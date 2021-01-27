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Güneydoğu’da 3.5 partiye doğru…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Güneydoğu’daki bazı kanaat önderlerinin iddiası ilginç… Onlara göre AK Parti ve HDP’nin iki parti olarak oyları paylaştığı bölgede artık “3.5 parti”den söz ediliyor. DEVA Partisi 3. olarak seçmenlerin ilgisini çekiyor. CHP de buçuk parti olarak görülüyor

Güneydoğu bölgesindeki kanaat önderleriyle siyasal alanda bir değişim olup olmadığını ele aldığımda en çok oy alan iki partinin, HDP ve AK Parti’nin destek yapısının değişmekte olduğu iddiasıyla karşılaştım. Bölgenin akil adamları, AK Parti’nin oylarında bir çözülme başladığını, muhafazakar seçmenin yüzde 90’ının AK Parti’ye verdiği destekte bir gerileme olduğunu, DEVA Partisi’ne bu kesimin ilgisinin arttığını öne sürdüler.

Görüşme notlarımın ortak paydasını “CHP ve Gelecek Partisi’ne de çok küçük de olsa bir kayma söz konusu, ama diğer partilere oy kayması söz konusu değil. Bölgede iki partinin ağırlığı vardı. Şimdi oylar 3.5 partiye dağılacak gibi görünüyor” şeklinde özetlemek mümkün görünüyor.

“3.5 Parti” sözünün açılımı için “AK Parti ve HDP’nin yanına üçüncü olarak DEVA Partisi geldi. Buçuk olarak da CHP’yi sayabiliriz” deniliyor. Bu konuşmalardan çıkardığım sonuç, HDP’nin çok az kayba uğrasa da gücünü koruduğu, AK Parti’ye oy veren muhafazakar kesimin oylarının bir bölümünün DEVA’ya kaydığı, çok küçük kısmının da CHP’ye yöneldiği şeklinde oldu.

Bu arada Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya’ya bölgedeki ekonomik durumu sorduğumda şu yanıtı aldım:

-“Bizde Türkiye geneline benzer sorunlar söz konusu. Aşılanmanın tamamlanması ve huzurun sağlanması bekleniyor. Tarım Bakanı'nın tarıma yeni destekler verileceği açıklaması bölgede olumlu karşılandı. Ama işin temelinde yatırımlara güven sağlayacak adımlar bekleniyor.”

Başkan Kaya, bu iyimser gözlemden sonra “Tekstil OSB’ye 26 İstanbul firması geldi. Ama tümü bölge insanı. Batılı yatırımcı çekemedik’’ siteminde bulunuyor.

Güneydoğu ihracatının yüzde 60’ını Irak ve Suriye ihracatı oluşturuyor. Gelişmelerin bu ihracatı çok gerilettiği biliniyor. Başkan Kaya ‘’yeni dönemde bu iki ülkeye ihracatımız yeniden canlanır ve artar” düşüncesini taşıyor. Kanaat önderleri öncelikle güven ortamının oluşmasını bekliyor. Hakkaniyet dokusunun temel olduğu bir güven ortamında Doğu ve Güneydoğu’ya yeni yatırımların geleceğine inanıyorlar.

GÜNÜN NOTU:
İsrail’in Türkiye’ye “Doğu Akdeniz Enerji Platformu”na katılım çağrısı yapması, bölge siyasi coğrafyasında değişim rüzgarlarının estiğini gösteriyor.

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