Güneşten enerjiyi alacak kabinde toplayıp elektrikli aracın bataryasını dolduracak

GEÇEN aralık ayının ikinci yarısında CEO Tolga Kaan Doğancıoğlu, Genel Müdür Yardımcıları Caner Sevginer ve Fatih Tunçbilek’le Adana’daki Temsa tesislerinde elektrikli otobüsün bataryasının üretildiği, Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı bölüme girdik.

Tolga Kaan Doğancıoğlu, yüzde 100 elektrikli şehirlerarası seyahat otobüsü Avenue Electron’u işaret etti:

- Bu otobüsümüzde batarya ağırlığı 4 tona yaklaşıyor. Bataryanın paketleme işini kendimiz yaptığımız için daha uygun şekilde tasarlıyoruz. Avenue Electron’da bataryayı 2’şer ton haline iki tarafa paylaştırdık. Otobüste dengeyi sağladık.

Hidromek’in Ankara’daki fabrikasını gezerken öğrendiğim bir ayrıntı üzerinden sordum:

- Hidromek, elektrikli iş makinesinin pilini Antalya’daki bir üreticiye yaptırıyor. Söz konusu üretici kalem pilleri dizerek iş makinesine uygun batarya oluşturuyor. Siz nasıl yapıyorsunuz?

Ar-Ge ekibinin temsilcileri tezgahtaki kalem pilleri gösterdi:

- Tesla da bir dönem bu pilleri kullandı. Sonra dizinlerde daha tombul piller kullanmaya geçti.

Ardından kendi pil bloklarına işaret etti:

- Biz diktörtgen, daha büyük boy pilleri birleştirip batarya blokunu oluşturuyoruz. Kendi tasarımımız olduğu için batarya diziniyle aracın durumuna göre oynayabiliyoruz.

Ar-Ge ekibini dinlerken Ekim 2017’de Kortrijk’te (Belçika) gerçekleşen “Bus World”deki turumu anımsadım. O günlerde emeklilik kararı almış olan dönemin Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik, batarya konusunda şu bilgiyi paylaşmıştı:

- Temsa’nın kendi bataryasını üretmesi, 180-190 bin Euro’luk maliyeti 100 bin Euro’ya düşürebiliyor.

Ar-Ge merkezinin hemen önünde duran, içinde bataryalar olan kabin dikkatimi çekti:

- Bu nedir?

Şu yanıt geldi:

- Araçlar için şarj ünitesi…

Şarj ünitesinin konteyner boyutunda olmasına şaşırdığımı görünce yanıtta detaylara girildi:

- Bu şarj kabini güneş enerjisiyle çalışıyor. Güneşten aldığı enerjiyi elektriğe dönüştürüp elektrikli araçların şarjına yönlendiriyor.

Ar-Ge ekibinin, şarj kabini projesini Enerjisa ile birlikte yürüttüklerini bildirdi:

- Bu kabin, saatte 50 kw güçle şarj sağlayacak. Daha çok elektrikli otomobillerin şarjı için kullanılabilecek. Kabin, şebekeye ihtiyaç duyulmadan şarj hizmeti verilmesini sağlayacak.

Sabancı Holding yöneticileri ve Temsa’nın daha önceki üst düzey ekibiyle sohbetlerden anımsadığım ayrıntıyı anımsattım:

- Temsa-Enerjisa işbirliği ile yürüyen projede elektrikli araçların performansı düşen bataryalarının kullanılması gibi bir plan vardı.

Ar-Ge ekibi planın sürdüğünü bildirdi:

- Kabinin içindeki bataryalar daha önce elektrikli araçlarda kullanılmış, performansı düşmüş olanlardan oluşuyor.

İlk kabini bu ay içinde Temsa’nın Adana’daki tesislerinin bahçesine kuracakları bilgisinin altı çizildi:

- Şarj kabini ilk testini Temsa’da gerçekleştirmiş olacak. Sonra gelen talebe göre ülkemizin farklı noktalarında şarj kabini kurabileceğiz.

Temsa, bir taraftan batarya tasarımına yükleniyor, diğer taraftan Enerjisa ile birlikte “güneş enerjili şarj kabini” konusunda yol alıyor.

Şebekenin yetersiz kaldığı noktalarda “güneş enerjili şarj kabini” işe yarayacak gibi görünüyor…

4 bini aşkın öğretmene ulaştı, ‘Kırsalda Eğitim ve Ar-Ge Merkezi’ kuracak

2021’in son haftasında “Köy Okulları Değişim Ağı” (KODA) Kurucusu ve Genel Koordinatörü Mine Ekinci’den mesaj geldi:

- KODA, 5’inci yaşını tamamladı. Bundan sonrası için daha büyük ve sağlam adımlar atabilmenin yolu daha fazla kişi ve kurumun kırsalda eğitimin niteliğini artırmak meselesine inanmasından geçiyor.

Mine Ekinci, 2015-2016 yılına döndü:

- KODA kurulmadan önce Harvard Üniversitesi’nde Uluslararası Eğitim Politikaları alanında yüksek lisans yapıyor, kırsalda eğitim konusunu akademik olarak çalışıyordum.

O günlere dönük gözlemini paylaştı:

- “Kırsalda eğitim” denince köy okullarına bot, mont, kitap göndermenin ötesine gidilemediğini, birçok farklı sebepten dolayı kırsaldaki çocukların sistematik olarak daha düşük nitelikte eğitim almasının her kademede kanıksandığını gördüm.

Aynı dönemde bulundukları köylerde mucizevi dönüşümler yaratan köy öğretmenleri, konuya başka açılardan bakmaya istekli eğitmen ve akademisyenlerle tanıştığını bildirdi:

- Aralık 2016’da KODA’yı kurduk. KODA’nın amacı, Türkiye’de kırsalda büyüyen çocukların eğitim hayatında gerçek ve sürdürülebilir bir değişim yaratabilmek.

Bunun iki yolunun olduğuna inandıklarını kaydetti:

Kırsalda yaşayan çocukların öğretmenlerini ve ailelerini hedef alan eğitimler gerçekleştirmek.

Kırsalda yaşayan öğretmen ve aileleri hedef alan, kırsala özgü hazırlanmış eğitsel rehber içerikler geliştirmek. KODA, bütün çalışmalarını bu strateji etrafında kurguluyor.

Bağımsız ve tarafsız duruşlarını kaybetmeden Milli Eğitim Müdürlükleri ve eğitim fakülteleri başta olmak üzere yakın işbirliklerini hayata geçirdiklerini vurguladı:

- Şimdiye kadar 4 binden fazla öğretmen ve öğretmen adayına, bir o kadar köye ulaştık. Farklı il ve ilçelerdeki istekli köy öğretmenlerini bir araya getirip, eğitimlerle, etkinliklerle destekledik.

Yeni atanan öğretmenlerle deneyimlileri birebir buluşturup deneyim alışverişinde bulunabilmelerine çaba harcadıklarını ifade etti:

- Öğretmen adayları ile “Köye İlk Adım” adı altında bir dönem süren, geleceğin sınıf öğretmenlerini köy okullarında çalışmaya hazırlayan eğitim programları yürüttük. Aile eğitimleri yaptık.

KODA’nın böylece 5 yılda Türkiye’de eğitim alanında öne çıktığının, Bakanlık düzeyinde işbirliklerine imza atabildiğinin altını çizdi:

- Arzumuz önümüzdeki 5 yılda Türkiye’de binlerce öğretmene, aileye, köye ulaşmak ve 10 binlerce çocuğun hayatında kalıcı farklar yaratabilmek.

Bu amaca ulaşabilmek için belirledikleri hedefi paylaştı:

- Bursa-Orhaneli’nde “Kırsalda Eğitim ve Ar-Ge Merkezi” kurmak istiyoruz. En büyük dileğimiz bu merkezde yürüteceğimiz uygulamalı eğitim programlarıyla daha fazla sayıda eğitmen yetiştirerek Türkiye’nin dört bir yanındaki köylere nitelikli eğitim götürebilmek.

Mesajını söz konusu merkezin kurulmasıyla ilgili beklentisini dile getirerek noktaladı:

- “Kırsalda Eğitim ve Ar-Ge Merkezi”yle yazacağımız başarı öyküsünün öncelikle Türkiye’de, sonrasında da dünyada kırsalda eğitimin kaderini dönüştürebileceğine inanıyorum.

KODA’nın yolu açık olsun…