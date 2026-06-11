GYO’larda karlılık arayışı: Making Money Is The End Game
Geçtiğimiz aylarda Aswath Damodaran’ın “Data Update 6 for 2026: In Search of Profitability!” başlıklı yazısını okudum. Bir cümlesi özellikle dikkat çekiciydi: “Making money is the end game.” Damodaran burada ideolojik bir tartışmaya girmiyor. Şirket amaçlarını genişletme eğilimine karşı da polemik yapmıyor. Sadece temel bir ekonomik çerçeve hatırlatıyor. Karlılık bir tercih değil, devam edebilmenin şartı.
2025 yılı GYO bilançoları tamamlandığına göre, Damadoran’ın yazısından ilham alarak konuyu GYO tarafı ile özdeşleştirmek iyi olabilir diye düşündüm. Enflasyonun da etkisiyle son iki yılda portföyler büyüdü, net aktif değerler arttı. Ancak Damodaran’ın asıl vurgusu muhasebe karının ötesinde. Getirinin sermaye maliyetini aşması gerektiğini söylüyor.
Muhasebe karı ile ekonomik kar arasındaki farkı hatırlatıyor. GYO’larda tam da bu ayrımın üzerine gitmek gerekir. Bir şirket kar açıklayabilir. Portföyü değerlenmiş olabilir. Ama yatırılan sermaye, alternatif maliyetinin üzerinde bir getiri üretmiyorsa ortada ekonomik değer yoktur. Bu fark özellikle enflasyonist dönemlerde görünmez hale geliyor. Defter değerleri şişerken sermaye verimliliği arka planda kalıyor.
Damodaran’ın değerlendirmesinde bir başka nokta daha var. Ortalama şirket ile medyan şirket arasındaki fark açılıyor. Büyük oyuncular ortalamayı yukarı çekiyor. Çoğunluk ise o kadar güçlü değil. Hele ki ülkemizde GYO sektöründe yer alan şirketlerin aktif büyüklüklerine baktığımızda da benzer bir ayrışma gözlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ölçek avantajı olanlar finansmana daha düşük maliyetle erişebiliyor. Daha küçük ya da borçluluğu yüksek olanlar için ise marj baskısı daha belirgin oluyor.
Yeniden değerleme meselesi ayrıca önemli. Gayrimenkul sektörü değer artışı yazabildiği için bilanço güçlü görünebiliyor. Ancak borç ve faiz ödemeleri nakit ister. Bu nedenle ekonomik getiri ile değerleme artışını birbirinden ayırmak gerekiyor. Damodaran’ın bizlere yeniden hatırlattığı konu aslında bu; gerçek değer yaratımı, “sermaye maliyetinin üzerinde kalıcı getiri üretmektir”. Buradan da 2026-2027 finansman görünümüne bakmak gerekiyor.
2026 özellikle Ortadoğu eksenli jeopolitik riskin yüksekliği nedeniyle beklentileri değiştirdi. Piyasada genel beklenti, faizlerin kademeli olarak gerileyeceği yönündeydi, bu 2027 yılına kaldı. Ancak gerileme, eski dönemin ucuz para ortamına dönüş anlamına gelmiyor. Finansman maliyetleri düşse bile risk primi ve seçicilik yüksek kalacak. Bankalar daha temkinli olacak. Sermaye piyasası daha ayrıştırıcı davranacak. Bu da GYO’lar açısından yeni bir denge demek.
Yatırımcı artık nakit üretim gücüne de bakacak
Borç çevirme kapasitesi güçlü olanlar ya da seçici alanlara yönelenler rahatlayacak. Vade yapısı dengeli, sabit faizli finansman oranı yüksek olanlar daha az sarsılacak. Kira kontratlarını enflasyona ya da dövize endeksleyebilmiş olanlar gelir tarafında daha dayanıklı kalacak. Ama kısa vadeli borçlanma ağırlıklı, nakit tamponu zayıf ve kira artış kabiliyeti sınırlı olan yapılar için 2026 sonrası dönem daha disiplinli bir sürece işaret ediyor.
Konut tarafındaki olası kredi gevşemesi de GYO’lar için dolaylı bir etki yaratacak. Eğer konut kredilerinde sınırlı da olsa bir rahatlama yaşanırsa, geliştirme ağırlıklı GYO’lar satış hızında toparlanma görebilir.
Ancak burada da aynı soru geçerli olacak: satış hacmi artışı marj kalitesini gerçekten güçlendiriyor mu, yoksa sadece stok eritme işlevi mi görüyor? Ciro artışı ile ekonomik değer yaratımı yine aynı şey olmayacak. Önümüzdeki iki yılda muhtemelen daha seçici bir sermaye piyasası göreceğiz. Yatırımcı artık sadece portföy büyüklüğüne değil, nakit üretim gücüne bakacak. Sadece net aktif değerine değil, borç servis kapasitesine bakacak. Sadece proje getirisine değil, şirket düzeyinde sürdürülebilir sermaye verimliliğine bakacak. Damodaran’ın hatırlattığı çerçeve tam da burada anlam kazanıyor.
Karlılık bir hikaye değil; bir eşik. O eşiğin üzerinde kalanlar büyümeye devam edecek. Altında kalanlar ise bir noktada sermayenin doğal elemesinden geçecek. 2026- 2027 dönemi, GYO’lar açısından belki de büyümenin değil, bilançonun kalitesinin test edileceği bir dönem olacak. Damodaran’ın makalesi yeni bir şey söylemiyor gibi görünebilir. Ama zamanlaması önemli. Çünkü büyümenin kolay olduğu dönemlerde karlılığın niteliği sorgulanmaz. Zor dönemde sorgulanır. Ve piyasa o sorgulamayı genellikle geç yapar ama sert yapar. Sermaye sabırlıdır ama unutkan değildir; bir süre görmezden gelir, sonra hesap sorar.
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