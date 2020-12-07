‘Güneş’in temelinde milyarda 10 saflıkta hammadde ve ingot var

ANKARA Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 19 Ağustos 2020’de faaliyete geçen Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikası girişinde Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile birlikteyiz.

Cemal Kalyoncu’nun yanında Kalyon Holding Enerji Grubu Başkanı Haluk Kalyoncu, Kalyon Güneş Teknolojileri Genel Müdürü Ahmet Taşkın, Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli var.

Cemal Kalyoncu, Genel Müdür Ahmet Taşkın’a döndü:

- En baştan başlayarak üretimimizi sizden dinleyelim.

Ahmet Taşkın, hammadde “polisilisyum”u gösterdi:

-Ingot üretiminde hammadde olarak kumda bulunan silisyumun işlenmesiyle elde edilen milyarda 10 saflık derecesine sahip polisilisyum kullanılıyor.

Hammaddeyi nereden aldıklarını sorduk, yanıtladı:

-Üretimin çoğu Çin’de gerçekleşiyor. Biz de Almanya ve Çin’den alıyoruz.

Güneş paneli üretiminin ilk adımının silindirik şekildeki “ingot” olduğunu vurguladı:

-Polisilisyum, fabrikamızı gezerken gördüğünüz çok özel fırınlarda 1450 santigrat derecede eritiliyor. Eriyik haldeki silisyumdan mono-kristal ingot üretiyoruz.

İngot üretiminin gerçekleştiği bölüme 150 milyon dolar yatırım yapıldığını kaydetti:

-Buradaki 72 fırının her birinde 350 kilo ağırlığında ve 3-4 metre boyundaki ingotun üretimi dakikada 1.5 milimetre ilerlemeyle 2 gün sürüyor.

İngottan üretilen 350 kiloluk külçeye dikkat çekti:

-İngot, sonraki aşamada kütük haline getiriliyor. 75 cm uzunluğundaki kütük 350 kilo geliyor. Kütük, 55 mikronluk elmas kaplı tel testere ile kesiliyor. 16 santimetrekare ve 180 mikron kalınlığında yonga (wafer) elde ediliyor. Bu kütükten 15 bin yonga çıkıyor.

Yongaların 10’dan fazla kimyasal ve fiziksel yarı iletken üretim sürecinden geçirildiğinin altını çizdi:

- Bu işlemler sonrasında yongalar “fotovoltaik güneş hücresi” özelliği kazanıyor. Her iki yüzeyi de güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürecek yeteneğe kavuşuyor.

Güneş panelinin önünde durup, anlatmayı sürdürdü:

-Hücreleri birleştirerek güneş paneli üretiyoruz. 60 ya da 72 hücre özel zemin üzerinde yine özel tekniklerle lehimlenerek birleştiriliyor.

Panelin güneş ışığını elektriğe dönüştürme oranını paylaştı:

-Ön yüzey güneşten doğrudan gelen ışığı elektriğe dönüştürüyor. Arka yüzey ise yansıyan güneş ışığından elektrik üretiyor. Her hücrenin verimlilik oranı yüzde 22. Arka yüzeyin elektrik üretmesi bizim panelin ayırıcı özelliklerinden biri.

Cemal Kalyoncu araya girdi:

-Ar-Ge bölümündeki arkadaşlarımız verimi yüzde 26’ya çıkarabilmek için çalışıyor.

Taşkın ekledi:

-Şu anda verimliliği yüzde 22’yi aşan güneş paneli dünyada da yok. Yüzde 24’ü yakalayan var ama o da henüz ticari üretim aşamasında değil.

Kalyon Holding, China Elektronics Technology Corporation’un (CTEC) işbirliği ile 4 fabrikadan oluşan güneş paneli tesisini 400 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdi.

Yılda 500 megawatlık paneli üretme kapasitesine sahip tesiste yüzde 76.2’lik yerlilik sağlandı.

Yılda 400 milyon dolarlık ithal ikamesi göründü...

Karapınar ihalesi şartnamesinde ingot üretimi vardı

KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikasının ingot bölümünü gezerken Konya Karapınar’daki 1000 megawatlık güneş tarlası ihalesini anımsadı:

- İhale şartnamesinde ingot bölümü dahil güneş paneli fabrikası kurulması da vardı. İngot üretimi çok fazla enerji tüketiyor. O yönüne dikkat çekerek, "İngot bölümü kurmasak” diye yokladık. Bakanlık ısrar etti, bu tesis ortaya çıktı. İyi ki ingot bölümünü de yapmışız.

Kalyon Güneş Teknolojileri Genel Müdürü Ahmet Taşkın araya girdi:

- Şu anda ülkemizde başka güneş paneli üreten tesisler de var. Ancak, onların üretimi montajdan pek öteye gitmiyor. Üretime ingottan başlayan tek güneş paneli tesisi bizimki.

Kilo başına 15 dolar ihracat geliri sağlarız

KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikasının üretime başlamasından 3 ay sonra kapasiteyi iki katına çıkarma kararı aldıklarını belirtti:

- 100 milyon dolarlık ek yatırımla kapasiteyi yılda 1000 megawatlık panel üretmeye çıkaracağız. 1400 kişilik istihdamımız 2 bin 100'e çıkacak.

Fabrikanın 3 yıl boyunca Kalyon Enerji bünyesindeki Karapınar Güneş Santralı için üretim yapacağını kaydetti:

- Kapasiteyi iki katına çıkarınca ihracata da başlayacağız. Temmuz 2021'de kapasitemiz 1000 megawata çıkmış olacak. Yılda 100 milyon dolarlık ihracat hedefimiz var.

Kalyon Güneş Teknolojileri Genel Müdürü Ahmet Taşkın’a kilo başına ihracat geliri beklentilerini sordum, kabaca hesapladı:

- Kilo başına 15 doları bulur.

Şişecam üretirse camın tümünü yerli almak isteriz

KALYON Güneş Teknolojileri Genel Müdürü Ahmet Taşkın'a güneş panelinin üretimden çıktığı son aşamada sordum:

- Son aşamada panelin iki yüzüne kaplanan camı nereden alıyorsunuz?

Şu yanıtı verdi:

- Bir yüzü Malezya'dan, diğer yüzü Şişecam'dan. Malezya'dan aldığımız cam daha nitelikli.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu araya girdi:

- Şişecam'la Malezya'dan ithal ettiğimiz nitelikli camı üretmeleri konusunu konuştuk. Eğer üretirlerse biz almaya hazırız. 15 yıllık alım garantisi de veririz.

Karapınar’da 6.99’a elektrik vermeye başladık

KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Karapınar GES için 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını vurguladı:

- Karapınar GES'te 7 milyon metrekarelik güneş paneli kurulacak. Yani, 3.5 milyon adet panel kullanılacak.

Karapınar GES’te şu ana kadar 40 megawatlık üretim kapasitesinin devreye girdiğini belirtti:

- İhalede belirlenen 6.99 dolar/cent fiyattan devlete elektrik vermeye başladık.