Günlük ihracatımız 1 milyar doları yakalıyor

EV ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı Burak Önder, Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger ve Başkan Vekili Oğuzhan Durmuş’tan davet geldi:

- Sahur programımızda siz değerli dostlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Ev sahipleri, saat 01.00’de başlayan sahur buluşmasının 2 saatlik sohbet bölümünde benim moderatör olmamı istedi.

Uzun konuşmacı masasına önceki Ekonomi Bakanlarından Mustafa Elitaş, Beyoğlu önceki Belediye Başkanlarından Nusret Bayraktar, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ilahiyat doktoru, DÜNYA Gazetesi’nde Ramazan boyunca “Bereketli Sohbetler” köşesini yazan Erkan Aydın, ev sahipleri Burak Önder, Talha Özger ve Oğuzhan Durmuş ile birlikte oturduk.

Ayrıca İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi Aynur Ayhan, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İSTOÇ Başkanı Öner Yüksel, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, DÜNYA Gazetesi’nden arkadaşlarım Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz da bulundukları masalardan sohbete katıldı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, pandeminin en sıkıntılı günlerinde bile Türkiye’de üretimin sürdürülmesinin avantaj yarattığını belirtti:

- 2021’de ihracatta rekorlar yılı oldu. İhracatımız 14 yıl boyunca 100-200 milyar dolar arasında seyretti. 2021’de 225 milyar dolarla rekor kırdık. Çin, dünyanın en önemli tedarik merkezi idi. Ülkemize kayma oldu. Tedarik kayması geçen yıl 23 milyar doları buldu.

Her ay yeni rekorlar kırdıklarını vurguladı:

- Bu yılın mart ayında 22.7 milyar dolarlık aylık ihracatla rekor kırdık. Nisan ayında rekor çıtamız daha da yükselecek.

Ekonomide birçok parametrenin bozulduğuna işaret etti:

- İhracatta yakaladığımız rekorlar, bozulan parametreleri bir anlamda hissettirmedi. İhracat, ilave yatırım iştahı yarattı. İstihdam yaratmamızı sağladı. Kısacası ihracat, ülkemizin yüzünü güldürüyor.

Önceki ekonomi bakanlarından Mustafa Elitaş, Türkiye’nin krizi fırsata çevirebilme potansiyelinin altını çizdi:

- TİM Başkanı İsmail Gülle’den aldığım işaretlere göre, nisan ayı sonunda Türkiye günlük ihracatta 1 milyar doları yakalamış olacak.

İhracatın artışını desteklemek için yatırıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekti:

- Sanayi üretiminin de artan ihracatın temposuna ayak uydurması lazım. Sanayiye yeni kapasiteler eklenmesi gerekiyor.

Yükselen enflasyon üzerinde durdu:

- Yüksek enflasyona alışkın ülkeyiz ama son 20 yıldır unutmuştuk. Yüksek enflasyon kalıcı olmayacak. Baz etkisi azaldıkça enflasyonun da indiğini göreceğiz.

Elitaş konuşurken cep telefonumdan arşiv taraması yaptım, Türkiye’nin yıllık ihracatının 1 milyar doları ne zaman gördüğüne baktım:

1972 yılında yıllık ihracatımız 885 milyon dolar iken 1973 yılında 1.3 milyar dolara çıkmış.

Türkiye’nin günlük 1 milyar dolar düzeyini yakalaması, ihracatta çıtayı önemli ölçüde yükseltecek, lig atlanacak.

Türkiye’nin ihracat ordusunun günlük 1 milyar dolar başarısını kilo başına geliri artık 2 doların üzerine çıkararak perçinlemesi iyi olmaz mı?

Yabancı şirketler Türkiye’ye ‘enflasyonla yaşama’yı soruyor

BURAK Önder, Talha Özger ve Oğuzhan Durmuş’un sahur davetinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’e sordum:

- Türkiye için riskler mi ağır basıyor, fırsatlar mı?

Yanıta şöyle girdi:

- Bütün dünya için risk söz konusu. Enflasyona bakalım. Örneğin ABD’nin yıllık enflasyonu yüzde 8 dolayında görünüyor. Oysa, ABD’de hissedilen enflasyon bana göre yüzde 30’dan aşağı değil.

Türkiye’de iş dünyasının enflasyon konusunda “efsunlanmış olduğunu” kaydetti:

- Ben otomotiv sektörüyle yakın çalışıyorum. Yabancı şirketlerin Türkiye’deki yöneticilerine, “Siz geçmişte yüksek enflasyon ortamında nasıl yaşamıştınız? Neler yapmıştınız? Şirketi nasıl yönetmiştiniz?” diye sorduğunu biliyorum.

Birçok sektörün temsilcileri artan navlun maliyetlerinden, konteyner fiyatlarından yakınırken Avdagiç, farklı yorumladı:

- Konteyner fiyatları, navlun maliyetleri artınca Türkiye tedarikte öne çıkmaya başladı. Yani, Türkiye’nin lehine bir fırsat ortamı oluştu.

Bir olumlu noktaya daha işaret etti:

- Sıklıkla İstanbul’daki otellerin doluluk oranlarını takip ederim. Mart ayında İstanbul’daki otellerin doluluk oranı yüzde 90’ı aştı. Mart ayında böyle bir oran ilk defa görülüyor.

e-ticaret’e değindi:

- Sınır aşan e-ticaret’e, yani e-ihracata ağırlık vermemiz gerekiyor. Bakın Yunanistan’ın e-ihracat oranı yüzde 12’ye çıktı. Biz aynı oranı yakalasak e-ihracatımız 30 milyar doları bulur.

İTO’nun kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile yine İTO’nun ortak olduğu Teknopark İstanbul üzerinde durdu:

- BTM’de 500’ü aşkın start-up var. Bir o kadar da Teknopark İstanbul’da start-up yer alıyor. Büyük, küçük tüm şirketlere, iş insanlarına sesleniyorum. Start-up’ları desteklemek, onlara yatırım yapmak için 50’şer, 100 biner lira ayırın.

LC Waikiki ile Bağcılar’da Tekstil Meslek Lisesi açılması için görüşüyoruz

BAĞCILAR Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar’ın İstanbul’un 3’üncü büyük ilçesi olduğunu belirtti:

- Bağcılar, İSTOÇ başta olmak üzere önemli iş alanlarına ev sahipliği yapıyor. Yani, Bağcılar İstanbul’da ekonominin kalbinin attığı ilçelerden biri.

İlçedeki iş dünyasının, şirketlerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini kaydetti:

- Ara eleman sıkıntısını yakından biliyorum. Bu soruna çözüm ara eleman yetiştirecek eğitim yuvalarından geçiyor. Demirören Medya Grubu, bir Basın Meslek Lisesi açtı.

Türkiye’nin perakende devi LC Waikiki ile mesleki eğitim konusunu görüştüklerini vurguladı:

- LC Waikiki’nin ilçemizde bir Tekstil Meslek Lisesi açması için görüşmelerimizin sonuna yaklaştık. İmza aşamasına geldik.

Çekmeköy’de DijitalPark Teknokent kurduk

NUSRET Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine Recep Tayyip Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğünü belirtip ekledi:

- Merkezi İstanbul’da olan Türk-Alman Üniversitesi ile birlikte Çekmeköy’de DijitalPark Teknokent kurduk. Çekmeköy’de 40 dönümlük alan “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak tahsis edildi.

Meslek lisesi mezunlarına iyi ücret verelim

TÜRK Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, vakfın iki meslek lisesini hayata geçirdiğini vurgulayıp, şu noktanın altını çizdi:

- Meslek liselerinden mezun olan gençlerimiz ara eleman olarak çalışmaya yönelmek istemiyor. Yani, sadece meslek lisesi yapmak yeterli olmuyor.

Ardından şu çağrıyı yaptı:

- Meslek lisesi mezunlarını ara eleman olarak işe alırken biraz daha iyi ücret vermeye çalışalım. Ara eleman olmayı o şekilde cazip hale getirelim.