Gurur duyacağımız “Elektrikli forklift” projesi gerçekleşti

Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu’nu; Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığım TOSYÖV’ün öncülüğünde, KOSGEB ve TOBB işbirliği ile 2002 yılında gerçekleştirilen II. KOBİ Zirvesi’ne “yılın başarılı girişimcisi” olarak konuşmacı olarak katıldığında tanımıştım.

Ali beyle tanışıklığımız o yıllardan bugüne değin dostluğumuz giderek pekişti…

Bugünlerde yolumuz spor alanında kesişti.

19 Haziran’da yapılacak Galatasaray seçimli genel kurulunda aynı listede ikimizde başkan yardımcısı adayı olarak seçimlere katılıyoruz.

Adaylık tanıtımında gereken özgeçmişini anlatırken bir fırsatını bulup işlerinden ve özellikle Türkiye sanayisi için devrim niteliğinde olan yüzde yüz yerli “Elektrikli forklift” projesinde gelinen noktayı anlatmasını rica ettim.

Ali bey, size önce tanıştığımız günden bugüne işimizden sonrada bizimde çok önemli gördüğümüz Elektrikli fork-lift projesini anlatacağım diyerek işlerini şu sözleriyle anlatıyor.

Fatinoğlu Holding 1987 yılında temelleri atılarak iş hayatında başlamış kurumsal bir aile şirketidir.

Şu an hali hazırda Türkiye’de 3 farklı şehirde 5 farklı lokasyonda üretimlerini gerçekleştiren, yaklaşık bin kişilik bir aileyiz.

Yatırımlarımız sadece Türkiye'de de değil.

Cezayir‘de boru fabrikamız, İngiltere, Macaristan, Kanada'da lojistik depolarımız ve satış ile satış sonrası hizmetler organizasyonlarımız bulunmaktadır.

Biz tamamen entegre üretim mantığıyla hareket eden mümkün olan tüm hammaddemizi kendimizin ürettiği, tüm üretim gruplarımızda yüksek adetlerle çalışan bir yapıyız.

İklimlendirme sektöründe Panel radyatör, havlu radyatör ve kombi olmak üzere üre- timlerimiz, tesisat malzemeleri sektöründe gömme rezervuar, alt yapı ve üst yapı plastik boru grupları, banyo sektöründe küvet, duş kabini üretimlerimiz bulunmaktadır.

Cam işleme grubumuz ile hem kendi duş kabinlerimizin camlarını üretirken aynı anda mobilya, beyaz eşya, aydınlatma gibi sektörlerin cam ihtiyaçlarını sağlıyoruz.

Bunların dışında en yeni işimiz olan grup ise istifleme grubumuz;

A) Elektrikli Forklift B) Elektrikli Transpalet C) Manuel Transpalet’

ten oluşmakta.

Manisa Akhisar’da faaliyete geçirdiğimiz 60 bin metrekare alan üzerinde kurulu taşıma ve istifleme tesislerinin yanı sıra İtalya Verona’da merkezli Pegasolifti satın alarak taşıma ve istifleme alanında elektrikli forklift, elektrikli transpalet ve manuel transpalet üretimi ile sektöre toplamda 100 milyon Euro yatırım gerçekleştirdik.

Elektrikli forklift projesini anlatırmısınız soruma Ali bey;

Elektrikli forklift Türkiye’nin önemli bir ihtiyacı.

Bu alanda önemli bir boşluk var ve biz çevreci ürünlerimizle ülkemizde önemli bir hizmet sunacağız.

Türkiye’nin elektrikli forklift ihtiyacının 5 bin adet civarında olduğunu söyleyerek, “Türkiye ihtiyacının 3 katı kadar üretim kapasitemiz var, hedefimiz ihracatta da büyük adımlar atmak.

Yeni nesil, az tüketen, nitelikli enerji ihtiyacı içerisinde olan ürünlerle, hem satışta memnuniyet yaratacağız, hem de satış sonrasında.

Elktrikli forklifti kısaca anlatmam gerekirse;

Yakıt tasarrufu sağlıyor çünkü elektrikli…

Emisyonu yok, YEŞİL ENERJİ, hiçbir şekilde emisyon yok, çünkü yüzde yüz ÇEVRECİ..

Fiyat avantajı sağlıyor takiplerine göre…

Bakım maliyeti daha düşük çünkü dizel forkliftler her 250 saatte bir periyodik bakıma girerken Elektrikli forkliftler 2 katı avantaj sağlayarak 500 saatte bir periyodik bakıma giriyor…

Üstelik tüm parçalarıyla Türkiye’de üretimi yapılıyor yani tamamıyla yüzde yüz milli..

Bu da ekonomik yedek parça ve periyodik bakım maliyetleriyle çok daha ekonomik bir avantaj sağlıyor..

Yerli Üretimini yaptığımız ergonomik kullanımlı forkliftlerimiz, İtalyan ve İspanyol mühendisler ile ortak çalışma sonucunda elektronik (motor kontrol üniteleri vs.) aksamları İtalyan SME firmasından temin edilen, birçok bilinen tanınmış marka ile, aynı özelliklere sahip joystick kontrol sistemli, 1.6 tondan 2 tona kadar ister 3, ister 4 tekerli, 2 tondan 4 tona kadar, 3300 mm’den,7000 mm’ye kadar kaldırma asansörleri bulunan çok özellikli, çevreye duyarlı yeni nesil elektrikli forklifttir.” Sözleriyle anlattı.

Fatinoğlu Holding’in iş dünyasındaki başarısını ve en yeni nesil elektrikli forkliftleri üretim projesini

Ali beyden dinlerken insanı heyecanlandıran ülkemiz için stratejik önemi olan “Elektrikliforklift” üretimini milli bir proje olarak görüyor, değerli dostum Ali Fatinoğlu’nu ve emeği geçenleri kutluyorum.