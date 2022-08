Gürok, Maldivler'e iki otel kurdu yatırımın %70’i Türkiye’den gitti

Kütahya’dan yola çıktılar, 140 ülkeye ihracat yapan dünyanın 5’inci sofra camı üreticisini geliştirdiler. Turizmde ise yepyeni bir konseptle 30 yıllık deneyimlerine farklı bir alan açtılar. Gürok Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, 300 milyon dolar yatırımla Maldivler’de Türk ürünleri ile inşa edilen ultra lüks otellerini DÜNYA’ya anlattı.

Sofra camı, cam ambalaj, yapı, kiremit ve turizm gibi alanlarda 74 yıldır Türkiye’nin önemli şirketler toplulukları arasında yer alan, bu yıl da kurumsal kimliğini “Gürok” çatısı altında toplayan grup, Maldivler'de iki otel yatırımı yaptı. JOALI markasıyla, Gürok’un turizm alanındaki ilk uluslararası yatırımı olma özelliği taşıyan iki yatırımın inşası ve dekorasyonu için ihtiyaç duyulan her ürünün yüzde 70’i Türkiye’den karşılandı. Yatırımın toplamı 300 milyon doları buluyor.

Yatırımın bir bölümünün pandemi koşullarında gerçekleştiğini ama bu dönemde bile tam 67 kez Maldivler'e gidip geldiğini anlatan Gürok Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, 7 saat 15 dakika süren bu uçak yolculuğunun yatırım fikirlerinin geliştiği bir adrese dönüştüğünü söylüyor. Güral Argat, “LAV markamızla dünyanın en büyük 5’inci sofra camı markasıyız. Cam ambalaj üretimimizde GCA ile varız. 30 yıldır da Ali Bey Hotels & Resorts’la hizmet veriyoruz. Gürok Kiremit de önemli bir markamız. Yatırım, yeni heyecanlar her zaman odağamızda oldu. Turizmde ilk uluslararası yatırımımızı JOALI ile yaptık. Dedemizin ismi biliyorsunuz Ali. İsmini oradan alıyor. Ultra lüks segmentte Maldivler'de iki ayrı otel açık. Yapımını da grup şirketlerimizden Lapis Yapı üstlendi. Yatırım için gereken her ürünün yüzde 70’i Türkiye’den gitti. Alabileceğimiz her şeyi Türkiye’den aldık” diyor.

Gürok’un Maldivler'deki 2 otelinde 32 milletten insan çalışıyor. İki adadan oluşan otelin izole durumu nedeniyle çalışanlar için de lojmanlar inşa edilmiş. Çalışanların kendilerine ait havuzları, tenis kortları hatta futbol turnuvaları var. 2018’de devreye alınan JOALI Maldives, 73 villadan, Kasım 2021’de açılan JOALI Being 68 villadan oluşuyor. Güral Argat, “Her iki ada otelimizde en üst segmentte hizmet veriyor. JOALI Maldives, sanat ruhuna sahip. İnanılmaz bir koleksiyonumuz var. JOALI Being’de ise ana temamız antik bilgelikle sağlık ve huzur” şeklinde konuşuyor. Adayı inşa ederken 1000’den fazla orijinal palmiye ağacı kurtarılmış, Maldivler'in ikinci kaplumbağa hastanesi kurulmuş. Ayrıca mercan ekimi de yapılmış. Hatta otelin kazıklarını yerleştirecek şirketle sözleşmeye mercanların zarar görmemesi de eklenmiş. Güral Argat, “Maldivler'in ekonomisinin yüzde 80’i turizmden geliyor. Bize tüm yaptığımız çalışmalar için bir Türk yatırımcı olarak büyük saygı duydular. Ayrıca burada üretilen çöpleri kompost gübreye dönüştürüyoruz. Yağmur suyu topluyoruz” diyor. Türkiye’deki Ali Bey Club Manavgat ve Ali Bey Resort Sorgun’da da benzer çalışmalar yapılmış. Güral Argat, “Manavgat’ta kişi başına düşen sera gazı salımını 2020 yılından 2021’e yüzde 39 azalttık. Aynı dönemde Sorgun’daki tesiste yüzde 31,8'lik azalma kaydettik. Tüm tesislerimizde kişi başına düşen karbon ayak izini de yüzde 31 ila yüzde 46,4 oranında azaltmayı başardık” şeklinde konuşuyor.

HEDEFTE HİNT OKYANUSU G. AMERİKA VE KARAYİPLER VAR

Gruplarının turizm sektöründe hızlı bir büyüme temposunda olduğunu da kaydediyor Güral Argat, “Hem JOALI’yi hem de Ali Bey Hotels & Resorts’ü uluslararası destinasyonlarda genişletmeyi hedefliyoruz. Yeni tatil köylerini geliştirirken, orta vadede markalarımızı taşımak için yeni destinasyonlar da arıyoruz. Hint Okyanusu, Güney Amerika ve Karayipler gibi farklı destinasyonları analiz ediyoruz” şeklinde konuşuyor.

MALDİVLİ GENÇ TENİSÇİLER ALİ BEY’İN 110 KORTUNA GELECEK

Ali Bey Hotels & Resort’teki tenis kortu sayısı, 102. Ünlü turnuvalara ev sahipliği yapabiliyorlar. Esin Güral Argat, heyecanla Maldivler Male’den gençleri Antalya’da ağırlayacaklarını şöyle anlatıyor: “Tenise çok meraklılar. Fırsat eşitliği yaratmak ve genç yetenekleri desteklemek için Male’deki çocukları Antalya’da ekim ayında misafir edeceğiz.”

New York 41 Madison’da LAV’a showroom

LAV, sofra camında dünyanın en büyük 5’inci markası. 140 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2020’de iki üretim tesisimizde günde 2 milyon adet cam ürettik. Küresel ölçekte 350 iş ortağımız ve 200 bin satış noktamız var. 50 modelimiz bulunuyor. ABD önemli bir büyüme ivmesi yakaladık. New York 41 Madison’da LAV markamıza bir showroom ve ofis açtık. Tam da pandemide yaptık. ABD dışında İspanya ve Fransa’ya da odaklandık. Brezilya’ya da ürün satıyoruz, Çin’e de. 2021 yılında üretimimizin yüzde 48’ini ihraç ettik. 2022 ihracat hedefimiz 65 milyon Euro.

GCA ile 50 ülkeye ulaşacak

Temelleri 2015’te atılan Grup şirketlerimizden GCA ile de sofra camı üretiminden edindiğimiz deneyimi cam ambalaj sektörüne taşıdık. Başta Orta Doğu, Avrupa ve Afrika ülkeleri olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye’deki toplam üretim payımızı yüzde 100’e yakın arttırdık. Yeni tesisimizde 500 kişiye daha istihdam sağladık. İhracat payımızı yüzde 17’den yüzde 35’e çıkarttık. Hedefimizde 50 ülkeye ihracat var.

3 temel ilke ile logomuzu belirledik

Babam Rıza Güral, tam bir sanayicidir. Bize teknoloji satılmayan dönemde, kendi teknolojilerimizi geliştirebileceğimizi öğretti. Biz de “GÜROK” üst kimliğini şirketlerimize taşırken, buradan cesaret aldık. 28 Mayıs 2022’de tüm şirketlerimizi Gürok çatısı altında birleştirdik. Logomuz çok renkli. Mor zemin üzerindeki logoda mavi sınırsız düşünmeyi, turuncu cesur davranmayı, yeşil işini iyi yapmanın getirdiği olumlu enerjiyi yansıtıyor. Üç temel ilkemiz var; “Sınırsız düşün, cesur davran, iyi yap.” Kütahya’dan yola çıkarak tüm Türkiye’ye ve dünyaya yayılan markalarımızla yer aldığımız tüm sektörlerde, kendini tekrar etmeyen özgün, yenilikçi ürün ve hizmetlerle deneyimi sıradanın ötesine taşımak için çalışıyoruz.

LAV’da kadın çalışan %50 Maldivler'de %30-35

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı önemsiyoruz. Daha sürdürülebilir ve yaşanılır bir dünya için hayatın her alanında kadına, kadın üretkenliğine, kadın detaycılığına, kadın hassasiyetine, kadın bereketine ihtiyacımız var. Cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, en önemli önceliklerden biri. 2015’ten bu yana Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri’nin (UN WEPs) imzacısıyız. LAV markamızda kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 50. Vardiya müdürlüğü ve operatörlük erkek işi olarak görülüyor. Bizim bu alanda kadın çalışanlarımız var. Sadece Türkiye’de değil dünyada da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Maldivler'de, yerel okullarda kız çocuklarının eğitimini desteklemeye, adanın her yerinden kadınlara iş imkânları sağlamaya odaklı bir yapı olarak kuruldu. JOALI Being’te kadın istihdamı yüzde 35, JOALI Maldives’de yüzde 30. Kişisel olarak da hem TÜSİAD’ta hem TİKAD’da hem de pek çok STK’da kadınlar için çalışıyorum.

Maden suyu 2023 sonunda raflarda

Hızlı tüketime de giriyoruz. Maden suyu piyasaya sunacağız. İnovatif bir içecek grubu yapılandırıyoruz. 2021’de Burdur’da fabrikamızın inşasına başladık. Orta segment ve ihracat hedefimiz var. Burada oyuncu değil, oyun kurucu olmak istiyoruz. 2023 yılı sonunda raflarda oluruz.