareket etmek ülke yararınadır.

Madem bu meslek gurubu gümrük otoritelerinin işini kolaylaştırıyor ve ülke ekonomisinin çok önemli bir bölümü olan dış ticaret bunların sırtından geçiyor o halde bu mesleğe kamu otoritesinin de sahip çıkması gerekiyor. Zor bir iş önermiyorum. Ülke çıkarları bunu gerektiriyor. Denetim mesleğinde iken de bu önerileri yapıyordum. Ne kadar haklı olduğumu özel sektörde de görüyorum. GELECEK VAR GÖRMEK İSTEYEN HERKES HERŞEYİ GÖREBİLİR