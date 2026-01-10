Güzellik pazarında dinamikleri bilim belirliyor

L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova

L’Oréal Grup içindeki en stra­tejik ülkelerden biri olan Türkiye’de güzelliğin geleceğini dinamik tüketicilerimiz ile bir­likte kurguluyoruz.

Bine yakın çalışanımız ve 22 markamızla hedeflerimizi hayata geçirirken, sürdürülebilir bir gelecek için bi­lim ve teknolojiyi kullanarak pro­jeler hayata geçiriyor ve ‘Gelecek İçin L’Oréal’ sürdürülebilirlik programımızı uyguluyoruz. De­ğişen tüketici tercihleriyle kişi­selleştirilmiş güzellik talebini en hızlı şekilde karşılamak için tüm işlerimizin kalbine teknolojiyi koyuyor, bilimden aldığımız güç ile bunu destekliyoruz.

Bu doğ­rultuda her yıl 4 bini aşkın bilim insanı ve 8 binden fazla teknoloji uzmanımız ile Ar-Ge’ye 1,3 mil­yar euro, teknolojiye ise 1 milyar euro yatırım yapıyoruz. Bu çerçe­vede L’Oréal Grup’un inovasyon çalışmalarına büyük katkı sağla­yan yedi açık inovasyon merke­zinden biri de İstanbul.

Türkiye’de pazar 158 milyar liraya ulaştı

Türkiye güzellik pazarının top­lam büyüklüğü 2024’te 158 mil­yar TL’ye ulaştı. Pazarın genç nü­fus, güzelliğe olan ilginin artması, hızlı dijitalleşme gibi etmenlerle dinamizminin korumasını bek­liyoruz. Henüz 2025 yılı verile­ri net değil fakat L'Oréal Türki­ye olarak bizler, pazarın üzerin­de büyüyerek pazar liderliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

Özellikle gençlerin ve kişisel ba­kımına özen gösteren erkeklerin artan ilgisi, pazarın gelecekteki önemli büyüme alanlarına işaret ediyor. Bu dinamik pazarda ba­şarı, değişen tüketici davranışla­rını doğru analiz etmek, şekille­nen talepleri iyi anlamak ve doğ­ru stratejileri kişiselleştirilmiş deneyimlere uyarlayarak güvene dayalı güçlü bağlar kurabilmek­ten geçiyor. Türkiye pazarında, dört divizyonumuz ve 22 marka­mızla güzelliği herkes için ulaşı­labilir kılma misyonumuzu sür­dürüyoruz.

Kişi başı güzellik harcaması 40 euro

Türkiye’de güzellik alanında tüketicilerin neye ihtiyaç duy­duğunu ve nasıl davrandığını yakından takip ediyoruz. Türki­ye’deki kadın tüketicileri ince­lediğimiz araştırmalarımız, ka­dınların yüzde 54’ünün, güzel­lik harcamalarının yüzde 83’ünü gerçekleştirdiğini gösteriyor. Türkiye’de kişi başı yıllık güzel­lik harcaması 40 euro seviyesin­deyken, güzellik ürünü kullanan tüketicilerde bu tutar 196 euro­ya yükseliyor. Avrupa’da ise aynı harcama 339 euro düzeyine ula­şıyor. Dolayısıyla Türkiye paza­rı büyük bir potansiyel taşımaya devam edecek.