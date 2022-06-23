Gündemde yer alan ekonomi haberleri gezintimde, gördüğüm manzara iç açıcı değil… İçinde yaşadığımız güncel ekonomik zorluklar karşısında, AK Parti kulislerinde milletvekillerinin dar gelirlileri rahatlatacak adımlar atılması istemlerini okuyorum. Büyük usta Sermet Çağan‘ın sözleriyle ‘’Bir şeyler yapmak gerek…‘’.

Gündemde bir gezinti yaptığımda: ek bütçenin kabulü sonrasında, ekonomik düzenlemelerden oluşacak bir torba yasanın gelecek hafta Meclise geleceğini, DÜNYA parlamento muhabiri Canan Sakarya’nın haberinden öğreniyorum.

Sabah yazarı Muharrem Sarıkaya’nın AK Parti kulislerinden bilgi aktaran haberinden, AK Parti milletvekillerinin ek bütçe imkanlarına bağlı olarak, asgari ücretlileri ve dar gelirlileri rahatlatacak adımlar atılmasını bekledikleri ortaya çıkıyor.

0-Torba yasada Kredi Garanti Fonu’nun sermayesinin 50 milyardan 100 milyara çıkması planlanıyor. 3600 ek gösterge düzenlenmesi 600 puanlık artışla torba yasada yer alacak. Her iki düzenlemenin ek bütçeyle getirilen 1.080 Trilyon TL ile sağlanması öngörülüyor, ancak yeni bütçenin ek gelir kaynakları konusunda belirginlik yok.

0-TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı Tüketici Güven Endeksi’nin yine düştüğünü görüyoruz. Bu ayki tüketici güven gerilemesi yüzde 6,2. Toplam puan ise 100 üstünden sadece 63,4. Hane halkının gelecek 12 aya dönük genel ekonomik durum beklentisi de düşüyor. Bu kez aylık gerileme yüzde 7,1. Toplam puan ise hiç de iç açıcı değil, sadece 61,6. 12 aylık maddi duruma ilişkin beklentide de yüzde 10 gerileme var. Burada da toplam puan 59,9 puana inmiş durumda.

0-Yeni ek bütçede önemli bir ayrıntı var: Cumhurbaşkanının maaşı 100 bin liradan 141 bin liraya çıkiyor. Bununla kalmıyor, eski cumhurbaşkanları ve milletvekillerinin maaşları da yüzde 40-45 oranında artıyor. Oysa AK Parti kulislerinde asgari ücretlilere zam yapılması ve dar gelirleri rahatlatacak enerji ve elektrik için adım atılması beklentisi var.

Türkiye’nin hali Sermet Çağan’ın eşsiz oyunu ‘Ayak Bacak Fabrikası’nda çok iyi anlatılır: Oyunda işin zorluğunu gören ağalar, ‘Bir şeyler yapmak gerek’ şarkısını birlikte söylerler.

İçinde yaşadığımız güncel ekonomik zorluklar karşısında AK Parti kulislerinde milletvekillerinin dar gelirlileri rahatlatacak adımlar atılması istemlerini kulis haberlerini okuyunca, onların tavrını Sermet Çağan’ın oyunundaki ağaların durumuna benzettim. “Elektriğe, mazota, doğalgaza zam üstüne zam yapılırken neredeydiniz?” sorusunu sormak ihtiyacını duydum.

Toplumun her kesiminden gelen uyarılara kulak verip, o taleplere uygun adımlar atılması çalışmalarında, işlerinin çok zor olduğunu onlara hatırlatırım.

Ama büyük usta Sermet Çağan‘ın sözleriyle ‘’Bir şeyler yapmak gerek…‘’.

GÜNÜN SÖZÜ:

Kolombiya’da seçimi kazanan demokrasi cephesinin ve lideri Gustavo Pedro‘nun ilk işi terörle masaya oturup ülkeyi barışa kavuşturmak olacak.