  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Çağlar KİMENÇE
  4. Günün modası: Tahvil Fonlar

Günün modası: Tahvil Fonlar

Çağlar KİMENÇE
Çağlar KİMENÇE PİYASA PERSPEKTİFİ [email protected]

2023 yılının orta­sından itibaren ekonomi yönetimi; enflasyonla mücade­le, cari açığı kapat­ma, döviz rezervle­rini artırma gibi alt hedefler edindi. Üst başlıkta ise rasyonel politikaları kullana­rak istikrar sağlanması ve eko­nominin temellerinin sağlam­laştırılması amaç olarak ta­nımlandı.

Sıkı para politikası sırasında TL faizlerin yüksek olduğu dönemde, olumlu geliş­meleri görmek isteyen birey­sel ve tüzel yatırımcılar, mev­duatı ve likit fonları güvenli li­man olarak gördüler. Böylece likit fon stoku trilyon TL mer­tebesinin üzerine çıktı. Söz konusu hacme ulaşılmasında, bireysel ve ticari satın alma kararlarının ötelenmesi ve dö­vizden TL’ye geçenlerin (carry trade) motivasyonu arka planı oluşturuyor. Normalleşme sü­recinde yaklaşık 1,5 yıl geri­de kaldı ve programın olumlu çıktıları daha da somutlaşma­ya başladı.

Geldiğimiz nokta­da ise elde edilen sonuçlar, sı­kı para politikasının gevşetil­mesine başlanmasını mümkün kıldı. Hatta, yılın sonunda enf­lasyon seviyesine ve buna bağ­lı olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) poli­tika faizi ile piyasa faizine dair beklentiler, aşağı yönlü trend­de ilerleneceğine dair konsen­süse dönüştü. Bu etkenler TL faiz kazançlarının aylar iler­ledikçe azalacağı sonucunu da beraberinde getiriyor. Bu nok­tada ise yatırımcıların geti­ri düşüşüne alternatif çözüm arayışlarına tanıklık ediyoruz.

Enflasyonun, politika faizi­nin düşüş döngüsüne girdiği dönemlerde, tahvil-bono fon­ları iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor çünkü adı geçen fonlar, gelecekteki faiz düşüşü­nün dışında kalmayı mümkün kılabiliyor. Aynı zamanda, fa­iz düşüşünden etkilenmemeyi de vaat ediyor. Neden vaat edi­yor dediğimizi birazdan detay­landıracağız. Önce tahvil bono fonlarının portföy yapılarına değinelim. Yatırımcılar taktik­sel araç olarak kullanılan likit fonlardan, tahvil bono fonla­rına geçiş yapmak istediğinde çeşitli bono fonlarla karşıla­şıyorlar ve seçim yapmak du­rumunda kalıyorlar. Yatırım­cılar burada; seçimi nasıl yap­malıyım, kriterlerim ne olmalı, hangi fonu almalıyım sorusuna verecekleri ve alacakları yanıta göre hareket etmeliler.

Faizler düşüş döngüsüne girecek

Bir sonraki adımda faizle­rin düşüş döngüsüne ilerliyo­ruz. Yatırım için düşüşün açı­ğa çıkaracağı potansiyelin ne oranda elde edilmek istendiği ve bunun karşılığında fiyat oy­naklık riskini ne oranda almak istedikleri ilk karar konuları olarak karşımıza çıkıyor. Piya­sadaki tahvil bono fonlarının portföylerinin ortalama vade­leri dikkate alınmalı. Bir fonun portföyünde taşıdığı sabit geti­rili araçların ortalama vadesi­nin kısa, orta veya uzun olması önemli bir parametre. Örneğin, ortalama vadesi kısa olan bir tahvil fonu, faiz düşüş potansi­yelinden sınırlı ölçüde yararla­nabilir. Bunun iyi tarafı ise, fo­nun fiyat oynaklığı görece az olabilir. Portföyünün ortalama vadesi uzun olan bir fon ise po­tansiyeli ziyadesiyle yatırımcı­sına verir ama fonun fiyat oy­naklığı görece fazla olabilir.

Tahvil fonlarında pozisyon alınırken orta vadeli düşün­mek gerekir. Yolculuk sırasın­da tatsız gelişmeler olabilir ve bunlar yolun engebeli olması­na yol açabilir. Yine bir örnek verelim, Ocak ayından sonra Mart ayında TCMB faiz top­lantısı yapılacak. Şubat ayında ise toplantı olmayacak. Bu ne­denle, faizlerin düşmesi için Mart ayındaki toplantıyı bek­leyeceğiz. Şubat ayında iyi ha­berler gelmesi, tahvil fonları­nın getirisini cazip kılabilir. 3 Şubat’ta Ocak ayı enflasyon verileri açıklanacak. Eğer enf­lasyon piyasa beklentilerine göre olumlu algılanırsa tahvil fonları cazip olmayı sürdüre­bilir. Enflasyonun yüksek gel­mesi halinde ise Şubat ayı tah­vil fonları için dinlenme ya da performans kaybı ayı olarak geçebilir.

TCMB, yılın devamında 7 fa­iz toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Piyasanın öngörüsü, faiz indiriminin kademeli ola­cağı yönünde şekilleniyor. Bazı toplantılarda TCMB, o günün şartlarına bakarak piyasanın beklediğinden daha az faiz in­dirimi yapabilir veya pas geçe­bilir. Tahvil fonlarının yaşana­cak tüm gelişmelere artı-eksi reaksiyon vereceklerini unut­mamak gerekir. Kaldı ki faiz inecek öngörüsü, normalleşme programının devam edeceği ve programın daha güçlü somut sonuçlar üreteceğine odakla­nıyor. Bu ön kabul geçerliliğini korumalı. Ayrıca bir de global bacak etkeni var. Dünyadaki gelişmeler de bu süreci olumlu veya olumsuz etkileyebilir.

Az önce bu fonların getiri vaat ettiklerinden bahsetmiş­tik ancak mutlak bir getiri du­rumu olmadığını da vurgula­mak isteriz. Standart bir tahvil fonunun vadesi bulunmuyor, fon yöneticisi olumlu geliş­melerden fazlaca yararlanmak ve olumsuz gelişmelerden en az etkilenmek gayesi ile hare­ket ediyor. İyi senaryoda tah­vil fonları bu yılı iyi denilebi­lecek getiri ile tamamlayabilir, kötü senaryo ise teorik olarak mümkün ve bu durumda yıl dü­şük bir verimle ve dahi anapara kaybı ile tamamlanabiliyor.

Özetle, tahvil bono fonları­nın günün koşullarına uygun fonlar olduğunu düşünüyo­ruz çünkü likit fonlardaki ve­rim kayıplarını yaşamak iste­meyen yatırımcılar için makul ürünler olarak karşımıza çıkı­yor. Bu fonlara orta vade pers­pektifiyle yaklaşmak gerekti­ği, yatırımcının risk iştahına bakılarak fonda ortalama vade seçiminin önemli olduğu ve el­bette fon hesapta taşındığı sü­rece piyasa dinamiklerinin oy­naklık gösterebileceği kritik parametreler olarak alınarak bu faktörlere göre günün mo­dasına iştirak edilmeli.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Resesyon endişelerinden Trump endişelerine 15 Ocak 2025
2025: Algı, gerçekleşme 08 Ocak 2025
Para politikası ve maliye politikasının uyumu 01 Ocak 2025
Trump, Fed: 2025, hisse, tahvil, altın… 26 Aralık 2024
Majör metrikler, TCMB ve Suriye… 11 Aralık 2024
TCMB faiz indirimi döngüsü yaklaşırken Para Piyasası Fonları 28 Kasım 2024
2. Trump dönemine başlarken 20 Kasım 2024
ABD seçimi sonrası 06 Kasım 2024
Orta Doğu ve 5 Kasım 23 Ekim 2024
“Başka yolu yok” 16 Ekim 2024