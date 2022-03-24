Güven Endeksi’nin hatırlattığı...

Mart ayı Tüketici Güven Endeksi ile işsizlik verileri, bana dayak yiyen boksörün antrenörüyle diyaloğunu hatırlattı…

TÜİK, mart ayı Tüketici Güven Endeksi ve 2021 yılı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK’e göre, Tüketici Güven Endeksi 1,9 puan artışla %72,5’e yükselmiş. İşsiz sayısı ise bir yıl öncesine göre 121 bin kişi azalarak 3,9 milyona gerilemiş. İşsizlik oranı da yüzde 12’ye düşmüş. Bu günkü DÜNYA’da yer alan bu iki haberi okurken, tümüyle ‘olumlu’ olan rakam ve oranlara bakınca, dayak yiyen boksörle antrenörünün, iki round arasındaki diyaloğunu hatırladım. Antrenör “Çok iyi vuruyorsun. Bütün yumrukların yerini buluyor!” deyince, boksör, ”Peki beni döven kim? Ben niye bu haldeyim?” diyecektir.

TÜİK’in açıkladığı Güven Endeksi ve işsizlik rakamlarının özetini size sununca, dayak yiyen boksör hikayesini niye hatırladığımı anlatmış olacağım sanıyorum.

Önce AA’nın “İşgücü İstatistikleri 2021” haberinden, bazı rakamları ve oranları aktarayım:

Ülke genelinde işsiz sayısı 2020’ye göre, yüzde 13,1’den yüzde 12’ye inmiş. 15-24 yaş genç işsiz oranı da %2,3 azalarak, % 22,6 oranında gerçekleşmiş. Peki bu durumda İŞ- KUR önündeki işsizlerin yığılması nereden kaynaklanıyor? Aynı şekilde, son dönemde “ev genci” kavramı nereden çıktı?

İstihdam edilenler, son bir yıl içinde 2,1 milyon artarak, 28,7 milyona yükselirken, istihdam oranı da %2,5 puan artışla, yüzde 45,2’e yükselmiş. Peki, 15 yaş üstü çalışabilir nüfusumuz 64 milyonun üzerindeyken, 30 milyonu aşkın insan neden istihdam edilmiyor? İstihdam dışında kalan yüzde 55’e varan nüfus ne durumda? Niye tarımda istihdam edilenlerin payı yüzde 17,2, sanayide istihdam edilenlerin payı yüzde 21,3, hizmetlerin istihdam içindeki payı yüzde 55’de kalıyor?

Gelelim, TÜİK ve TCMB’nın birlikte yürüttükleri ve tüketici güvenini belirleyen ”Tüketici Eğilim Anketi” sonuçlarına:

Tüketici Güven Endeksi mart ayında aylık yüzde 1,9 artarak,71,2’den yüzde 72,5 düzeyine yükselirken, hane halkının maddi durum endeksi şubata göre yüzde 1,5 gerilemeyle 54,4 puana inmiş. Gelecek 12 ay için maddi durum beklentisi ise 68,3 puandan 69,9’a yükselmiş. Önümüzdeki dönem tüketim harcama yapma düşünceleri de 4,4 puan artmış….

İşte bana dayak yiyen boksörün antrenörüyle diyaloğunu hatırlatan işsizlik ve güven endeksi rakamları bunlar...

Bilmem size bu rakamlar neleri hatırlattı?

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