Güvensizlik parayı betona gömdürüyor

Aslında altına, dövize, konuta hücum yok; liradan kaçış var sadece. Sebebi, çift hanelerde ve kafasını daha da yukarılara dikmiş enflasyon canavarının arkamızdan koşması… Hiç kimse birikimini enflasyon ateşinde eritmek istemiyor.

Halkın güveni düştükçe parasını götürüp betona gömüyor olması ilginç… Borçlanıyor, geleceğini ipotek altına alıyor, yine betona koşuyor. Tüketici güveni Nisan’da 80,2’deyken Mayıs’ta 77,3’e düşmesinden bu kaygıyı görebiliyoruz. Odaktakiler arasında konut olunca fiyatı da artıyor…

2020 konutta 10 yılın yükselişi

Geçen yıl konut fiyat endeksinde son 10 yılın en büyük yükselişine tanık olduk. 2019’da 118,8 olan endeks; 2020’de 154.9’a çıkıverdi. Bu da %30,3’lük tırmanma demektir. Peki, duruldu mu? Ne gezer? Bu yılın ilk çeyreğinde ise 165,5 düzeyine çıktı. Mart artışı %6,84.

Konutta geri dönüş süresi 20 yıl

İyi de yatırım aracı olarak konutun ekonomik cazibesi nedir? İstanbul örneğinden yola çıkarsak, ortalama konut metrekaresi 5 bin 371 lira ve geri dönüş süresi; 20 yıl… Zingat Emlak Endeksi ve bölgesel raporlarda 100 m2’lik konutun ortalama fiyatı 402 bin ile 671 bin lira arasında… Getirisi? Konuta yatırım aracı diye bakarsak, İstanbul örneğinde 3 yıllık fiyat değişimi %34,1 ve son 5 yıllık değişim %53,7 düzeyinde…

KONUTA AKIN CAZİP YATIRIM MI?

Eğer sizi arkanızdan kovalayan enflasyon, adımlarını çifter çifter atıyorsa, liramız eriyor demektir. Liranın itibar kaybı yaşandığı ortamda, konut dâhil farklı alanlara finansal iltica, mantıklı hale geliyor.

Hatırlayın, ucuz krediden alabilmek için konut alanlar furyası yaşadık geçen yıl. Zira fiyatı sürekli artıyor. Şeytana aşkla bakarsan, onu melek görürsün. Betonu dahi cazip görürsün.

Ancak kadim sorgu şu olmalıdır; kira getirisiyle 20 yıl geri dönüş süresi olan gayrimenkul, iyi bir yatırım mı? Projelere yatırılan büyük paralar ne derece geri dönüş sağlıyor?