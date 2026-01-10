Güzellik pazarında dinamikleri bilim belirliyor
L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova
L’Oréal Grup içindeki en stratejik ülkelerden biri olan Türkiye’de güzelliğin geleceğini dinamik tüketicilerimiz ile birlikte kurguluyoruz.
Bine yakın çalışanımız ve 22 markamızla hedeflerimizi hayata geçirirken, sürdürülebilir bir gelecek için bilim ve teknolojiyi kullanarak projeler hayata geçiriyor ve ‘Gelecek İçin L’Oréal’ sürdürülebilirlik programımızı uyguluyoruz. Değişen tüketici tercihleriyle kişiselleştirilmiş güzellik talebini en hızlı şekilde karşılamak için tüm işlerimizin kalbine teknolojiyi koyuyor, bilimden aldığımız güç ile bunu destekliyoruz.
Bu doğrultuda her yıl 4 bini aşkın bilim insanı ve 8 binden fazla teknoloji uzmanımız ile Ar-Ge’ye 1,3 milyar euro, teknolojiye ise 1 milyar euro yatırım yapıyoruz. Bu çerçevede L’Oréal Grup’un inovasyon çalışmalarına büyük katkı sağlayan yedi açık inovasyon merkezinden biri de İstanbul.
Türkiye’de pazar 158 milyar liraya ulaştı
Türkiye güzellik pazarının toplam büyüklüğü 2024’te 158 milyar TL’ye ulaştı. Pazarın genç nüfus, güzelliğe olan ilginin artması, hızlı dijitalleşme gibi etmenlerle dinamizminin korumasını bekliyoruz. Henüz 2025 yılı verileri net değil fakat L'Oréal Türkiye olarak bizler, pazarın üzerinde büyüyerek pazar liderliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.
Özellikle gençlerin ve kişisel bakımına özen gösteren erkeklerin artan ilgisi, pazarın gelecekteki önemli büyüme alanlarına işaret ediyor. Bu dinamik pazarda başarı, değişen tüketici davranışlarını doğru analiz etmek, şekillenen talepleri iyi anlamak ve doğru stratejileri kişiselleştirilmiş deneyimlere uyarlayarak güvene dayalı güçlü bağlar kurabilmekten geçiyor. Türkiye pazarında, dört divizyonumuz ve 22 markamızla güzelliği herkes için ulaşılabilir kılma misyonumuzu sürdürüyoruz.
Kişi başı güzellik harcaması 40 euro
Türkiye’de güzellik alanında tüketicilerin neye ihtiyaç duyduğunu ve nasıl davrandığını yakından takip ediyoruz. Türkiye’deki kadın tüketicileri incelediğimiz araştırmalarımız, kadınların yüzde 54’ünün, güzellik harcamalarının yüzde 83’ünü gerçekleştirdiğini gösteriyor. Türkiye’de kişi başı yıllık güzellik harcaması 40 euro seviyesindeyken, güzellik ürünü kullanan tüketicilerde bu tutar 196 euroya yükseliyor. Avrupa’da ise aynı harcama 339 euro düzeyine ulaşıyor. Dolayısıyla Türkiye pazarı büyük bir potansiyel taşımaya devam edecek.
