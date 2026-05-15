Güney kıyılarında süperyat rüzgârı

TYBA Charter Show 2026 ve Superyacht Show Türkiye 2026, geçen hafta Türkiye’nin güney kıyılarını küresel denizcilik dünyasının buluşma noktalarından birine dönüştürdü. Marmaris’te lüks charter tekneleri öne çıkarken, Göcek’te süperyat sektörü yeni trendleri ve geleceğin denizcilik vizyonunu masaya yatırdı.

Geçtiğimiz hafta Marma­ris ve Göcek’te eş zamanlı olarak düzenlenen iki bü­yük denizcilik organizasyonu, Türkiye’nin Akdeniz’deki yük­selen süperyat ve charter desti­nasyonu konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Lüks gulet­lerden süperyatlara, uluslarara­sı brokerlerden denizcilik pro­fesyonellerine kadar sektörün önemli oyuncuları Türkiye kıyı­larında buluştu.

Marmaris’te charter dünyası buluştu

TYBA Charter Show 2026 bu yıl ilk kez Marmaris’te düzenlen­di. Türkiye Yat Brokerleri Der­neği (TYBA) tarafından organi­ze edilen etkinliğin önümüzdeki yıllarda da Marmaris’te devam etmesinin planlandığı konuşu­luyor.

7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonda Türkiye’de üretilen guletler, mo­toryatlar ve dünyanın farklı böl­gelerinde görev yapan charter tekneleri sergilendi. Gün boyun­ca düzenlenen etkinliklerde şef yarışmaları, gastronomi tadım­ları, denizciliğin geleceğine yö­nelik konferanslar ve sektör top­lantıları gerçekleştirildi.

Fuarın en dikkat çeken tekne­lerinden biri ise Oğuz Khan oldu. Oğuz Marin bünyesinde yakla­şık yedi yıllık üretim sürecinin ar­dından tamamlanan 50 metrelik dev yelkenli, okyanus geçişine uygun yapısıyla öne çıktı.

750x2’lik motorları, geniş ya­şam alanları, büyük kabinleri ve deniz oyuncaklarıyla dikkat çeken yat, kıçtan başa yürüne­bilen dev tasarımıyla fuarın en çok konuşulan modelleri ara­sında yer aldı. Haftalık kiralama bedelinin yaklaşık 180 bin euro olduğu belirtilen yatın baş bö­lümündeki geniş yaşam alanı ve jakuzi bölümü özellikle yük­sek segment charter müşterile­ri için tasarlandı.

İç mekânda kullanılan özel malzemeler ve üst düzey gü­venlik standartları sayesinde yılın belirli dönemlerinde Kara­yipler’de görev yapması planla­nan teknede yaklaşık 10 kişilik ekip görev yapıyor. Oğuz Khan ayrıca fuar kapsamındaki özel davetlerden birine de ev sahip­liği yaptı.

Lüks guletlerde yeni dönem

Fuarda öne çıkan diğer tekne­ler arasında 40 metrelik Que­en of Makri, 43 metrelik Mare Nostrum ile Türkiye üretimi Hunters ve Gino modelle­ri yer aldı.

Özellikle Hunters markasının yakın dö­nemde daha açık gövdeli ve ferah ta­sarımlara yönel­mesi bekleniyor. Köklü charter markası Gino ise kendi tasarı­mı olan bir “we­ekender” mode­liyle olası seri üre­tim seçeneklerini değerlendiriyor. Sektör­de premium müşteri beklen­tileri de teknelerin dönüşümü­nü hızlandırıyor. Örneğin Mare Nostrum, klasik bir servis botu yerine chase boat olarak Sax­dor 400 GTC kullanıyor. Ayrı­ca charter teknelerinde deniz oyuncakları artık neredeyse standart hale gelmiş durumda.

Göcek’te süperyat zirvesi

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Superyacht Show Türkiye 2026 Göcek’te ise sektörün önemli isimlerini ağırladı.

6-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen organizasyon, Mehmet Kabak ve ekibinin liderliğinde düzenlendi. Zirvede dünyanın farklı bölgelerinden gelen denizcilik profesyonelleri, sektörün geleceğine yönelik gelişmeleri seçkin konuşmacılardan dinleme fırsatı buldu.

Gün boyunca gerçekleştirilen konferanslar, tadımlar ve şef yarışmaları dikkat çekerken, akşam etkinliklerinde Şarkıcı Ege ile Ivi Adamou sahne aldı. Organizasyonda bu yıl önemli sponsor markalar da yer aldı.

Charles Leclerc için üretilen yeni Riva 102' Corsaro Super denize indirildi

Ferretti Group, Riva 102’ Cor­saro Super serisinin 20’nci teknesini suya indirdiğini açıkla­dı. “Sedici” adı verilen 30,2 metre­lik yeni yat, La Spezia’daki tersa­nede düzenlenen özel törenle de­nize indirildi. Törene yatın sahibi olan Charles Leclerc de katıldı.

Daha önce de Riva sahibi olan Leclerc, geçmişte 25 metrelik Ri­va 82 Diva modeli “L’As Bleu”yu kullanıyordu. Başarılı Formula 1 pilotunun yeni tercihi ise marka­nın popüler 100’ Corsaro mode­linden geliştirilen sportif flybri­dge yat 102’ Corsaro Super oldu.

Yatın tasarımında, 30 yılı aşkın süredir Riva ile çalışan Officina Italiana Design görev aldı. Tasa­rım sürecine ayrıca Piero Ferra­ri liderliğindeki Ferretti Group Stratejik Ürün Komitesi ve Fer­retti mühendislik departmanı katkı sağladı.

İnce ve akıcı silüetiyle dikkat çeken yat, geniş cam yüzeyleri ve iç-dış yaşam alanları arasındaki kesintisiz geçişleriyle öne çıkı­yor. Tersane tarafından yapılan açıklamaya göre dış mekân tasa­rımı, Leclerc’in kişisel zevkleri doğrultusunda özel olarak şekil­lendirildi.

İç mekânda Minotti mobilyalar ve Jim Thompson tasarımı deko­ratif detaylar kullanıldı. Flybri­dge bölümünde açık hava yaşa­mına odaklanan özel bir mutfak alanı yer alırken, kıç bölümdeki 35 metrekareyi aşan beach club alanı şişme platform sayesinde genişletilebiliyor.

Teknede ayrıca yüzme mer­diveni ve özel yükleme rampa­sı da bulunuyor. İç mekânda Po­liform imzalı mobilyalar tercih edilirken, kapı kollarına kadar birçok detay doğrudan Leclerc’in seçimleri doğrultusunda tasar­landı. Ana salon ve master süit­te Bang & Olufsen ses ve görüntü sistemleri kullanıldı.

Master süitte kullanılan par­lak Calacatta Vagli Oro mermeri dikkat çekerken, misafir banyo­larında Corian Calacatta Greige yüzeyler tercih edildi. Tekstiller­de Frette, masa aksesuarlarında ise Christofle imzası yer aldı.

Performans tarafında ise çift MTU 16V 2000 M96L EPA Tier III motor görev yapıyor. Yat, 24 knot seyir hızına ve 28 knot mak­simum hıza ulaşabiliyor. Ayrıca Hydrotab Interceptor trim tab sistemi, Sleipner Vector Fins ve Seakeeper jiroskopik stabilizas­yon sistemleri sayesinde seyir ve demirleme sırasında salınım önemli ölçüde azaltılıyor.

Alberto Galassi yaptığı açıkla­mada, “Charles’ın Riva’ya olan tutkusu karşılıklı bir bağlılığın göstergesi. Böylesine başarılı bir pilotun ve stil ikonunun yeniden Riva’yı tercih etmesi, markamızın sunduğu tasarım, yaşam konforu ve teknolojinin en güçlü gösterge­lerinden biri” ifadelerini kullandı.

BOATPro verilerine göre Ri­va’nın hâlihazırda 24 metre üze­ri 20 yatı sipariş veya üretim aşa­masında bulunuyor. Markanın en büyük projesi ise 70 metrelik yeni amiral gemisi Riva 70 Metri olarak öne çıkıyor.

Cantieri Capelli Türkiye’ye geldi

İtalyan denizcilik markası Cantieri Capelli ile Türkiye’nin önde gelen denizcilik perakende markalarından East Marine, Türkiye pazarındaki işbirliklerini özel bir lansmanla duyurdu

Rahmi M. Koç Müzesi’n­de gerçekleştirilen etkin­lik; sektör profesyonellerini, iş dünyası temsilcilerini ve de­niz tutkunlarını bir araya getir­di. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Cantieri Capelli’nin ödüllü mo­delleri ve markanın Türkiye vizyonu tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında, Can­tieri Capelli’nin global ölçek­teki büyüme stratejisi ve East Marine ile yürütülen iş birliği­nin Türkiye denizcilik sektö­rüne sağlayacağı katkılar pay­laşıldı. İtalyan mühendisliği ve tasarım anlayışını bir araya ge­tiren Cantieri Capelli model­leri, East Marine güvencesiyle Türkiye’de deniz severlerle bu­luşmaya başladı.

Lansmanda konuşan Capelli Yönetim Kurulu Başkanı Meh­met Apak, markanın dünya ge­nelindeki büyümesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa’dan Amerika’ya, As­ya’dan Avustralya’ya dünyanın dört bir yanında deniz tutkun­larıyla buluşan Capelli marka­sıyla yeni bir dönemin kapıları­nı aralıyoruz.”

Capelli’nin 1974 yılında İtal­ya’da küçük bir üretim atölye­sinde başlayan yolculuğunun; mühendislik disiplini, yüksek malzeme kalitesi ve güçlü ta­sarım vizyonuyla bugün glo­bal ölçekte saygın bir noktaya ulaştığını belirten Apak, mar­kanın fark yaratan yönünün denizciliğe yaklaşımı oldu­ğunu ifade etti. Form ile fonk­siyon, performans ile zarafet arasında güçlü bir denge kur­duklarını vurgulayan Apak, Türkiye pazarındaki yapılan­manın uzun vadeli bir vizyon taşıdığını söyledi.