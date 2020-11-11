Güney Koreli devden 430 milyon liralık yatırım

Rusya’da ‘Oligark’, Hindistan’da ‘Boligark’, Japonya’da ‘Keiretsu’, Güney Kore’de ‘Chaebol’... Zenginliği, güç ve değişik iş kolları ile birleştiren bu farklı ifadelerin ortak özelliği; gelirleri onlarca milyar dolarlık şirketlerin sahibi olmaları...

Özellikle son 10 yıldır Türkiye, Güney Koreli Chaebol’lerin akınına uğramaya başladı. 2013’te imzalanan serbest ticaret anlaşması ile dünyaca ünlü Koreli şirketler ya Türkiye’ye ilk kez geldi, ya da buradaki işlerini büyütme kararı aldı. Güney Koreli milyar dolarlık devler, Türkiye’deki operasyonlarında ise genelde Türk iş dünyası ile birlikte hareket etmeyi denedi. Yıllardır Türkiye’de çelik ve otomotiv alanında üretim yapan ve mühendislik dalında da projeler imzalayan Hyundai, 50 milyar dolarlık cirosuyla Kore’nin 6’ncı sanayi devi GS Holding, Seul merkezli CJ Group, Lotte, SK Group bu devlerden yalnızda akla ilk gelenler. Koreli devler, Türk ekonomisinin kilit isim ve markaları olan Doğuş Grubu, Sabancı Ailesi, MNG Holding, Kibar Holding’le ortaklık kurdu, işbirliği yaptı. Bazı Koreli devler ise yola yalnız çıktı, yatırımlarını tek başına yaptı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Hyosung. Güney Kore’de büyük holdingler yani önemli Chaebol’lerden biri olan Hyosung Corporation, kimya endüstrisi, endüstriyel makineler, bilişim, ticaret ve inşaat dahil olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. 1966’da kurulan şirketin cirosu 17 milyar dolar. 25 bin kişinin çalıştığı şirketin önemli kollarından olan tekstilde ise Türkiye en önemli üretim merkezlerinden biri.

1991'de kurduğu ofiste 6 kişi çalışıyordu

İstanbul›da 1991 yılında ilk faaliyetine Hyosung Creora adlı şirketle başlayan Güney Koreli dev, o dönem 6 kişilik bir kadroya sahipti. Ardından 2008’de yatırım kararı alan şirket, Çerkezköy’deki toplamda 23 bin bini kapalı olmak üzere toplamda 87 bin metrekarelik alana kurulan fabrika, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yönelik çalıştı. Çerkezköy’deki tesiste 350’den fazla kişiye istihdam sağlanıyor. İşte bu tesisi büyütme kararı alan Hyosung, Tekirdağ-Çerkezköy’de yeni bir yatırım yapacağını açıkladı. 60 milyar Kore Won’u, yani bugünkü kurla 430 milyon liralık yeni yatırımı Hyosung Yönetim Kurulu Başkanı Cho Hyun-joon duyurdu. Şirketin Başkanı yaptığı açıklamada gelecek yıl Temmuz ayına kadar, yıllık 15 bin metre üretim kapasitesine sahip likra üretim tesisinin büyüklüğünü iki kattan fazla büyütmek için bu yatırımı yapacaklarını açıkladı.

Koreli yönetici: Tekstil sektörü canlandı

Cho Hyun-joon, yeni yatırımı Avrupa pazarı başta olmak üzere Türkiye’nin içinde bulunduğu bölge coğrafyasında tekstil sektörünün iyileşmesi nedeniyle yaptıklarını ifade etti. ABD merkezli araştırma firması Business Wire’a göre, likra için küresel talep yılda yüzde 6 ila 7 oranında büyüyor. Türkiye, son dönemde yeni yatırım çekme konusunda sorunlar yaşıyor. Güney Koreli Hyosung’un aldığı bu yeni proje, bir anlamda yabancı yatırımcıya cesaret, Türkiye’ye de nefes verecek.