Güney Afrikalı KOBİ'lerden Türk şirketine destek mitingi

Bu yılın mart ayında sizlerle bir Türk şirketinin yurtdışında üstlendiği en önemli enerji projesi olan Karadeniz Holding’in Güney Afrika’ya enerji sağlama işini paylaşmıştık. Haberimizde enerji sorununu bir türlü aşamayan kıtanın en zengin ülkesi Güney Afrika’nın açtığı ihaleyi, olumlu sonuçlandıran Karadeniz Holding’in elektrik gemileri, işi 15 yıllığına üstlenecekti. İhalenin bedeli ise 15 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Ancak ne olduysa Güney Afrika’da bazı dernek ve kuruluşların karşı çıktığı proje, şimdilik beklemede. İşte o bekleme süreci Güney Afrika’da iş dünyasını karıştırdı. Merkezi hükümetin Türk firmasının aldığı projeyi durdurma kararını protesto eden 5 bin 217 Güney Afrikalı KOBİ, 1.5 milyon nüfuslu Nelson Mandela Büyükşehir Belediyesi Yerel İşler Komitesi’ne bağlı bir platform kurdu. Komitenin yönetim kurulu başkanı Glen Mphumezi Tsomo, “Türk firmasının elektrik gemileri Nelson Mandela Körfezi’ndeki Coega kıyılarında demirleyecek ve oradan elektrik sağlayacaktı. Ancak en basitinden projeye karşı çıkan balıkçı toplulukları, o bölgede çalışmıyorlar. Coega bir endüstriyel bölge. Ancak nedense balıkları bahane edip, ekonomimizi yaralıyorlar” dedi.

"Siyahlara ait şirket istemiyorlar"

Platformun bir protesto gösterisine hazırlandığını söyleyen Tsomo, “Bizler Karadeniz Holding’e ait Karpowership şirketini destekliyoruz. Bunun için de bir yürüyüş düzenleyeceğiz. Eğer gemiler elektrik vermezse yerel yönetimlerde işsizlik ve yoksulluk artacak” diye konuştu. Güney Afrikalı KOBİ’ler, merkezi hükümetin kararlarının ırkçı olduğunu da iddia ediyor. Platform başkanı Tsomo, “Yapılanları siyahlara ait şirketlerin kurulmasını, büyümesini engellemeye çalışan bir propaganda olarak görüyoruz. Türk firmasının gelmesi bizlere ek gelir ortamı da yaratacak” dedi.

2005'ten beri elektrik sorunu yaşanıyor

2005 yılından bu yana elektrik kesintisinin kronik hale geldiği Güney Afrika, ihtiyacını karşılamak için 20 yıl planlanan bir ihaleyi bu yılın başında hayata geçirdi. İhaleyle Güney Afrika Hükümeti, Karpowership'e ülkenin üç sanayi limanında yüzen gazdan elektriğe giden gemilerde güç üretmek için üç lisans verdi. Ancak hemen ardından hükümete bağlı Çevre Bakanlığı’na bağlı birimler, projenin onayını reddetti. Güney Afrika’nın kamuya ait enerji kurumu olan ve 32 milyar dolarlık borç yükü altında kalan Eskom Holdings, hükümetin acil durum güç ihalesinin çoğunu kazanan şirketten elektrik satın almak istemediğini açıklamıştı ve ilk önemli tepkiyi gösteren kuruluş olmuştu.