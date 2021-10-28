Gümrükte son zamanlarda yapılan düzenlemeler ve müşavirlerin ücretleri

Sayın DÜNYA okurları, gümrük mevzuatı sürekli değişiyor. Çünkü, hem yurtiçi hem yurtdışı gelişmelerden etkileniyor. Keza tüm bakanlıkların yaptıkları düzenlemelerden de etkileniyor. Bu açıdan bakıldığında dinamik bir yapının olması kaçınılmaz oluyor.

Son zamanlarda yaşananlara bakalım: uyuşturucu madde yakalanmasında gümrük teşkilatı öne çıkıyor. Yurtdışına yük taşıyan araçların oluşturduğu kuyrukların çözümü için karşı taraf ülkeleri ile sürekli diyaloglar kurulması gerekiyor. Yaz sezonunda yoğun yolcu trafiğinin karşılanması sanıldığı kadar olamıyor. Sınır kapılarının fiziki altyapısı çözüldü ama hızlı hareket edilmesinin önünde engelleri kaldırmak her zaman kolay olmayabiliyor.

Yine son zamanda yapılan bir düzenleme ile teşkilattan emekli olanlara kimlik kartı ve geçiş kartı verilmesi düzenlemesini Personel Genel Müdürlüğü devreye soktu. Ki, diğer kamu kurumlarında bu uygulama zaten vardı. Eksiklik giderilmiş oldu ama geçiş kartına karşı itirazların olduğu dillendiriliyor. Esasında, geçişlerin önünde zaten engel yoktur. İsmini belirttiği kişiyi zaten ziyaret edebilir.

E-kartla geçse de zaten kayıt altına girmiş olmuyor mu?

Geçen ay kumanyacıların işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla bir genelge çıkarıldı. Ama genelgede yazılanların taşra idareleri tarafından tam olarak uygulanması bir türlü sağlanamıyor. Şikayetler azalmasına rağmen sürdüğü de anlaşılıyor.

Geçen hafta yapılan düzenleme ile bölge müdürlüklerinin performansı işlem süreleri bakımından belirlenme uygulaması başlatılmış bulunuyor. Radyasyon izleme sistemi ve yeşil sigortanın sorgulanması bakımından bilgisayarlı sistemlerin çalışmaları duyuruldu. Kara kapılarından giren plastik atık yüklü araçların izlenmesi sistemi geliştirildi. CE işareti konusunda düzenlemeler yapıldı. Rusya Federasyonu’a ihracatta dikkat edilmesi gereken hususlar talimatlandırıldı. Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi düzenlemeleri yapıldı.

Bu düzenlemeleri çoğaltmak mümkün. Başta da söylediğim gibi, dinamik süreçler, bilgili, dinamik ve liyakat sahibi ekiplerce yürütülebilir. Bürokrasinin yanı sıra gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri de sistemin çalışmasına inanılmaz katkılar veriyorlar.

Müşavirlerin hizmet ücretlerinin yıllardır çok az arttığı bir gerçek. Aralık ayında yeni bir düzenleme yapılacak. Disiplin cezaları bakımından memur gibi değerlendirilen müşavirlerin ücretleri belirlenirken memurlarınki gibi enflasyon farkının da dikkate alınması gerekmez mi? Bırakın bunu enflasyon kadar bile artış sağlanmıyor. Yeniden değerleme oranın altı dikkate alınıyor. Yeniden değerleme oranı ile müşavir ücretlerinin ne alakası var? Yeni düzenlemede, geçen yılların bir nebze telafisi ve yeni enflasyon oranlarının dikkate alınması gerekiyor. Dernekler, ücret konusundaki görüşlerini Bakanlığa iletti. Hizmet kalitesi ve çalıştırılan personelin çıkarları, vergiler-primler, tazminatlar dikkate alındığında mevcut durumun sürdürülebilir olmadığı ortaya çıkıyor. Kuşkusuz, hizmet ücretini ödeyenlerin serzenişleri de vardır ama gerçekler bu serzenişlerin çok çok üzerindedir.