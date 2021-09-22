Gürcistan’da protestolar artınca Enka HES projelerinden çekildi

Türkiye’nin en önemli inşaat şirketlerinden Enka, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iki önemli açıklamada bulundu. Bunlardan ilki Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. iştiraklerinden geldi. ENKA UK Construction Ltd. ile GE Steam Power Ltd. arasında HPC Borulama Prefabrikasyon kontratı imzalandı.

İngiltere’nin Somerset bölgesinde yapımı devam etmekte olan Hinkley Point Nükleer Enerji Santrali’nin her iki ünitesinin türbin adalarındaki tüm borulama işlerini kapsayan proje 184 milyon sterline mal olacak ve 56 ayda tamamlanacak.

Enka’nın ikinci açıklaması ise Gürcistan ile alakalı. Enka, Gürcistan devleti ile 2019’da imzaladığı Yap-İşlet Sözleşmesi’ni feshetmek için başvurduğunu açıkladı. Enka, sebep olarak uzun süredir devam eden sözleşme ihlalleri ve mücbir sebepleri gösterdi. Enka’nın Gürcistan’da üstlendiği iki proje uzun zamandır ülkede tartışma konusuydu.

Enka, 2017’de Tiflis Yönetimi ile Namakhvani Cascade HES Projesi’nin geliştirilmesi, inşası ve işletmesi ihalesini kazanmıştı. Projenin yüzde 90’lık kısmını Enka, geri kalan yüzde 10’unu ise Norveçli Clean Energy Group üstlenmişti.

Gürcistan’da Rioni Nehri üzerinde inşa edilecek proje 333 MW’lık Namakhvani ve 100 MW’lık Tvishi hidroelektrik santrallerinden oluşuyordu. Ancak geçen yılın başında Gürcistan’daki çevreciler projenin iptali için gösterilere başladı.

Projelerin büyüklüğü yaklaşık 500 milyon dolar

DÜNYA Gazetesi'nde bu yılın başında duyurduğumuz haberlerde, Enka için projenin zor bir döneme girdiği, hatta Tiflis Yönetimi tarafından santrallerin iptal edilebileceğini sizlere paylaşmıştık.

Haberimizde Enka’ya ait şantiyelerde yangınların çıktığını, başkent Tiflis’te, Kutaisi kentlerinde binlerce kişinin katıldığı gösteriler yaşandığını duyurmuştuk.

Gürcistan’da Enka için yaşanan süreç bunlarla da sınırlı kalmadı, 22 Şubat 2021’de hükümet değişti. Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, projeler için protesto yapan grupla görüştü, mevcut koşullar altında projenin hayata geçirilmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Garibaşvili, görüşmede “Bildiğiniz gibi bu sorunu devraldım ve üzerinde aktif olarak çalışıyorum. Bu koşullarda projeye devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim. Yatırımcıyla görüşüyoruz ve umarım ülkemizin çıkarlarına göre hareket etmeler ve HES’i daha iyi koşullarda inşa etmeleri için umarım bir anlaşmaya varabiliriz” demişti.

Enka, büyük umutlarla girdiği yaklaşık 500 milyon dolarlık iki önemli projede büyük sorunlar yaşadı.