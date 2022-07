Güneş çatıyı sarmışken kaliteye dikkat!

Kurulum firması seçimi: Güvenilir bir kurulum firması ile çalışmanızda fayda var. Burada en önemli kriterlerden biri geçmişte yaptıkları işlerdir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililerin de üyesi bulunduğu Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu GÜNDER’e üye olup olmadıklarına bakmanızda fayda var. Yüzde 100 güvenilirlik garantisi olmasa da gerektiğinde bu dernek üzerinden sektör içi bir öz denetim mekanizması işletmeniz mümkün.

Danışmanlık hizmeti almak: En güvenilir EPC firmasını bulsanız bile güneş santrali yatırım sürecinde, tedarikçiler karşısında sizin haklarınızı gözetecek bir danışmanlık firması ile çalışmanızda yarar var. Böylece başından sonuda sürecin bütününde kontrolü elden bırakmamış olursunuz. Tabii danışmanlık sözleşmenizde hak ve yükümlülüklerinizi iyice netleştirmenizde fayda var. Bir de danışmanların herhangi bir kurulum firması ya da ekipman tedarikçileriyle ticari ilişki içinde bulunmamalarına dikkat etmelisiniz. Gerekirse sözleşmeye bununla ilgili madde de eklemeniz mümkün.

Tesis garantisi: Kurulacak güneş enerji sisteminin dayanıklılığının garanti altına alınması gerekir. Yoksa, 4-5 yılda kendini amorti edip sonraki 20 yılda size neredeyse bedavaya elektrik sağlayacağını düşündüğünüz bir sistem 3 yıl sonra bozulursa, cebinizden yeniden para çıkmadan bunu tekrar işler hale getirtebilmeniz gerekir. Bunun için de sigorta poliçesi ile yatırımı teminat altına aldırtmalısınız.

Performans garantisi: Kurulacak sistemin amortisman süresini 3-6 yıl olarak belirtseler de siz sahibi olacağınız tesisin 25 yıllık ömrü boyunca hangi performansla üretim yapmayı sürdüreceğini anlamalısınız. Yoksa amortisman süresi süresinden sonra size doğru dürüst elektrik üretemeyecek kadar düşük performansla çalışacak bir tesis işinize yaranmaz. Görünüşte zarar etmeseniz de zaman kaybetmiş olursunuz ki biliyorsunuz vakit nakittir aslında.

Ekipman tipi/markası/modeli/ performansı: Çatı GES kurdurturken danışman, kurulumcu, sigortacı gibi aktörlerden hizmet alsanız da, nihayetinde her şeyi onlara bırakıp yan gelip yatmamalısınız. En iyi genel denetim aslında yatırımcının kendisi tarafından yapılır. Almanya ya da Japonya işi ekipmana göre yatırıma geri dönüş hesaplaması yapıp, ucuz yan sanayi işi parça kullanarak tesis kurmaya kalkmamaları için sözleşmelerinize ürün tipi ve modelini hatta markasını yazmayı ihmal etmemelisiniz.

Fiyat ve teşvik meselesi: Çatı GES kurdurtmak için harekete geçtiğinizde devlet tarafından sağlanan bazı teşvikler de işinizi kolaylaştıracaktır. Unutmayın bu teşvikler kurulum firmalarına değil, elini cebine atan, taşın altına koyan siz yatırımcılara veriliyor. O yüzden götürü fiyat almak yerine her kalemi ayrı ayrı gösterecek bir teklif talep edin. Ekipman listesindeki her parça için tek tek piyasa araştırması yapın. Elde edeceğiniz tutarlarla size verilen teklifteki tutarlar arasında uçurum varsa orada durun, açıklama isteyin, ikna olmadıysanız her şeyi baştan alın.

Aslında daha yazacak çok şey var ama son bir not: Geç kalmayın ama ileride başınızı derde sokabilecek risklere kapı aralayacak kadar da acele etmeyin.