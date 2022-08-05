Güzel bir birliktelik örneği: BALİP

Balıkesir Elektromekanik AŞ (BEST) İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü İsmail Orhan Sönmez, ilin gereksinimine uygun bir birlik ve beraberlik seferberliği olan Balıkesir İnsan Yönetimi Platformu’nun (BALİP) kurucu kanaat önderliğini yürütüyor. Birlikteliğin ilk temelleri 2016 yılında atılıyor. BEST, İşbir Sentetik Ekosinerji, Kastamonu Entegre ve Yarış Kabin gibi Balıkesir’in büyük kurumlarının insan kaynakları yöneticilerinin bir araya gelerek oluşturdukları platform, BALİP çatısı altında hayata geçiyor.

BALİP, bugün gelinen noktada yaklaşık 10 bin istihdam sağlayan şehrin önde gelen 21 firmasının insan kaynakları yöneticileri, mesleki işbirliklerinde bilgi ve tecrübelerini paylaşmanın yanı sıra bölgenin istihdam potansiyeline yönelik çalışmalara imza atıyor. Kurulduğu günden bu güne; bölgenin istihdam potansiyelini tespit edip çözüm üretmenin yanı sıra, kentin tüm yöneticileri ile şehrin istihdam potansiyeli için çalışmalar yürütüyor. Ayrıca, hızla büyüyen ve gelişen Balıkesir iş dünyasının markalaşma ve rekabet ortamı için insan yönetimi alanında işverenlere fayda sağlayacak etkinlikler düzenleyerek ön plana çıkıyor.

Pandemi koşullarına rağmen etkili ve ses getiren projelere imza atan BALİP, Balıkesir’in ilk İnsan Yönetim Zirvesi’ni düzenlemenin yanı sıra 2021 yılında Vizyon Balıkesir Deklarasyonu’nu yayınladı. Bu deklarasyon ile Balıkesir’i cazip kılan doğal avantajlarını ön plana alan ‘Beyaz Yaka Kenti’ dönüşüm önerisi kentin önde gelenleri tarafından destek ve kabul gördü.

Üyelik sürecinde yakın dönemde daha da genişlemeyi hedefleyen BALİP, bu yılın ilk yarısında NEON, Büyükşehir Belediyesi, BAÜN, BALOSB ve odaların desteği ile yapılan Balıkesir İstihdam Çalıştayı’nda yer alarak şehrin istihdam potansiyelinin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttü. Mesleki eğitiminin revizyonu, şehrin dizaynı, iş kültürü ve işverenlerin yaklaşımlarının gözden geçirilmesi başlıklarıyla özetlenecek önemli önerilere imza attı.

Kısa sürede bütünleştirici yapısı ile yüksek katılıma ulaşan BALİP’in üye listesinde; Best, Yersa, İşbir Sentetik, Yarış Kabin, Keas, A101, Mauri Maya, Eğinlioğlu Force Chain, Erdoğanlar Makine, ZSR Patlayıcı, Kula Grup, Şişecam, Wilmont Otel, Kale Grup, Heg Gıda, Teleperformance, Banvit, Esa Madencilik, Varaka, Gönenli Süt ve Matlı Grup yer alıyor. Yakın dönemde hızla büyüyeceği ve çok etkin projelere imza atacağı kanaatindeyim. Birliktelik kültürüne ve çözüm odaklı yaklaşımlarını yıllardır takdir ettiğim İsmail Orhan Sönmez aynı zamanda Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürüyor.

Umuyorum bu birlikteliği önümüzdeki dönemde çevre illeri de bünyesine alarak federasyon çatısı altında görürüz.

Balıkesir’de benzer birliktelik kültürünün artmasını ve BALİP’in de birlik ve beraberliklerinin çoğalarak devam etmesini diliyorum…