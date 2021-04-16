Günışığı Kitaplığı “Eğitimde Edebiyat Semineri”

2011 yılı Dünya Kitap Yılın Yayınevi Ödülü’nün de sahibi, bu sene 25. yılını kutlayan Günışığı Kitaplığı içinde bulunduğumuz pandemi döneminde de sosyal sorumluluk bilinciyle projeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Günışığı Kitaplığı’nın öğretmenler, kütüphaneciler ve akademisyenlere yönelik Eğitimde Edebiyat Seminerleri’nin 14.sü FMV Işık Okulları’nın desteğiyle pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi.

Günışığı Kitaplığı, 1996 Eylül’ünde çocuklar ve gençler için nitelikli edebiyat örneklerini yayımlama hayaliyle yola çıkmış bir yayınevi. O günden bugüne çağdaş Türk ve dünya edebiyatından çocuklar ve gençler için kaleme alınmış kitaplar yayınlarken farklı yaşlara yönelik okuma yetkinliklerine ve eğilimlere seslenmeyi amaçlanıyor.

Yayınevine, 2010 Memet Fuat Yayıncılık Ödülü’nü kazandıran Köprü Kitaplar çağdaş Türk edebiyatımızın usta kalemlerini çocuklarla ve gençlerle buluşturuyor. 2011’de yayın hayatına başlayan ON8 markası ise gençlik edebiyatının çağdaş ve nitelikli örneklerini her yaştan okurlar için yayınlamayı hedefliyor.

Genel müdür Mine Soysal, genel müdür yardımcıları Hande Demirtaş, Banu Ünal

ve editör Müren Beykan yönetiminde bu sene 25. yaşını kutlayan yayınevi, 2011 yılı Dünya Kitap Yılın Yayınevi Ödülü’nün de sahibi…

Yayınevi, “Çocuklar İçin Kütüphane” projesinin yanı sıra, içerik ve organizasyon desteği sunduğu projelerle kütüphanecilerin eğitimine de emek veriyor. Sosyal sorumluluk bilinciyle projeler de gerçekleştiren Günışığı Kitaplığı, çalışmalarında okuma kültürümüzün tüm paydaşlarını hedefliyor. Bu bağlamda gençler için Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nı ve yayıncılık sektörü için uzmanlık konferansı olan Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nü 10 yıldır düzenliyor.

Yazımızın başında sözünü ettiğimiz Eğitimde Edebiyat Seminerleri ise 14 yıldır sürdürülüyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen etkinliği gün boyunca 71 ilden bin 500’e yakın katılımcı izlemiş. Okuma kültürümüzü geliştirmeyi amaçlayan bu organizasyonda uzaktan eğitim koşullarında öğrencileri edebiyatla yakınlaştırmanın yaratıcı yolları konuşuldu.

Seminerin kapanış konuşmasını yapan romancı Buket Uzuner, “Hayatta tek mucize, iyi bir öğretmene rastlamaktır” sözleriyle eğitimcilere seslendi. “Çocuklara, insanın kendi şansını yaratması için çok emek vermesi gerektiğini öğretmenlerimiz sayesinde öğretebiliriz. İyi anne baba olmak çocuklara sadece gıda vermek değilse, iyi öğretmen olmak da sadece müfredata uygun ilerlemek değildir” diyen yazar, “Okuru olmayan yazar olamaz. Okurları oluşturan da iyi öğretmenlerdir. Eğer Köy Enstitüleri iyi öğretmenler yetiştirmeseydi, edebiyatımız bu kadar verimli olamazdı” yorumunu yaptı.

Seminerin açılış konuşması MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan’dandı. “Yeni normalde aileler okumalı, okumuyorsa hemen bugün başlamalı” diyen Özcan, kitap okuma sevgisi diye bir gen olmadığına dikkati çekti ve “Biz bunu büyürken; evde, okulda, toplumda, bir şekilde öğreniriz” diyerek “Köy Enstitüleri’nde her öğretmenin her yıl 24 kitap okuması istenirdi. Öğretmenler çok şeyi değiştirebilir, kitap okumayı sevdirebilir” sözleriyle meslektaşlarını selamladı.

Şair Gonca Özmen, “şiir bilinci” ekseninde yaptığı konuşmasında, insanın dilin içinde boyut kazandığını, dilin bireysel bir etkinlik ve beceri olduğunun altını çizdi. Özmen, “Şiir bizim özgürlüğümüz, direnişimiz, başkaldırışımızdır. İstediğimiz duyguyu daha iyi anlatmakta, elimizden tutan yakınımızdır. Öğrencilerimizin şiirle arasına koyduğu mesafeyi, şiirin bizim yakın arkadaşımız olduğunu hissettirerek azaltabiliriz” dedi.

Kraliçeyi Kurtarmak ve Haritada Kaybolmak kitaplarının yazarı Kanadalı akademisyen Vladimir Tumanov, eğitimcinin göreviyle iyi hikâyelerin etkisinin çok benzeştiğine dikkati çekti. İkisinin de sorulara kesin yanıtlar vermek yerine hayat ve dünya hakkında derinleşen sorulara yöneltmesi gerektiğini belirtti. Tumanov, “yetişkinler tarafından kontrol edilen bir dünyada, genellikle kendilerini güçsüz ve çaresiz hisseden çocuklara, güçlü ve engelleri aşabilecek yetkinlikte olduklarını hissettirmeliyiz” önerisinde bulundu.

Murat Yalçın ve Berna Durmaz’ı, editörleri Müren Beykan’la buluşturan “Edebiyatla Köprüler Kurmak” söyleşisinde, çocuklukta edebiyat sevgisi yaratan etkenler paylaşıldı. Sanatçı, eğitmen, danışman Müjgan Özçay, içeriğini hazırladığı Günışığı Kitaplığı Yaratıcı Okuma Uygulamaları Veritabanı - gunisigiYOU.com’un etkin kullanımı için ipuçları paylaştı.

Seminerin “Yaratıcı Okuma Uygulamaları” bölümünde ise Burdur, Selçuk ve İstanbul’daki okullardan dört öğretmen, öğrencileriyle bu yıl gerçekleştirdikleri çalışmaları meslektaşlarına sundu. Seminer, sonbahardaki 11. Zeynep Cemali etkinliğinde yüz yüze buluşmak umuduyla sona erdi…

25 yıldır yayıncılık serüvenini dikkatle izlediğim Günışığı Kitaplığı’na nice başarılı yıllar diliyorum…