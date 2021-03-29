Gündelikçi idi, mikro kredi ile temizlik şirketi sahibi oldu

Citibank’ın “Mikro Girişimci Ödülleri” jürisinde finale kalan mikro girişimcilerin dosyalarını inceleyip, videolarını izlerken Diyarbakır Bağlar’dan Pınar Alagöz’ün öyküsü dikkatimi çekti:

- Daha önce arkadaşlarımla gündelik temizlik işlerine gidiyorduk. Mikro kredi aldım, kendi iş yerimi açmaya karar verdim.

5 bin liralık mikro krediyi alıp, şirketini kurduğunu belirtti:

- Beytullah Temizlik Limited Şirketi…

38 yaşındaki lise mezunu Alagöz, öyküsünü anlatırken şu noktanın altını çizdi:

- 5 çocuğum var. Bu işe başlarken hayalim çocuklarıma iyi bir gelecek hazırlamaktı. Hedefime yavaş yavaş ulaşacağım.

Şirkette 2’si aileden 6 kadının çalıştığını vurguladı:

- Diyarbakır’da şirketlere ve evlere temizlik hizmeti veriyoruz.

Mikro kredi saha sorumlusunun kendisiyle yaptığı röportajda şu mesajı verdi:

- Hiçbir iş kolay değildir. Benim zoru görüp kaçacak lüksüm yoktu. Zorlukları basamak basamak aşmak zorundaydım.

İş yerinde bir gününü şöyle anlattı:

- Not defterimden günlük işleri sıraya koyuyorum. Sonra arkadaşlarımla birlikte işe çıkıyoruz.

Jüride GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter, Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, P & G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Başkanı Tankut Turnaoğlu, Elif Ergu, Şelale Kadak ve Hakan Güldağ ile birlikteydik.

Dosyada benzer bir öykü de Kahramanmaraş’tan çıktı. 40 yaşındaki ilkokul mezunu Aysel Özakan, öyküsünü anlatırken söze şöyle girdi:

- Önce gündeliğe gidiyordum. Şimdi Kahramanmaraş genelinde temizlik hizmeti veriyorum.

Özakan Temizlik şirketinin sahibi Ayşe Özakan, 2010-2018 döneminde 9 kez mikro kredi kullandığını belirtti:

- 4 bin lira mikro kredi kullandım. 5 çocuğum var. Bu işe ihtiyaçtan başladım. Şimdi ihtiyacı olan kadınlara iş sağlıyorum.

Mikro kredi kullanarak iş kurmasının kendine güvenini artırdığını vurguladı:

- 5’i aileden şirketimde 10 kişi çalışıyor. Ekibimle birlikte temizliğe ben de gidiyorum.

Şirketin tanıtımıyla ilgili iki mecrayı adres gösterdi:

- Sosyal medya ve yerel TV’lerden alt yazı reklamı yoluyla şirketimizi tanıtıyoruz.

Citibank Türkiye, Citi Vakfı’nın projesi olarak 2007’de başlattığı ödüllerde Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile işbirliği yapıyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve ARGE Danışmanlık da destek veriyor.

Mikro kredi desteğiyle “gündelikçi”likten temizlik şirketi sahipliğine geçen Diyarbakı Bağlar’dan Pınar Alagöz, “vizyon” kategorisinde birinci seçildi, ödül olarak 5 bin lira aldı.

Yine “gündelikçi”likten temizlik şirketi sahipliğine ulaşan Kahramanmaraş’tan Aysel Özakan da “Sosyal Etki” kategorisinde 3’üncü seçildi. 3 bin lira ödülün sahibi oldu.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Başkanı Prof. Aziz Akgül, online gerçekleşen ödül töreninde şu çağrıyı yaptı:

- Çalışabilecek yaşta ve güçte ama ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza hibe yardım yerine mikro kredi verelim, girişimciliklerini tetikleyelim.

Citibank’ın projesi 10 yıldır “mikro kredi”nin olumlu etkilerini gözler önüne seriyor…

İnternetten araştırdı mühendislere danıştı mantar üreticisi oldu

Adana Yüreğir’den Rabiye Demir, “Citibank Mikro Girişimci Ödülleri” jürisine kendini şöyle tanıttı:

- 56 yaşındayım. İlkokul mezunuyum. Mantar işine internetten araştırarak ve tanıdıklar aracılığıyla mühendislere danışarak girdim.

7 kez mikro kredi aldığını belirtti:

- 2 bin 600 lira mikro kredi kullandım. Bu alanda üretime ihtiyaç olduğunu düşündüm. Başlangıçta endişeliydim. Ailem emeğimin, masrafımın boşa gitmesinden korktu.

Mantar işine başladığında kızının hukuk fakültesini kazandığını bildirdi:

- Çok şükür kızımın okul masraflarını karşıladım. Kızım hukuk fakültesini dereceyle bitirdi. Hakimlik sınavında da iyi derece aldı. Mülakat sonuçlarını bekliyor.

Günlük iş temposunu şöyle anlattı:

- Sabahları mantar yetiştirdiğim odanın ışık ve ısısını kontrol ederek işe başlıyorum. Temizlik yapıyorum, buhar makinelerini çalıştırıp odanın nemli kalmasını sağlıyorum.

Ürettiği mantarları pazarlama çabalarını aktardı:

- Pazarlara, marketlere veriyorum. Sosyal medya aracılığıyla çevre illere de mantar satıyorum.

Hayalini paylaştı:

- Hayalim bir odada başladığım mantar üretimini tesise dönüştürmek.

Rabiye Demir, “İnovasyon” kategorisinde birinciliği aldı, 5 bin lira ödül kazandı.

137 bin kadın işverenimiz var

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Citibank Mikro Girişimci Ödülleri” töreninde mikro kredinin önemine değindi:

- Özellikle dar gelirli olan kadınlarımızın sağlanacak ufak bir can suyuyla ne kadar önemli başarılara imza attıkları ortada.

Ardından ekledi:

- Bizim tek dileğimiz var; kadınlarımızın hem ekonomide, hem de sosyal anlamda daha bağımsız olması, ayakta durması ve hak ettiği yere kendi gücüyle gelmesi.

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımının istenilen düzeyde olmadığını vurguladı:

- Bizde kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34’lerde iken Avrupa’da yüzde 68-70’ler seviyesinde.

Kadın işveren sayısına işaret etti:

- 137 bin civarında kadın işverenimiz var. Toplam içindeki payları yüzde 10’lar civarında. Bu oranı daha da yukarılara çıkarmak gerekiyor.

20 bin mikro girişimci yarıştı

Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter, yarışmanın 10 yıllık geçmişinden izlenimini şöyle paylaştı:

- Mikro girişimci kadınların mikro kredilerle mucizeler yarattığına tanık olduk. Bu yıl da COVID-19 salgınının yarattığı olumsuzluklara rağmen başarılı oldular.

2007 yılından bu yana yürütülen projeye 20 bin girişimcinin başvurduğunu belirtti:

- Bu dönemde 300’den fazla girişimci ödüle layık görüldü. Bu yıl da 56 ilden 1500’e yakın girişimci kadın başvuruda bulundu. Bu programı desteklemeye devam edeceğiz.