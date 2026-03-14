Gürültünün içinde bir ‘hayır’
Belki de dünyanın kusursuz liderler değil, karmaşık bir çağda ilkesel bir pusula aradığını hatırlamak gerekir. İnsanlar, gürültünün içinden yükselen sakin ama kararlı bir “hayır”ın mümkün olduğunu bilmek istiyor.
Dünya bazen bir siren sesine benziyor; sürekli çalıyor, sürekli uyarıyor, sürekli yeni bir tehdit, yeni bir misilleme, yeni bir “kaçınılmazlık” duygusu yayıyor. Başlangıçta irkiltiyor bu ses. Sonra alışıyoruz. Ve asıl kırılma tam da burada yaşanıyor: Gürültü normalleşiyor.
Modern çağın en görünmez dönüşümü belki de bu. Şiddet önce ihtimal olarak dile geliyor, ardından seçenek olarak tartışılıyor, nihayetinde zorunluluk gibi sunuluyor. “Başka çare yok” ifadesi, politik dilin en etkili meşruiyet üretim aracına dönüşüyor. İran– ABD–İsrail hattında yükselen gerilim de tam böyle bir zihinsel zeminde konuşuluyordu. Askeri analizler ekranları dolduruyor, güç projeksiyonları tartışılıyor, caydırıcılık hesapları teknik bir soğukkanlılıkla ele alınıyordu. Soru artık “olmalı mı” değil, neredeyse “nasıl ve ne zaman”dı.
İşte bu eşikte İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in açıklaması geldi. İran’ın eylemlerini tasvip etmediğini net biçimde ifade etti ancak mücadelenin şiddet üzerinden yürütülmesini kabul etmediğini de aynı netlikle söyledi. Bu, diplomatik literatürde radikal bir cümle değildi. Ama bağlam radikaldi. Çünkü Sánchez, eleştiri ile savaşı aynı cümlede zorunlu bir bağa dönüştürmedi. Pozisyon aldı ama cepheye girmedi. Eleştirdi ama bombardımanı kaçınılmaz ilan etmedi. Ve bazen çağın ruhuna asıl müdahale tam da bu ayrımı yapabilmektir.
Meşruiyetin inşası: Dil, eşik ve güç
Savaş genellikle tankların hareketiyle değil, kelimelerin yer değiştirmesiyle başlar. “Operasyon”, “önleyici müdahale”, “stratejik zorunluluk” gibi teknik kavramlar, şiddetin üzerini rasyonel bir örtüyle kaplar. Bu teknikleşme, ahlaki soruyu ortadan kaldırmaz; yalnızca görünmez kılar. İnsan kaybı istatistiğe dönüşürken, yıkım grafiklere sığdırılır. Vicdan, terminolojinin arasında buharlaşır.
İletişim biliminin temel gerçeklerinden biri şudur: Çerçeve algıyı belirler. Bir olayı hangi kavramlarla anlattığınız, toplumun o olaya dair zihinsel eşiğini belirler. Eğer savaş “kaçınılmaz” olarak çerçevelenirse, ona itiraz irrasyonel görünmeye başlar. Eğer askeri karşılık “caydırıcılık” olarak sunulursa, karşı çıkış zayıflıkla eşleştirilir. Böylece meşruiyet adım adım inşa edilir; kimse bir anda savaş istemez ama herkes yavaş yavaş savaşa ikna olur.
Tam da bu nedenle Sánchez’in yaptığı şey içerikten çok çerçeveye müdahaledir. İran’ı eleştirirken askeri karşılığı doğal sonuç olarak kabul etmemesi, iki kutuplu düşünme tuzağını kırar. Günümüz siyasal iletişiminde sıkça kurulan denklem basittir: Ya karşı tarafı savunursunuz ya da askeri müdahaleyi desteklersiniz. Oysa üçüncü bir alan vardır; ilkesel bir alan. Şiddeti reddederken eleştirebilmek, eleştirirken savaşı meşrulaştırmamak mümkündür. Bu alan yüksek sesli değildir; kısa vadeli alkış getirmez. Ancak ahlaki tutarlılık üretir. Belirsizlik dönemlerinde toplumların en çok ihtiyaç duyduğu şey de tam olarak budur: Tutarlılık.
Umudun yankısı ve arabuluculuğun gücü
Sánchez’in sözlerinin kısa sürede geniş bir yankı bulması, yalnızca diplomatik bir pozisyonun paylaşılması değildi; daha derin bir psikolojik ihtiyacın görünür hale gelmesiydi. Uzun süredir dünya alarm halinde yaşıyor. Ekonomik kırılganlıklar, jeopolitik gerilimler, enerji ve iklim krizleri… Toplumsal bilinç sürekli tetikte. Bu sürekli alarm hali, zihni iki uç arasında sıkıştırır: Ya daha sert bir güç talep edilir ya da anlam arayışı güçlenir.
Sertlik, kontrol yanılsaması üretir. Güçlü bir askeri cevap, karmaşık bir krizi basitleştirir ve geçici bir rahatlama sağlar. Ancak korku üzerine kurulu her söylem, sürdürülebilmek için yeni bir korkuya ihtiyaç duyar. Bu nedenle sertlik sarmalı, güvenlik üretmekten çok endişe üretir.
Anlam arayışı ise daha kalıcıdır. İnsanlar yalnızca korunmak değil, doğru olanın savunulduğunu görmek ister. Belirsizlik dönemlerinde kaybedilen şey çoğu zaman güvenlikten önce yön duygusudur. İlkesel bir pusula ihtiyacı buradan doğar. Sánchez’in yaptığı, gücü askeri kapasite üzerinden değil etik sınır üzerinden tanımlamaktı. Gücün yalnızca vurabilme yeteneği değil, vurmayı reddedebilme iradesi olduğunu hatırlattı.
Ancak ilkesel duruşun bir başka boyutu daha vardır: Arabuluculuk. Şiddeti reddetmek yalnızca savaş karşıtlığı değildir; aynı zamanda diyalog alanı açma iradesidir. Küresel sistemde bugün en kıymetli güç türlerinden biri, masayı kurabilme kapasitesidir. Konuşamayan tarafları aynı zeminde buluşturabilmek, askeri üstünlükten daha zor ama daha kalıcı bir etki yaratır.
Bu noktada Türkiye’nin son dönemdeki sakin ve kararlı tutumu dikkat çekicidir. Bölgesel gerilimlerde kapıları kapatmayan, taraflarla konuşabilen ve kendisini arabuluculuk pozisyonunda konumlandıran bir yaklaşım izleniyor. Bu, yüksek sesli bir güç gösterisinden ziyade diplomatik bir denge siyaseti. Kriz anlarında en değerli şey yalnızca pozisyon almak değil, temas kanallarını açık tutabilmektir. Türkiye’nin bu zeminde, farklı aktörlerle eşzamanlı konuşabilen nadir ülkelerden biri olarak konumlanması, aslında güç kavramının daha sofistike bir boyutuna işaret ediyor: Güven inşa edebilme kapasitesi.
Güç yalnızca askeri kapasite değildir; aynı zamanda güven üretme ve sürdürülebilir diyalog zemini kurabilme becerisidir. Küresel krizler çağında arabuluculuk, taktik bir hamle değil stratejik bir sermayedir. Çünkü masayı kurabilen, oyunun dilini de belirler. Bu nedenle İspanya’dan yükselen “hayır” ile Türkiye’nin diplomatik temas dili aynı eksende buluşuyor: Şiddeti kaçınılmaz bir kader olarak görmemek ve konuşma alanını daraltmamak.
Bugün belki de en büyük risk savaşın çıkması değil; savaş fikrinin zihinsel olarak kabul edilebilir hale gelmesidir. Gürültü arttıkça eşik düşer, eşik düştükçe şiddet sıradanlaşır. Oysa bazen bu zinciri kıran şey büyük hamleler değil, konuşma tonundaki küçük bir değişimdir. “Kaçınılmaz” denilene itiraz eden bir cümle, tarihin yönünü anında değiştirmeyebilir; ancak zihinsel istikameti sarsabilir.
Belki de mesele dünyanın kusursuz liderler değil, karmaşık bir çağda ilkesel bir pusula aradığını hatırlamak gerekir. İnsanlar, gürültünün içinden yükselen sakin ama kararlı bir “hayır”ın mümkün olduğunu bilmek istiyor. Ve belki de aynı zamanda, bu “hayır”ın yalnızca bir itiraz değil, bir müzakere daveti olduğunu görmek istiyor. Çünkü en radikal eylem bazen bağırmak değildir; konuşabilmektir.
Sirenler çalmaya devam edebilir. Gürültü artabilir.
Ama bazen tarihin yönünü değiştiren şey, en yüksek ses değil; o sesin içinde kaybolmayı reddeden bir cümleler ve duruştur.
