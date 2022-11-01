Gündemde bir gezinti…

Bugün haber sitelerinde bir gezinti yaparak, güncel haber başlıklarından okurlarımız için bir derleme yaptım.

Haber sitelerinde bir gezinti yaparak güncel haberlerin başlıklarını ele aldım. Sizlerle paylaşmak istiyorum.

Rusya’nın tahıl anlaşmasını terk etmesi, yoksul ülkeler için ”felaket” olacak. Fransa, tahıl koridoruna alternatif Romanya/Polonya karayolunu önerdi.

Maliye Bakanı Nebati: ‘’Türkiye Ekonomi Modeli’’ dünyanın gündeminde yer alıyor.

‘’Türkiye Ekonomi Modeli’’ dünyanın gündeminde yer alıyor. Ticaret Bakanı Muş: Son yılı saymazsak, enflasyon ortalama yüzde 8-9 ‘dur.

Son yılı saymazsak, enflasyon ortalama yüzde 8-9 ‘dur. BDDK 1 Kasım sıkılaştırma kararıyla şirketleri kur korumalı mevduata yönlendirecek.

Türkiye İş Bankası genel müdürü Hakan Aran: Faiz iniyor ama krediye erişimde sorun var.

Faiz iniyor ama krediye erişimde sorun var. Osman Kavala: Mantık dışı kurguyla inandırıcılıktan uzak olarak hapiste tutuluyorum. Çıkınca, ilk işim annemi ziyaret olacak. Sonra da Gezi Parkı’ndaki ağaçları seyredeceğim.

Mantık dışı kurguyla inandırıcılıktan uzak olarak hapiste tutuluyorum. Çıkınca, ilk işim annemi ziyaret olacak. Sonra da Gezi Parkı’ndaki ağaçları seyredeceğim. TTB Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı: İlk kez bir geceyi kitapsız geçirdim.

İlk kez bir geceyi kitapsız geçirdim. Erdoğan, 2023 genel seçim kampanyası için bir Türkiyeli iletişimci profesörün yönettiği yabancı şirket ile anlaştı.

İki dönem başkanlık sonrası hapis yatan sonra da beraat eden solcu Lula de Silva, Brezilya’da seçimi sağcı rakibi Bolsonaro’yu geride bırakarak kazandı.

İsveçli aktivist Greta Trunberg, iklim konferansı düzenleyenleri “dolandırıcı” diye niteledi.

Hindistan’da çöken asma köprüde ölü sayısı 141’e yükseldi.

AK partili Mücahit Birinci, “Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey yaptı” diyen TRT spikeri Deniz Demir’in görevden alındığını açıkladı.

CHP’li Özkoç’a, İçişleri Bakanı Soylu’ya hakaretten fezleke düzenlendi.

Amasya maden katliamı sorumluları adliyeye sevk edildi.

Saadet Parti olağan kongresinde Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan seçildi.

Sosyal konut projesinde başvuru için son güne gelindi.

Tabii, bunlar arasında benim yer vermediğim kadın cinayetleri, trafik kazalarında ölümler, incir çekirdeğini doldurmaz kavga haberleri de eklenebilir.

Pahalılık, zam haberleri de işin cabası…

Gündemin daha sıkıcı olmaması için onlara yer vermedim.

GÜNÜN SÖZÜ:

Brezilya seçiminde “demokrasi” kazandı. Sıra bugünkü İsrail seçimlerinde…