Günde 3 top dondurma, MB’yi yalnız bırakır…

Dün gözler Merkez Bankası (MB) Başkanı’nın sunumundaydı…

* * *

Yılmaz ve Yavuz, teyze çocukları…

Biri 24, diğeri 25 yaşında…

Biri ziraat diğeri maden mühendisi…

Biraz Almanca, biraz Rusça biliyorlar…

* * *

İki yıldır iş arıyorlarmış…

Bulmuşlar!

Antalya’da, bu yıl Almanların satın aldığı bir otelde, “garson” olarak çalışıyorlar…

Aylık 250 Euro alıyorlarmış…

(Lojmanda, 4 kişilik odalarda kalıyorlarmış… Mesaiye de kalıyorlar ama ne kadar alacakları belli değilmiş)

* * *

Otelde dondurma ücretsiz…

Yabancı turistlerin favorisi olan “özel bir dondurma”nın topu ise 3 Euro…

* * *

Yılmaz ve Yavuz’la ahbap olduk…

Köyde büyümüşler…

Okuldan sonra dönmek istememişler…

* * *

İşlerinin zor olduğunu görünce,

“Burada saatlerce, bu paraya çalışacağınıza, 4 kişi bir odada kalacağınıza, köyünüzde bir şeyler yapmayı neden denemediniz?” diye sordum…

Yavuz biraz da iç çekerek,

“Haklısınız, günde 3 top dondurma parasına çalışıyoruz…

Tabi ki gücümüze gidiyor…

O dondurmaları anamın sütlacına da değişmem…

Ama ne ailede, ne okulda bizi yönlendiren olmadı ki!”

VELHASIL

Dün MB sunumunda ifade edilen risklerin/sorunların tamamının temelinde, bu tür, “plansızlığı anlatan”, milyonlarca mikro hikayeyi görmezden gelmemiz yatıyor…

Bu hikayeleri görmek istemeyişimiz, MB Başkanı’nın da ifade ettiği gibi, MB’yi yalnız bırakıyor…

TL’nin değeri, düşük enflasyon ve faiz, kalkınma, refahın temelini “başarılı”/“planlı” mikro hikayeler sağlamlaştırıyor…

O temel üzerinde yükselmeyen yapıya, tüm dünyada “riskli” deniyor…