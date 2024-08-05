HABAŞ, demir-çelik devini satın alıyor

Türk demir-çelik sektörü yeni satın alma haberlerinin gündeme gelmesiyle hareketlendi. 1,1 milyar dolarlık servetin sahibi Mehmet Rüştü Başaran’ın yönettiği HABAŞ, İlhanlar Haddecilik şirketinin tamamını almak üzere başvuruda bulundu.

Türk demir-çelik sektörü son birkaç aydır önemli satın alma ve görüşme­lere sahne oluyor. Tosyalı Gru­bu’nun bu ayın başında 1 milyar doları aşan cirosuyla sektörü­nün önde gelen üreticilerinden olan Baştuğ Metalurji’yle ma­saya oturmasıyla başlayan ha­reketliliğe bu kez HABAŞ ka­tılıyor.

Forbes’un en zenginler listesinde yer alan, 1,1 milyar dolarlık servetiyle ilk 2000 iş insanı arasına giren Mehmet Rüştü Başaran’ın yönettiği HA­BAŞ, demir-çelik sektöründe önemli bir satın almaya imza atıyor. HABAŞ, İlhanlar Hadde­cilik şirketinin tamamını almak istiyor. Resmi kurumlara baş­vuruda bulunan HABAŞ, ona­yı aldığında boru profil alanın­da önemli bir alıma imza atmış olacak. Tekstil ve demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren İl­hanlar Grubu’nun amiral gemi­si olan İlhanlar Haddecilik, Os­maniye Organize Sanayi Bölge­si’nde üretim gerçekleştiriyor.

İSO 500’de ilk 200 arasında yer alıyordu

1983 yılında kurulan ve yak­laşık 50 bin metrekarelik te­siste üretim yapan şirket, yıl­lık 500 bin ton kapasiteye sa­hip. Üretiminin önemli bir kısmı Ortadoğu, Orta Amerika ve Afrika’ya ihraç eden şirket, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını listeleyen İSO 500’ün de önemli bir parçası. İlhanlar Haddecilik, bu listede bir dönem ilk 200 şirket ara­sında yer almıştı. Sektöründe ise İlhanlar, 40 şirket arasında kendine yer bulmuştu.

İlhanlar’ı satın almaya ha­zırlanan HABAŞ ise Türki­ye’nin en büyük sınai ve tıb­bi gaz üreticisi, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırıl­mış doğal gaz (CNG) dağıtıcı­sı olarak biliniyor. Deniz ter­minalleri, depolama ve dolum tesisleri, LPG gemisi ile HA­BAŞ, LPG sektörünün de önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor. 1987 yılında İzmir’de demir-çelik tesisini üretime alan HABAŞ’ın bu alandaki kapasitesi ise 4,5 milyon ton. HABAŞ’ı yöneten Başaran ailesi, bilindiği üzere 1997 yılında Anadolubank’ı satın alarak finansa girmiş, son ola­rak 3 yıl önce otomotiv sektö­rüne adım atmıştı.

Honda’nın tesisini devralmıştı

Hatırlayacağınız üzere 3 yıl önce HABAŞ, Türkiye’de üretimi durduran Japon de­vi Honda’nın Çayırova’daki kapanan fabrikasını satın al­mıştı. Tesiste, hibrit araç ve­ya ağır ticari araç üretimi ya­pılacağı medyada yer almıştı. Bu konuda İngiltere’den ma­kine alımı yaptığını öğren­diğim HABAŞ’ın bu tesiste üretime henüz başlamadı­ğı, şimdilik sadece karasör montajı yapıldığı belirtiliyor. HABAŞ’ın Sanayi ve Tek­noloji Bakanlığı’ndan, Dilo­vası’nda yani başka bir yer­de 6,2 milyar liralık yatırıma hazırlandığı ortaya çıkarken, yapılacak yatırımın detayı açıklanmamıştı.