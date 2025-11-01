Günümüz zevkperest insanı

PROF. DR. UĞUR BATI

ugur.bati@dunya.com

Şimdiki primatlar kin dolu sal­dırı yapabiliyor ama insan ol­mak için zerre çaba sarf etmiyor. Oysa haz, nefret, kin, şehvet, ben­cillik... Onlar da zaten hayvani­dir, hepsinde vardır. Bizde de... Bugünün klişesi, “hedonik ya­ni zevke düşkün insan” oldu. Bu dünyada aklınız başınıza düştüğü günden beri şöyle asgari bir 15-20 yıl yaşamışsanız Allah’ın yarat­tığı sayısız harikaların yanı sıra, onun eşref-i mahlûkat ilan ettiği insanın ahmaklıklarına da aşina hale gelmeye başlamışsınızdır. Öğrenebildiğiniz kadarıyla tarih; şanlı zafer ve heyecanlı çekişme­lerle birlikte size insanın ahmak­lığının kaba bir kronolojisini de verir. Ne kadar derine bakarsa­nız insan olmanın o “iki ucu kes­kin kılıç” tabiatını o kadar net bir açıklıkla fark edersiniz.

Dünyamızın, ülkemizin gün­demi sürekli değişir. Yahut aslın­da şöyle demeli belki: Değişiyor­muş gibi görünür. Değişmeyen en önemli hadiselerden biri, ar­ka planda sürekli işleyen bir ka­dim hamâkattır. Birilerinin eli­ne güç yahut “güç vehmi” geçer, zulmedecek birilerini bulur, ona kendi kudreti ve iktidarı nispe­tinde zımnen ve muvakkaten zul­meder, ardından bu zulmün mağ­duru bir kısım mazlum bir zaman sonra eline güç geçirip yeni maz­lumlar bulur, onlara zulmetme­ye ve çoğu zaman geçmişten mi­ras aldığı “intikam” hisleriyle ye­ni mazlumlar kitlesi yaratmaya devam eder. Olaylar, mekânlar, zamanlar, insanlar, gerekçeler ve neticeler farklı görünse de gerek mikro gerek makro ölçekte, bu süflî tarafımız, kaderimizin çiz­gisini belirleyen en önemli ala­metimiz olarak orada öylece sabit durmaya devam eder.

İnsanın mahiyetini, kalabalık­ların psikolojisini, insan olmanın tabiî kökenlerini biraz düşün­düğünüzde, aslında manzara bir miktar daha net ve açıklanabilir zaviyeye kavuşur. Tabiatı gere­ği zihinsel dünyasını teşkil eden süflî ve âli fakültelerin çatışma­sı zemininde bir hayat süren in­san fertleri, yüksek seciyeleri­nin hayvanî özlerine hakimiyet kabiliyeti nispetinde, bu dünya­ya insanca bir nizam verebilirler. Yapabiliyorlar mı? Hayır. Sağlık­lı bağ kurmak ve kalabalık çevre arasında doğrudan bir ilişki yok. Zenginlik ve fakirlikle uyuşturu­cu kullanımı arasında da doğru­dan bağ yok. Fakirlik insanı en az etkileyen yoksunluklardan biriy­ken; insanı esas çarpan yoksun­luk, içsel yani duygusal yoksun­luk olarak görünüyor. İnsanoğlu karnı doyunca arıza çıkaran bir canlı, evet. Çünkü insanoğlu an­lam arıyor, içinden gelen seslere cevap vermek durumunda.

İmkânınız çok olduğunda o sesleri susturacak olasılıklar da artıyor. Biz maalesef uyuşturucu­yu varoşlarla, ucuz uyuşturucu­larla anıyoruz ama bağımlılık çok daha genel bir problem ve bunun zaman zaman yükselip alçalan bir seyri var. Bağımlılığın altında madde değil, yalnızlık duygusu da var. Bağlanmanın kimyasal teo­risine göre, kimyasal madde an­cak beynin ödül sistemini uyarır­sa kişi sürekli o maddeden almak ister ve bağımlı hale gelir.

Acı ve haz... Hangisinden kaçıyor, hangisine koşuyorduk?

Zevkperest insanın doğasın­dan söz ediyorsak burada Jeremy Bentham’ı anmadan geçemeyiz. Şöyle der: “Doğa, insanı haz ve acının hâkimiyeti altına koymuş­tur. Yaptığımız, söylediğimiz, dü­şündüğümüz her şeyde bizleri haz ve acı yönetir. Ebedî saadete ulaşma düşüncesinin temelinde bile haz ve acı vardır. Ahlakî açı­dan iyi kötü, doğru yanlış ölçüt­leri hazza ve acıya bağlıdır. Bizler bu iki egemenin hâkimiyetinden kurtulmak için çaba sarf etsek de çabalarımız boşunadır. Her ça­bamız haz ve acının egemenliği­ni ispatlamaktan, doğrulamak­tan başka bir şeye yaramayacak­tır. İşte fayda ilkesi de bu ilişkiyi tanır; her şeyi bu iki egemene ba­ğımlı kılar.” Utilitarizmin kuru­cusu Bentham, döneminin at­mosferinden etkilenerek ahlâkı ve hukuku bilimsel bir iddia üze­rinden açıklamayı amaçlar. Da­ha önce farklı şekillerine farklı fi­lozoflarda rastlanan fayda ilke­sini, “en çok sayıda insan, en çok mutluluk” amacını gerçekleştir­mek için tek dayanak olarak ele alır. Ona göre yarar ilkesi, haz ve acıya dayanır. Bu yüzden haz ve acı Bentham için anahtar keli­melerdir; doğa tarafından insa­na yerleştirilmiş, ona hâkim olan efendilerdir. Bu bakışta insanın bütün eylemlerinde ve düşünce­sinde onu şekillendiren ana un­surlar; hazzı elde etmek ve acıdan kaçınmaktır. Ancak yarar ilkesini gerçekleştirmek için daha fayda­lıyı ve daha az faydalıyı ölçmek gerekir. Bu ihtiyacı gidermek adı­na Bentham “felicific calculus”u, yani mutluluk/haz terazisini ge­liştirmiştir. Mutluluk/haz tera­zisi belli ölçütlerle, hepsi ayrı ay­rı kendi içinde toplanarak haz ve acının karşılaştırılması, kıyas­lanması anlamına gelir.

Bitirelim. Haz, acı, tat, heyecan gibi daha masum arayışların hep­si de kişisel rüşvetlerdir. Bu rüş­vetler sayesinde yaşamımızı da­ha renkli sürdürdüğümüze ina­nır, yoksa bunalıma girebiliriz. Oysa bağımlılıklar birer hasta­lıktır, beyin rahatsızlığıdır. Ama diğer bütün hastalıklardan te­mel bir farkı vardır bağımlılığın, o yüzden tedavisi çok zordur. Çün­kü hastalık yaparken aynı zaman­da zevk verir. Her türlü hastalık insanı acıyla bıktırır ama bağım­lılık keyif verir. Bir süre sonra ise haz sanılan şey, beynin ödül sis­temini kimyasal olarak kandır­maktan ibaret hale gelir. Azıcık ısırmak bile dayanılmaz bir sızıya neden oluyor. Peki, insanlar bunu neden yiyor?