Günümüz zevkperest insanı
PROF. DR. UĞUR BATI
ugur.bati@dunya.com
Şimdiki primatlar kin dolu saldırı yapabiliyor ama insan olmak için zerre çaba sarf etmiyor. Oysa haz, nefret, kin, şehvet, bencillik... Onlar da zaten hayvanidir, hepsinde vardır. Bizde de... Bugünün klişesi, “hedonik yani zevke düşkün insan” oldu. Bu dünyada aklınız başınıza düştüğü günden beri şöyle asgari bir 15-20 yıl yaşamışsanız Allah’ın yarattığı sayısız harikaların yanı sıra, onun eşref-i mahlûkat ilan ettiği insanın ahmaklıklarına da aşina hale gelmeye başlamışsınızdır. Öğrenebildiğiniz kadarıyla tarih; şanlı zafer ve heyecanlı çekişmelerle birlikte size insanın ahmaklığının kaba bir kronolojisini de verir. Ne kadar derine bakarsanız insan olmanın o “iki ucu keskin kılıç” tabiatını o kadar net bir açıklıkla fark edersiniz.
Dünyamızın, ülkemizin gündemi sürekli değişir. Yahut aslında şöyle demeli belki: Değişiyormuş gibi görünür. Değişmeyen en önemli hadiselerden biri, arka planda sürekli işleyen bir kadim hamâkattır. Birilerinin eline güç yahut “güç vehmi” geçer, zulmedecek birilerini bulur, ona kendi kudreti ve iktidarı nispetinde zımnen ve muvakkaten zulmeder, ardından bu zulmün mağduru bir kısım mazlum bir zaman sonra eline güç geçirip yeni mazlumlar bulur, onlara zulmetmeye ve çoğu zaman geçmişten miras aldığı “intikam” hisleriyle yeni mazlumlar kitlesi yaratmaya devam eder. Olaylar, mekânlar, zamanlar, insanlar, gerekçeler ve neticeler farklı görünse de gerek mikro gerek makro ölçekte, bu süflî tarafımız, kaderimizin çizgisini belirleyen en önemli alametimiz olarak orada öylece sabit durmaya devam eder.
İnsanın mahiyetini, kalabalıkların psikolojisini, insan olmanın tabiî kökenlerini biraz düşündüğünüzde, aslında manzara bir miktar daha net ve açıklanabilir zaviyeye kavuşur. Tabiatı gereği zihinsel dünyasını teşkil eden süflî ve âli fakültelerin çatışması zemininde bir hayat süren insan fertleri, yüksek seciyelerinin hayvanî özlerine hakimiyet kabiliyeti nispetinde, bu dünyaya insanca bir nizam verebilirler. Yapabiliyorlar mı? Hayır. Sağlıklı bağ kurmak ve kalabalık çevre arasında doğrudan bir ilişki yok. Zenginlik ve fakirlikle uyuşturucu kullanımı arasında da doğrudan bağ yok. Fakirlik insanı en az etkileyen yoksunluklardan biriyken; insanı esas çarpan yoksunluk, içsel yani duygusal yoksunluk olarak görünüyor. İnsanoğlu karnı doyunca arıza çıkaran bir canlı, evet. Çünkü insanoğlu anlam arıyor, içinden gelen seslere cevap vermek durumunda.
İmkânınız çok olduğunda o sesleri susturacak olasılıklar da artıyor. Biz maalesef uyuşturucuyu varoşlarla, ucuz uyuşturucularla anıyoruz ama bağımlılık çok daha genel bir problem ve bunun zaman zaman yükselip alçalan bir seyri var. Bağımlılığın altında madde değil, yalnızlık duygusu da var. Bağlanmanın kimyasal teorisine göre, kimyasal madde ancak beynin ödül sistemini uyarırsa kişi sürekli o maddeden almak ister ve bağımlı hale gelir.
Acı ve haz... Hangisinden kaçıyor, hangisine koşuyorduk?
Zevkperest insanın doğasından söz ediyorsak burada Jeremy Bentham’ı anmadan geçemeyiz. Şöyle der: “Doğa, insanı haz ve acının hâkimiyeti altına koymuştur. Yaptığımız, söylediğimiz, düşündüğümüz her şeyde bizleri haz ve acı yönetir. Ebedî saadete ulaşma düşüncesinin temelinde bile haz ve acı vardır. Ahlakî açıdan iyi kötü, doğru yanlış ölçütleri hazza ve acıya bağlıdır. Bizler bu iki egemenin hâkimiyetinden kurtulmak için çaba sarf etsek de çabalarımız boşunadır. Her çabamız haz ve acının egemenliğini ispatlamaktan, doğrulamaktan başka bir şeye yaramayacaktır. İşte fayda ilkesi de bu ilişkiyi tanır; her şeyi bu iki egemene bağımlı kılar.” Utilitarizmin kurucusu Bentham, döneminin atmosferinden etkilenerek ahlâkı ve hukuku bilimsel bir iddia üzerinden açıklamayı amaçlar. Daha önce farklı şekillerine farklı filozoflarda rastlanan fayda ilkesini, “en çok sayıda insan, en çok mutluluk” amacını gerçekleştirmek için tek dayanak olarak ele alır. Ona göre yarar ilkesi, haz ve acıya dayanır. Bu yüzden haz ve acı Bentham için anahtar kelimelerdir; doğa tarafından insana yerleştirilmiş, ona hâkim olan efendilerdir. Bu bakışta insanın bütün eylemlerinde ve düşüncesinde onu şekillendiren ana unsurlar; hazzı elde etmek ve acıdan kaçınmaktır. Ancak yarar ilkesini gerçekleştirmek için daha faydalıyı ve daha az faydalıyı ölçmek gerekir. Bu ihtiyacı gidermek adına Bentham “felicific calculus”u, yani mutluluk/haz terazisini geliştirmiştir. Mutluluk/haz terazisi belli ölçütlerle, hepsi ayrı ayrı kendi içinde toplanarak haz ve acının karşılaştırılması, kıyaslanması anlamına gelir.
Bitirelim. Haz, acı, tat, heyecan gibi daha masum arayışların hepsi de kişisel rüşvetlerdir. Bu rüşvetler sayesinde yaşamımızı daha renkli sürdürdüğümüze inanır, yoksa bunalıma girebiliriz. Oysa bağımlılıklar birer hastalıktır, beyin rahatsızlığıdır. Ama diğer bütün hastalıklardan temel bir farkı vardır bağımlılığın, o yüzden tedavisi çok zordur. Çünkü hastalık yaparken aynı zamanda zevk verir. Her türlü hastalık insanı acıyla bıktırır ama bağımlılık keyif verir. Bir süre sonra ise haz sanılan şey, beynin ödül sistemini kimyasal olarak kandırmaktan ibaret hale gelir. Azıcık ısırmak bile dayanılmaz bir sızıya neden oluyor. Peki, insanlar bunu neden yiyor?
