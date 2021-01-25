Güven endekslerinde yeni yöntem ne değiştirecek?

Geçen hafta açıklanan Ocak ayı tüketici güven endeksi 83,3 puana çıkarak son 21 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu alt endeksi şimdiye kadar ki en düşük seviyesine inmesine rağmen gelecek 12 aya ait beklentilerdeki iyileşme sebebiyle tüketici güven endeksinde memnun niyet verici bir sıçrama gördük. Ankete cevap verenler özetle “mevcut dönemde ekonomik durumun daha da kötüleştiğini ancak önümüzdeki döneme ait beklentilerin ciddi anlamda düzeldiğini” söylüyor.

Geçen perşembe günü Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmemesi ama uzun süre de mevcut seviyenin altına inilmeyeceğini açıklaması, sıkı para politikasının devam edeceğinin bir göstergesiydi. Birkaç aydan bu yana yavaşlayan kredi büyüme hızına rağmen ithalatta gerileme olmaması, cari açığın önümüzdeki birkaç ay daha yüksek kalacağına işaret ediyor.

Bu haftanın gündeminde güven endeksleri var. Saat 10.00’da üç önemli veri açıklanacak. TÜİK saat 10:00’da sektörel güven endekslerini açıklıyor. Aynı saatte Merkez Bankası ocak ayı reel kesim güven endeksine ve kapasite kullanım oranını açıklayacak.

TÜİK bu aydan itibaren sektörel güven endekslerini yeni bir metodoloji ile hesaplayıp açıklayacak. Öncelikle anket yapılan işletme sayısı yüzde 70 artışla 7 bin 950’ye çıkarılıyor. İşletmelerin rastgele seçimi yerine her sektörün cirosunun yüzde 70'ini oluşturan işletmelere anket uygulanacak. Verilen cevaplar, işletmenin sektördeki ciro payına göre ağırlıklandırılacak. İlk iki değişiklik çok doğru görünmekle birlikte üçüncüsü için bir şey söylemek şu aşamada zor. Yeni yöntemin daha doğru bir ölçüm yapıp yapmayacağını zamanla göreceğiz. Sektöre endekslerin üzerine, tüketici ve reel kesim güven endekslerinin ortalaması ile perşembe sabahı ekonomik güven endeksi açıklanacak.

Cuma sabah ise 2020’nın turizm verileri netleşmiş olacak. Yıl içinde yüzde 90’ı aşan gerilemeler görmemize rağmen, sonraki aylarda dünyanın kalanından pozitif ayrışan bir seyir izledik. Bu nedenle Türkiye, COVID-19’a rağmen, aldığı turist sayısı en az gerileyen ülkelerden biri.

YURTİÇİ

Pazartesi 10:00 Ocak ayı sektörel güven endeksleri

Pazartesi 10:00 Ocak ayı reel kesim güven endeksi

Pazartesi 10:00 Ocak ayı kapasite kullanım oranı

Perşembe 10:00 Ocak ayı ekonomik güven endeksi

Cuma 10:00 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri

Cuma 11:00 Aralık ayı turizm istatistikleri

YURT DIŞI

Çarşamba 22:00 FED faiz kararı

Perşembe 16:30 ABD 4. çeyrek büyüme

Cuma 12:00 Almanya 4. çeyrek büyüme