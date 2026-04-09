Günde ortalama 18 milyar TL
Devletin ana gelir ve harcamalarına ait nakit dengesi bu yıl ilk çeyrekte geçen yıla göre daha düşük bir açık verdi. Ancak, bu açığın finansmanının yanı sıra vadesi gelen eski borçların yüksek orandaki geri ödeme yükü, Hazine’nin brüt borçlanmasını geçen yıla göre bir kata yakın büyüttü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ocak-mart döneminde Hazine’nin nakit bazda gelirleri önceki yıla göre yüzde 64,9 artışla 3 trilyon 995,3 milyar liraya ulaşırken, harcamaları yüzde 38,4 artışla 4 trilyon 614,6 milyar lira oldu. Böylece Hazine nakit dengesi ilk üç ayda 618,3 milyar lira açıkla bağlandı. Nakit açığı geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 31,4 altında gerçekleşti. İlk çeyrekler itibarıyla 2022 yılında sadece 23,1 milyar lira olan Hazine nakit açığı, 2023’te 257,9 milyar, 2024’te 570,4 milyar ve 2025 yılında 901,6 milyar lira ile yüksek düzeylere ulaşmıştı. Buna göre ilk çeyrekler bazında büyümesi görece hız kesmekle birlikte açık yüksek düzeyini korudu.
Faiz ödemelerinde hızlı artış
İlk çeyrekte verilen yüksek nakit açığında yüklü faiz ödemeleri etkili oldu. Hazine’nin bu dönemdeki nakit harcamalarının 3 trilyon 747 milyarını önceki yıla göre yüzde 28,9 artan faiz dışı harcamalar oluştururken, faiz ödemeleri yüzde 103’lük artışla 867,7 milyar liraya ulaştı.
Ancak faiz yükündeki büyüme de önceki yıllara göre ivme kazandı. Faiz ödemeleri 2025 yılı ilk çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89,8 artışla 427,4 milyar lira olmuştu. İlk çeyrekler itibarıyla faiz ödemelerinin nakit bazda toplam giderler içindeki payı yüzde 12,8’den yüzde 18,8’e yükseldi.
İç borçta itfa yükü 7 kat arttı
Önceki yıllarda bütçe açıkları ve borç çevirme ihtiyacı dolayısıyla yüksek faizle gidilen ve esas olarak içeriden yapılan yoğun borçlanmaların mirası olarak Hazine bu yıl ilk çeyreğe yığılmış rekor düzeyde bir itfa yükü ile karşı karşıya kaldı.
Hazine ilk üç ayda vadesi gelen iç borçlar dolayısıyla 918,3 milyar ve dış borçlar için de 178,7 milyar lira olmak üzere toplam 1 trilyon 97 milyar liralık borç geri ödemesi gerçekleştirdi. Dış borç geri ödemeleri geçen yılın ilk çeyreğindekinin yüzde 22,4 altında kalırken, iç borç geri ödemelerinde yüzde 684,3’le adeta patlama yaşandı. Böylece toplam geri ödeme miktarı geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 215,8 oranında bir artış kaydetti.
Üç ayda 1,6 trilyonluk borçlanma
Hazine, ilk çeyrekteki nakit açığın finansmanı ve vadesi gelen borçların çevrilmesi için brüt 1 trilyon 630 milyar liralık yeni borçlanmaya gitti. Bunun da yine büyük bölümü iç borçlanma şeklinde gerçekleşti. Brüt borçlanma tutarı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 91,4’le yaklaşık bir kat büyüdü. Geçen yıl ilk çeyrekte günlük ortalaması 9,4 milyar lira olan Hazine brüt borçlanması, bu yıl aynı dönemde 18,1 milyar lira ile ikiye katlandı.
Ocak-mart dönemindeki brüt borçlanmanın 1 trilyon 376,9 milyar liralık bölümü devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraçları yoluyla iç borçlanma şeklinde yapıldı. Üç aylık iç borçlanma geçen yıla göre yüzde 82 arttı. Aynı dönemdeki itfalardan sonra Hazine’nin üç aylık net iç borçlanması 458,6 milyar lira ile geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 28,3 altında gerçekleşti.
Aynı dönemde dış borç geri ödemesi geçen yılın altında kalan Hazine, 178,7 milyar lira ile geçen yıla göre yüzde 172,5 daha fazla dış borç kullanımına gitti. Böylece Hazine ilk üç aydaki net dış borçlanması 74,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu gelişmelerle Hazine’nin üç aydaki iç ve dış toplam borçlanması, başka deyişle geri ödemeler sonrası kasasında kalan net miktar 533 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine, ilk çeyrekteki finansmanın büyük bölümünü toplam net borçlanmadan elde ederken, net borçlanmanın üstüne kasasından 50,3 milyar liralık kullanım, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) gelen 33,9 milyar liralık aktarım ve devirli-garantili borçlardan 1 milyar lira civarındaki bir geri dönüşle nakit açığını finanse etti. Kur farklarından gelen 31,4 milyar liralık gelir sayesinde Hazine’nin kasa-banka bakiyesi 31,4 milyar lira oldu.
