‘Güzelbahçe Kampüsü’ için 500 milyon lira hazır

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’i yeni dönem için adaylığını açıkladığı toplantıda 2018 yılı Ocak ayını anımsadım.

O günlerde Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı olan Özgener, İZTO’ya adaylığını açıklarken, odanın kıdemli Başkanı Ekrem Demirtaş’a üniversite için özellik teşekkür etmişti:

- Ekrem başkanımızın ekibiyle birlikte yaptıkları en iyi işlerden biri İzmir Ekonomi Üniversitemizi şehrimize kazandırmaları oldu.

Özgener, o günlere kadar İZTO’nun meclisinde bile görev almadığının altını çizip, seçimle ilgili çalışma planını paylaşmıştı:

- 80 bin üyemizin 54 bini aktif. Aktif olan 54 bin üyeye ulaşıp projelerimi anlatacağım.

Özgener, yeni dönem adaylığını açıklarken, başta Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler olmak üzere yönetimdeki arkadaşlarıyla birlikte 4.5 yılda yaptıklarını özetledi, üniversite üzerinde ayrıca durdu:

- Göreve geldiğimiz 2018 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 31’inci sıradaydı. 2021 yılında vakıf üniversiteleri arasında tercih sıralamasında 4’üncülüğe yükseldi.

Öğrenci sayısına işaret etti:

- Üniversitemizde mevcut öğrenci sayısı 9 bin 874. Önümüzdeki öğrenim döneminde, yani 2022-2023 akademik yılında 2 bin 396 öğrenci daha ekleniyor. 2022 yılı itibariyle yerleştirmede lisansta yüzde 100 doluluk oranını yakalamış bulunuyoruz.

2018 yılındaki doluluk oranını anımsattı:

- Üniversitemizin 2018’deki doluluk oranı yüzde 76.3’tü.

Bölüm sayılarını aktardı:

- Üniversitemizde 24 ön lisans, 34 lisans bölümü bulunuyor. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde aktif 7 doktora, 28 yüksek lisans programı yer alıyor.

Üniversitenin akademik başarılarından gurur duyduklarını vurguladı:

- Üniversitemiz kente dünya çapında, çevreci ve son teknolojiye sahip bir yerleşke kazandırmak hedefiyle Güzelbahçe’de inşa edeceği yeni kampüsün tasarımını ulusal bir yarışma ile belirledi.

Kampüste yenilenebilir kaynakların kullanılacağı bir ortam yaratma hedefiyle projeyi hayata geçireceklerini bildirdi:

- Toplam 265 dönüm arazimizin ilk etapta 165 dönümüne 110 bin metrekare inşaat alanı ile örnek yerleşke yapacağız. Kampüsü 3 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz.

Güzelbahçe’deki yeni kampüs alanının önceki yönetim döneminde alındığını kaydetti:

- Kampüsün temelini yakında atacağız. 50 milyon dolara mal olacağını hesaplıyoruz.

Kampüs yatırımı için finansmanı nasıl çözeceklerini sorduk, yanıtladı:

- 500 milyon liramız hazır. Temel atıp inşaatı başlattıktan sonra gerisini de tamamlarız.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin vakıf üniversiteleri arasında tercih açısından 4’üncü sıraya yerleşmesi, akademik açıdan gücünü ve başarısını da gösteriyor.

Özgener ve ekibi, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde çıtayı yukarıda tutma konusunda iddiasını sürdürüyor.

İzmir için sivil toplum kol kola hareket ediyor

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’e geçen şubat ayında 3 meslektaşımla birlikte konuk olduk.

Özgener, şubat ayında bize Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve İZTO Genel Koordinatörü Dilara Sürgü ile birlikte ev sahipliği yaptı. Yanıbaşında ayrıca Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar vardı.

Özgener ve Yorgancılar, şu mesajı verdi:

- İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli) ve Ege İhracatçı Birlikleri (Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi) kol koladır. İzmir için birlikte kafa yorar, birlikte hareket ederiz.

Özgener, aynı yöndeki tutumunun altını yeni dönem adaylığını açıkladığı toplantıda da çizdi, “İzQ” örneğini verdi:

- Kent çapında bir birliktelik yaratarak “İnovasyon Üssü” olma hedefi doğrultusunda “İzQ”yu hayata geçirdik. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve kardeş odalarımız ile birlikte “İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi”ni geleceğe dair umutları temsil eden mekan yaptık.

“İzQ”ya ilgiyi verilerle paylaştı:

- İnovasyon Merkezimiz yüzde 100, Girişimcilik Merkezimiz yüzde 75 doluluğa ulaştı.

4 yeni ihtisas OSB 12.2 milyar liraya hayata geçecek

İZMİR Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kentin birlikte hareket etme vizyonuna uygun olarak Tarıma Dayalı İhtisas OSB projelerine 2018’de attıkları imzalarla start verdiklerini belirtip sıraladı: