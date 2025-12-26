Gümüşteki yükseliş trend mi, şişen bir balon mu?

Gümüş son aylarda yatırımcının göz­desi haline geldi. Fiyat­lar yükseliyor, yorumlar iyimser, beklentiler ce­sur. Ancak finansal pi­yasalarda her hızlı yük­seliş aynı soruyu da be­raberinde getirir: Bu bir trend mi, yoksa şişmekte olan bir balon mu?

Gümüş, 2025’in sonu­na yaklaşırken uzun süredir alı­şık olmadığımız bir ilgiyle karşı karşıya. Yıllarca altının gölge­sinde kalan bu metal, son dö­nemde neredeyse her yatırım sohbetinin merkezine yerleşti. Kimine göre gümüş, enerji dö­nüşümünün vazgeçilmez ham­maddesi; kimine göre ise “he­nüz fiyatlanmamış büyük fır­sat”. Fakat piyasalarda tecrübe bize şunu öğretti: Herkesin ay­nı anda haklı olduğu bir fiyatla­ma, genellikle risklidir.

Yükselişi besleyen gerçekler var mı?

Evet. Ama…

Önce hakkını verelim. Gü­müşteki yükseliş tamamen te­melsiz değil. Küresel ölçekte faiz indirimlerine yönelik bek­lentiler, jeopolitik belirsizlikler ve doların dönemsel zayıflama eğilimi, değerli metalleri doğal olarak destekliyor. Bu cephe­de gümüş, altının hemen arka­sından gelen “ikinci güvenli li­man” rolünü üstlenmiş durum­da. Buna ek olarak sanayi talebi, gümüşü diğer değerli metaller­den ayırıyor. Güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araçlar gibi alanlarda gümüş hâlâ kritik bir girdi. Bu da “gümüş hikâye­sini” sadece finansal değil, aynı zamanda reel bir zemine otur­tuyor.

Ancak sorun tam da burada başlıyor. Sanayi talebi beklenti kadar güçlü mü?

Piyasa anlatılarında sıkça di­le getirilen bir iddia var: “Enerji dönüşümü gümüşü uçuracak.” Bu cümle kulağa hoş geliyor ama eksik. Evet, güneş panelle­ri gümüş kullanıyor. Ancak sek­tör aynı zamanda birim başına gümüş kullanımını azaltan tek­nolojilere hızla yatırım yapıyor. Yani talep artıyor ama verimli­lik de aynı hızla yükseliyor. Bu durum, fiyatların öngörüldü­ğü kadar sınırsız bir potansiye­le sahip olmadığını gösteriyor. Kısacası sanayi talebi güçlü; fa­kat piyasanın satın aldığı hikâ­ye, gerçekleşen rakamların bir adım önünde koşuyor olabilir.

Asıl risk: Finansal talebin aşı­rı hızlanması. Balon tartışması genellikle burada başlar.

Gümüş piyasasında son dö­nemde dikkat çeken unsur, fi­nansal yatırımcı ilgisinin fizik­sel piyasaya kıyasla çok daha hızlı artması. Vadeli işlemler, ETF’ler ve kısa vadeli speküla­tif pozisyonlar, fiyatın yukarı yönlü ivmesini büyütüyor.

Bu tür dönemlerde gümüş, kendi doğasına özgü bir karak­ter sergiler: Yukarı giderken sert, aşağı gelirken daha da sert.

Tarihe bakıldığında gümüş fi­yatlarında görülen birçok zir­venin ardından, uzun ve yıp­ratıcı düzeltmeler yaşandığı görülür. Çünkü gümüş, altın gibi sabırlı bir yatırımcı kit­lesine değil, daha kısa vadeli ve daha duyarlı bir kitleye sa­hiptir. Bu da balon ihtimalini artıran temel unsurlardan bi­ridir.

Arz açığı argümanı ne kadar sağlam?

Sık dile getirilen bir diğer dü­şünce da “gümüşte yapısal arz açığı” söylemidir. Bu doğru ol­makla birlikte, tek başına yeter­li değildir. Çünkü arz açığı uzun süredir bilinen bir gerçek ve pi­yasalar genellikle bu tür bilgile­ri önceden fiyatlar.

Asıl soru şudur:

Bu arz açığı, mevcut fiyat se­viyelerini haklı çıkaracak kadar yeni ve şok edici mi? Şimdilik bu soruya net bir “evet” demek zor. Aksine, piyasada fiyatların bir miktar beklenti satın aldığı­na dair işaretler artıyor.

Balon mu, değil mi? Yanlış soru olabilir

Belki de asıl soru şu olmalı: Gümüş bugünkü fiyatlarda hâlâ makul bir risk-getiri sunuyor mu? Gümüşte bir balon ihtimali tamamen yok sayılamaz. Özel­likle kısa vadede aşırı iyimserli­ğin hâkim olduğu dönemler, dü­zeltme riskini artırır. Ancak bu, gümüşün uzun vadede anlamsız bir varlık olduğu anlamına da gelmez. Gümüş bugün, hikâyesi olan ama aynı zamanda sabır ve zamanlama isteyen bir metal. Piyasa tarihinin defalarca gös­terdiği gibi, en pahalı varlıklar genellikle herkesin en çok sev­diği anlardır.