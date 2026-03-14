Gürültünün içinde bir ‘hayır’

Dünya bazen bir siren sesi­ne benziyor; sürekli çalıyor, sürekli uyarıyor, sürekli yeni bir tehdit, yeni bir misilleme, yeni bir “kaçınılmazlık” duygusu ya­yıyor. Başlangıçta irkiltiyor bu ses. Sonra alışıyoruz. Ve asıl kırıl­ma tam da burada yaşanıyor: Gü­rültü normalleşiyor.

Modern çağın en görünmez dö­nüşümü belki de bu. Şiddet önce ihtimal olarak dile geliyor, ardın­dan seçenek olarak tartışılıyor, nihayetinde zorunluluk gibi su­nuluyor. “Başka çare yok” ifadesi, politik dilin en etkili meşruiyet üretim aracına dönüşüyor. İran– ABD–İsrail hattında yükselen gerilim de tam böyle bir zihinsel zeminde konuşuluyordu. Aske­ri analizler ekranları dolduruyor, güç projeksiyonları tartışılıyor, caydırıcılık hesapları teknik bir soğukkanlılıkla ele alınıyordu. Soru artık “olmalı mı” değil, ne­redeyse “nasıl ve ne zaman”dı.

İşte bu eşikte İspanya Başba­kanı Pedro Sánchez’in açıklama­sı geldi. İran’ın eylemlerini tas­vip etmediğini net biçimde ifa­de etti ancak mücadelenin şiddet üzerinden yürütülmesini kabul etmediğini de aynı netlikle söy­ledi. Bu, diplomatik literatürde radikal bir cümle değildi. Ama bağlam radikaldi. Çünkü Sánc­hez, eleştiri ile savaşı aynı cüm­lede zorunlu bir bağa dönüştür­medi. Pozisyon aldı ama cepheye girmedi. Eleştirdi ama bombar­dımanı kaçınılmaz ilan etmedi. Ve bazen çağın ruhuna asıl mü­dahale tam da bu ayrımı yapabil­mektir.

Meşruiyetin inşası: Dil, eşik ve güç

Savaş genellikle tankların ha­reketiyle değil, kelimelerin yer değiştirmesiyle başlar. “Operas­yon”, “önleyici müdahale”, “stra­tejik zorunluluk” gibi teknik kav­ramlar, şiddetin üzerini rasyonel bir örtüyle kaplar. Bu teknikleş­me, ahlaki soruyu ortadan kaldır­maz; yalnızca görünmez kılar. İn­san kaybı istatistiğe dönüşürken, yıkım grafiklere sığdırılır. Vic­dan, terminolojinin arasında bu­harlaşır.

İletişim biliminin temel ger­çeklerinden biri şudur: Çerçeve algıyı belirler. Bir olayı hangi kav­ramlarla anlattığınız, toplumun o olaya dair zihinsel eşiğini belir­ler. Eğer savaş “kaçınılmaz” ola­rak çerçevelenirse, ona itiraz ir­rasyonel görünmeye başlar. Eğer askeri karşılık “caydırıcılık” ola­rak sunulursa, karşı çıkış zayıf­lıkla eşleştirilir. Böylece meşru­iyet adım adım inşa edilir; kimse bir anda savaş istemez ama her­kes yavaş yavaş savaşa ikna olur.

Tam da bu nedenle Sánchez’in yaptığı şey içerikten çok çerçeve­ye müdahaledir. İran’ı eleştirir­ken askeri karşılığı doğal sonuç olarak kabul etmemesi, iki kutup­lu düşünme tuzağını kırar. Gü­nümüz siyasal iletişiminde sıkça kurulan denklem basittir: Ya kar­şı tarafı savunursunuz ya da as­keri müdahaleyi desteklersiniz. Oysa üçüncü bir alan vardır; ilke­sel bir alan. Şiddeti reddederken eleştirebilmek, eleştirirken sava­şı meşrulaştırmamak mümkün­dür. Bu alan yüksek sesli değildir; kısa vadeli alkış getirmez. Ancak ahlaki tutarlılık üretir. Belirsiz­lik dönemlerinde toplumların en çok ihtiyaç duyduğu şey de tam olarak budur: Tutarlılık.

Umudun yankısı ve arabuluculuğun gücü

Sánchez’in sözlerinin kısa sü­rede geniş bir yankı bulması, yal­nızca diplomatik bir pozisyonun paylaşılması değildi; daha de­rin bir psikolojik ihtiyacın görü­nür hale gelmesiydi. Uzun süre­dir dünya alarm halinde yaşıyor. Ekonomik kırılganlıklar, jeopo­litik gerilimler, enerji ve iklim krizleri… Toplumsal bilinç sü­rekli tetikte. Bu sürekli alarm ha­li, zihni iki uç arasında sıkıştırır: Ya daha sert bir güç talep edilir ya da anlam arayışı güçlenir.

Sertlik, kontrol yanılsama­sı üretir. Güçlü bir askeri cevap, karmaşık bir krizi basitleştirir ve geçici bir rahatlama sağlar. Ancak korku üzerine kurulu her söylem, sürdürülebilmek için ye­ni bir korkuya ihtiyaç duyar. Bu nedenle sertlik sarmalı, güvenlik üretmekten çok endişe üretir.

Anlam arayışı ise daha kalıcı­dır. İnsanlar yalnızca korunmak değil, doğru olanın savunulduğu­nu görmek ister. Belirsizlik dö­nemlerinde kaybedilen şey ço­ğu zaman güvenlikten önce yön duygusudur. İlkesel bir pusu­la ihtiyacı buradan doğar. Sán­chez’in yaptığı, gücü askeri ka­pasite üzerinden değil etik sınır üzerinden tanımlamaktı. Gücün yalnızca vurabilme yeteneği de­ğil, vurmayı reddedebilme irade­si olduğunu hatırlattı.

Ancak ilkesel duruşun bir baş­ka boyutu daha vardır: Arabulu­culuk. Şiddeti reddetmek yalnız­ca savaş karşıtlığı değildir; aynı zamanda diyalog alanı açma ira­desidir. Küresel sistemde bugün en kıymetli güç türlerinden biri, masayı kurabilme kapasitesidir. Konuşamayan tarafları aynı ze­minde buluşturabilmek, askeri üstünlükten daha zor ama daha kalıcı bir etki yaratır.

Bu noktada Türkiye’nin son dönemdeki sakin ve kararlı tu­tumu dikkat çekicidir. Bölgesel gerilimlerde kapıları kapatma­yan, taraflarla konuşabilen ve kendisini arabuluculuk pozisyo­nunda konumlandıran bir yak­laşım izleniyor. Bu, yüksek sesli bir güç gösterisinden ziyade dip­lomatik bir denge siyaseti. Kriz anlarında en değerli şey yalnız­ca pozisyon almak değil, temas kanallarını açık tutabilmektir. Türkiye’nin bu zeminde, farklı aktörlerle eşzamanlı konuşabi­len nadir ülkelerden biri olarak konumlanması, aslında güç kav­ramının daha sofistike bir boyu­tuna işaret ediyor: Güven inşa edebilme kapasitesi.

Güç yalnızca askeri kapasi­te değildir; aynı zamanda güven üretme ve sürdürülebilir diya­log zemini kurabilme becerisidir. Küresel krizler çağında arabulu­culuk, taktik bir hamle değil stra­tejik bir sermayedir. Çünkü ma­sayı kurabilen, oyunun dilini de belirler. Bu nedenle İspanya’dan yükselen “hayır” ile Türkiye’nin diplomatik temas dili aynı eksen­de buluşuyor: Şiddeti kaçınılmaz bir kader olarak görmemek ve ko­nuşma alanını daraltmamak.

Bugün belki de en büyük risk savaşın çıkması değil; savaş fik­rinin zihinsel olarak kabul edi­lebilir hale gelmesidir. Gürültü arttıkça eşik düşer, eşik düştükçe şiddet sıradanlaşır. Oysa bazen bu zinciri kıran şey büyük hamle­ler değil, konuşma tonundaki kü­çük bir değişimdir. “Kaçınılmaz” denilene itiraz eden bir cümle, tarihin yönünü anında değiştir­meyebilir; ancak zihinsel istika­meti sarsabilir.

Belki de mesele dünyanın ku­sursuz liderler değil, karmaşık bir çağda ilkesel bir pusula ara­dığını hatırlamak gerekir. İnsan­lar, gürültünün içinden yükselen sakin ama kararlı bir “hayır”ın mümkün olduğunu bilmek isti­yor. Ve belki de aynı zamanda, bu “hayır”ın yalnızca bir itiraz de­ğil, bir müzakere daveti olduğunu görmek istiyor. Çünkü en radikal eylem bazen bağırmak değildir; konuşabilmektir.

Sirenler çalmaya devam edebi­lir. Gürültü artabilir.

Ama bazen tarihin yönünü de­ğiştiren şey, en yüksek ses değil; o sesin içinde kaybolmayı redde­den bir cümleler ve duruştur.