Gümüş can yakabilir
Ons gümüşün dolar bazındaki grafiğine uzun vadeli baktığımızda içinden geçtiğimiz dönemdekinin dışında 2 tane çok ciddi yükseliş olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri 1979 sonu diğeri de 2010-2011 yılları. Bu iki harekette de fiyatlar çok hızlı yükselmiş ve devamında çok hızlı bir şekilde düşmüş.
Bugün de aynısı olacak demek istemiyorum ama genellikle bu tarz parabolik hareketlerin geri dönüşleri can acıtıcı olabiliyor. Bu tarz hareketlerin önemli bir özelliği düşüş başladığındaki ilk 1 haftada çok keskin hareketlerin yaşanması. Bahsettiğim iki dönemde de düşüşün ilk haftasında gümüş zirvesinden %25 geri gelmiş. Sonra bir süre dinlenmenin ardından düşüş devam etmiş.
Hunt Biraderler zamanı
1979 başında gümüşün onsu 6 dolar civarındayken 1980 başında 50 dolarlara kadar yükselmiş. Yani şu andaki yükselişten daha sert bir artıştan bahsediyoruz. O dönem dünya bugüne göre daha enflasyonist bir periyottan geçiyordu, gümüşü destekleyen sebeplerden biri olarak bu gösterilebilir. Ama asıl mesele spekülasyon kaynaklı gümüş kıtlığı ve bunun devamında finansal piyasalarda oluşan gelişmelerden kaynaklandı.
Zaten bu tarz ürünlerin finansallaşması ve sert yükseliş zamanlarındaki yoğun talep de az önce bahsettiğim düşüşün başladığındaki sert hareketlere zemin hazırlıyor. Ters pozisyonda kalan yatırımcıların panikle satışa koşmaları dar bir kapıdan çok kişinin geçmeye çalışmasına neden oluyor ve haliyle de birilerinin bir yerleri inciniyor. Bu dönemdeki yükselişin şu andaki gibi yılın sonuna denk gelmesi de bir diğer rastlantı.
Küresel krizin beslediği yükseliş
Diğer sert yükseliş dönemi de 2010-2011 yılları. 2010 başıyla 2011 ortası arasında gümüşteki artış oranı %188. 2008 krizi sonrası dönemde yaşanan parasal genişleme bütün finansal varlıklarda yükselişler yarattı. Gümüş de bundan nasibini aldı. Ayrıca dünya ekonomisindeki büyüme ve gümüşe olan sanayi talebi şimdiki gibi yine artışta rol oynadı. Ama tabii ki fiyatın aşırı bölgelere gitmesi yine finansal spekülasyon sonucu oldu. Terse dönüşü de tetikleyen şeyler yine finansal piyasalarda gümüşe ilişkin kontratlarda istenen teminatlardaki değişiklikler gibi gerçek talepten bağımsız sebeplerdi.
Müzik susarsa birileri ayakta kalabilir
2025’in tamaında gümüş %147 yükseldi. Her zaman olduğu gibi bu sert yükselişin arkasını doldurmaya gayret gösteren birçok kişi makul hikayeler yazmaya çalışıyor. Bunların elbette ki bir geçerliliği var. Fakat günün sonunda 2025 öncesinde de benzer bir durum vardı dünyada. Bir anda bütün üretimde kullanılan metaller gümüşe dönmedi. Daha öncekilerde olduğu gibi finansal spekülasyon gümüşü muhtemelen bu seviyelere taşıyor. Daha ne kadar taşınır bunu kestirmek zor. Ama müzik sustuğunda sert geri çekilmelerin olacağını görmek için kahin olmaya gerek yok. Evet tarih tekerrür etmez ama genellikle kafiyelidir. Bu tarz durumlarda doğru hareket her yükselişte pozisyon artırmak yerine azaltmaktır.
