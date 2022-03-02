CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması ile bir araya gelen 6 siyasi partinin yüklendiği tarihi bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Hukuk olmadığı takdirde ülkeyi büyütemezsiniz, adaleti getiremezsiniz, kanayan vicdanları durduramazsınız, hiç kimse geleceği göremez. İlk adımın hukuk ve demokrasi olması önemlidir. Halkın iktidarında, Millet İttifakı çalışacak. Bu ülkede demokrasiyi, sevgiyi, hoşgörüyü göreceksiniz” dedi.

Meclis grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, sistem çalışmasında yer alan düzenlemeleri hatırlatarak, “Bunlar olunca ne olacak? Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasi gelecek. Vergilerin doğru yerde kullanıldığını görülecek. Demokrasi iştir, saygınlıktır, itibardır. Eğer demokrasi, adalet, hak, hukuk yoksa açlık, sefalet vardır” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Ukrayna Rusya çatışmasının ardından Cumhurbaşkanı tarafından toplanan Güvenlik Zirvesini “Siz bir zirve topluyorsunuz, eğer zirve devletin bir zirvesiyse bu MGK. Ama siz bu kurumu kenara bırakıp bir paralel yapı inşa ediyorsanız ve bunu partileştirmişseniz ciddi bir sorun var demektir. Dışişleri Bakanı Kazakistan’da, Dışişleri Bakanlığı’ndan kimse yok. Güvenlik zirvesi parti zirvesi midir, Türkiye Cumhuriyeti'nin zirvesi midir?“ diye sordu.

Aynı gün parti sözcüsü tarafından yapılan açıklamayı ise “Sen devlet misin? Sen AK Parti'nin sözcüsün. Kalkıyorsun devlet adına konuşuyorsun. Dışişleri Bakanlığı'ndan sözcü konuşur, Genelkurmay'dan konuşur, Milli Savunma'dan, Cumhurbaşkanlığı'ndan çıkar konuşur eyvallah dersin. AK Parti'nin parti sözcüsü devlet adına nasıl konuşur?” sözleriyle eleştirdi.

“NATO ve Rusya arasında güç savaşı yaşanıyor”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ukrayna’da sadece iki ülke arasında bir gerilim ve çatışma olmadığını, NATO ve Rusya arasındaki bir egemenlik mücadelesi ve güç savaşı yaşandığını belirterek, “Ne NATO’nun, ne de Rusya’nın askeri yayılmacılığı bu soruna asla çözüm değildir. Rusya’nın başlattığı askeri müdahale kesinlikle kabul edilemezdir. Taraflar müzakere ve diyalog yollarını acilen açmalıdır. BM ve uluslararası toplum devreye acilen girmelidir” dedi.

Buldan, ittifaklara ilişkin olarak, kürt sorununda çözümsüzlüğü dayatan, başta cinsiyet eşitsizliği olmak üzere her türlü eşitsizliği onaylayan, işçinin, emekçinin, gençlerin sorunlarını kabul etmeyen hiçbir ittifakı asla kabul etmediklerini söyledi.