Güvende sektörler arası ayrışma
Şubatta güven endeksleri hizmet sektöründe iyimser düzeyini korudu, perakende ticarette artmaya devem etti, inşaatta ise geriledi. Hizmet ve perakende ticaret sektörleri gelecek üç ayda talep/ satış artışı, inşaat ise çalışan sayısında ciddi düşüş öngörüyor.
İnşaat sektörünün gelecek üç ayda satış fiyatları beklenti endeksi önceki aya göre yüzde 1,9 düştü. Mevcut kaynaklarında değişiklik yapmadan, talep artışı karşısında faaliyetlerini artırmaya en hazır sektör inşaat.
Ekonominin nabız ölçümü gibi çalışan güven endekslerinde temel sektörler arasında ayrışma yaşanıyor. Şubatta güven endeksleri hizmet sektöründe yüksek düzeyini korurken, perakende ticarette daha da yükseldi, inşaatta ise kötümser bölgedeki endeksin değeri daha da düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet, ticaret ve inşaat sektörüne ait mevsim etkilerinden arındırılmış güven endekslerinin şubat ayı sonuçlarını açıkladı. Hizmet sektörü güven endeksi önceki aya göre değişim göstermeyerek 113,8 değerini korurken; perakende ticaret sektörü endeksi yüzde 2,9 artışla 115,9 seviyesine yükseldi, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,1 düşerek 83,9 değerine geriledi. Üç temel sektörde de güven endeksleri geçen yılın aynı ayındaki düzeylerinin ise altında kaldı.
Her sektörde cironun yüzde 70’ini gerçekleştiren girişimleri kapsayan güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor. Güven endeksleri, “Ekonomide iç talep canlı mı? Reel sektör geleceğe güveniyor mu? İstihdam artacak mı azalacak mı? Ekonomiyi tüketim mi sürüklüyor, yatırım mı?” sorularının yanıtını veriyor. Endeksler “gerçek ekonomi” ile “algılanan ekonomi” arasındaki mesafeyi analiz etmek için çok güçlü araç niteliği taşıyor.
Gelecek üç ay beklentileri etkili
Turizm, ulaştırma, konaklama, bilgi-iletişim gibi alt sektörleri kapsayan hizmet endeksinin bileşenlerine bakıldığında son üç aylık dönemdeki iş durumuna ilişkin alt endeks önceki aya göre yüzde 0,8, anılan dönemde hizmetlere olan talep de yüzde 1,3 düşüş gösterirken, gelecek üç ayda talep beklentisine ilişkin alt endeks yüzde 2,1 arttı. Böylece hizmet sektörü güven endeksi ocakta ulaştığı düzeyini korudu.
Mağazalar, zincir marketler ve giyim, elektronik gibi alanlarda doğrudan tüketiciyle temas eden firmaları kapsayan perakende ticaret sektörü güvenindeki güçlenmede özellikle gelecek üç aya ilişkin iş hacmi-satış beklentilerindeki yüzde 4’lük artış belirleyici oldu. Son üç aylık dönemdeki iş hacmi-satışlardaki yüzde 1,6 ve mevcut mal stok seviyesindeki yüzde 3,2’lik artışlar da iyimser bölgedeki endeksin daha da yükselmesine katkı yaptı.
Talep artışına en hazır sektör inşaat
Sektör girişimcilerine, mevcut kaynaklarında bir değişiklik yapmadan, talep artışı karşısında faaliyetlerini artırabilme olasılıkları da soruldu. Verilen yanıtların toplulaştırılıp değerlendirilmesi sonucu, finansmana erişim sorunu yaşayan ve talepteki durgunluktan etkilenen sektör olmasına rağmen talep artışına en hazır sektörün inşaat olduğu belirlendi.
Sektörde; talep artışı durumunda faaliyetlerini artırabilme durumuna sahip girişim oranı yüzde 50,1, artıramayacak olanlar yüzde 49,9 çıktı. Buna göre inşaat sektöründe talep artışını karşılayabilme oranı yüzde 20,6 olarak hesaplandı.
Bu oran, diğer sektörlerde ise daha düşük kaldı. Perakende ticarette artırabileceklerin oranı yüzde 58,2, artıramayacak olanlar yüzde 41,8 ve ortalamada artırabilme oranı yüzde 13,4 olarak bulundu. Hizmet sektöründe, talep artışı durumunda faaliyetlerini artırabilme durumuna sahip girişim oranı yüzde 49,7, bu kapasiteye sahip olmayanların oranı yüzde 50,3, ortalama artırabilme oranı yüzde 12,3 olarak ölçüldü.
İnşaatta fiyat düşüşü beklentisi
İnşaat sektörünün 100 eşik değerinin altındaki güven endeksinde kötümser seyrin artarak devam etmesinde ise özellikle gelecek üç aydaki çalışan sayısı beklentisindeki yüzde 4,2’lik düşüş etkili oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,3 artış olsa da inşaat sektörü güvenindeki zayıflama derinleşerek devam etti.
İnşaatta, gelecek üç aylık dönemde satış fiyatları beklentisini yansıtan alt endeks ise şubatta önceki aya göre yüzde 1,9 oranında düşüş kaydetti. Ocak ayındaki yüzde 3,8’lik artışın ardından şubatta yaşanan düşüş sektör beklentilerinde kötümserliğe dönüşüme işaret ediyor.
Türkiye’de inşaat sektörü, ekonomik ve politik açıdan sembolik bir sektör olduğu için ayrı bir öneme sahip bulunuyor. Sektörün güveninin yüksek olduğu dönemlerde bu durum; yeni projelerin başlaması, kentsel dönüşüm, konut talebi, kamu yatırımları gibi alanlarda canlılığı gösteriyor. Sektörde güvenin düşük olması ise finansman sorununa, talepte daralma, konut satışlarında yavaşlama gibi faktörlere işaret ediyor.
