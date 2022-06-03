Hababam Sınıfı’nın verimli yazarı

Ömrü sansürlenmekle geçen hicvin büyük ustası Rıfat Ilgaz, 1993’de 82 yaşında vefat etmişti. Hababam Sınıfı ile ünlenen büyük ustayı özlem ve saygıyla anıyorum.

Rıfat Ilgaz; Hüseyin Hayri Bey ile Fatma hanımın 7. çocuğu olarak 1911 yılında Kastamonu’nun sahil kenti Cide’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından Kastamonu Muallim Mektebi’ni bitirdi. Gerede ve Akçakoca’da ilkokul öğretmenliği yaptı.

Soyadı Yasası’yla Ilgaz soyadını aldı. Gazi Eğitim Enstitüsü’nü 1938 yılında bitirdi. Karaköy Orta Okulu’nda öğretmenlik yaparken yetinmedi üniversitede felsefe okudu. 1942’de sol görüşlü Yürüyüş Dergisi’nin kadrosunda yer aldı. 1944’te yayınlanan “Sınıf” isimli kitabı sıkıyönetim tarafından toplatıldı, 6 ay hapis yattı. Hapisten çıktığında öğretmenliğine son verildi. Sonrasında Sebahattin Ali, Aziz Nesin ve Mim Uykusuz’la birlikte “Marko Paşa” adlı, siyasal tarihimizde anılan dergiyi yayınlamaya başladılar. Dergi 50 bin tiraja ulaşınca iktidar tarafından kapatıldı. Dergi her kapatıldığında adını değiştirdi. 1956’da Turhan ve İlhan Selçuk’un çıkardığı “Dolmuş” isimli mizah dergisinde Hababam Sınıfı yazı dizisini “Stepne” takma adıyla yazdı. 1961

Anayasası ile Ilgaz, Hababam Sınıfı’nı kendi adıyla yayınlayabildi. Eser sayısı belirsiz çok baskı yaptı.1975’de filme çekildi, büyük başarı sağladı, film bir rekor kırdı, 28 hafta gösterimde kaldı. Hababam Sınıfı daha sonra 11 kez filme çekildi. 5 ayrı tiyatroda sahnelendi, 1 müzikalin konusu oldu. “Karartma Günleri’’ adlı romanı da filme çekildi, başrolünde Tarık Akan oynadı.

Ilgaz verimli bir yazardı: Hababam Sınıfı’nın yanı sıra 12 romanı, 14 şiir kitabı, 3 anı kitabı, 12 öykü kitabı, 11 çocuk kitabı ve 6 tiyatro yapıtı var. 1982 yılında “Madıralı’’ ve “Orhan Kemal Roman Ödülleri’’ni aldı. 1987’de Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü’nü kazandı. 1993’te Edebiyatçılar Derneği’nin onur ödülünün sahibi oldu. Cide Belediyesi bir vefa örneği göstererek her yıl “Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali” yapıyor. Festival bu yıl 27. yaşına basıyor.

Dostum, oğlu Aydın Ilgaz ise babasının anısını yaşatmak için memuriyetten ayrılıp onun kitaplarını yayınlıyor, bence çok da yerinde bir iş yapıyor. 1993’de 82 yaşında vefat eden hiciv sanatının büyük ustası Rıfat Ilgaz’ı özlem ve saygıyla anıyorum.

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