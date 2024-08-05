HABAŞ, demir-çelik devini satın alıyor
Türk demir-çelik sektörü yeni satın alma haberlerinin gündeme gelmesiyle hareketlendi. 1,1 milyar dolarlık servetin sahibi Mehmet Rüştü Başaran’ın yönettiği HABAŞ, İlhanlar Haddecilik şirketinin tamamını almak üzere başvuruda bulundu.
Türk demir-çelik sektörü son birkaç aydır önemli satın alma ve görüşmelere sahne oluyor. Tosyalı Grubu’nun bu ayın başında 1 milyar doları aşan cirosuyla sektörünün önde gelen üreticilerinden olan Baştuğ Metalurji’yle masaya oturmasıyla başlayan hareketliliğe bu kez HABAŞ katılıyor.
Forbes’un en zenginler listesinde yer alan, 1,1 milyar dolarlık servetiyle ilk 2000 iş insanı arasına giren Mehmet Rüştü Başaran’ın yönettiği HABAŞ, demir-çelik sektöründe önemli bir satın almaya imza atıyor. HABAŞ, İlhanlar Haddecilik şirketinin tamamını almak istiyor. Resmi kurumlara başvuruda bulunan HABAŞ, onayı aldığında boru profil alanında önemli bir alıma imza atmış olacak. Tekstil ve demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren İlhanlar Grubu’nun amiral gemisi olan İlhanlar Haddecilik, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim gerçekleştiriyor.
İSO 500’de ilk 200 arasında yer alıyordu
1983 yılında kurulan ve yaklaşık 50 bin metrekarelik tesiste üretim yapan şirket, yıllık 500 bin ton kapasiteye sahip. Üretiminin önemli bir kısmı Ortadoğu, Orta Amerika ve Afrika’ya ihraç eden şirket, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını listeleyen İSO 500’ün de önemli bir parçası. İlhanlar Haddecilik, bu listede bir dönem ilk 200 şirket arasında yer almıştı. Sektöründe ise İlhanlar, 40 şirket arasında kendine yer bulmuştu.
İlhanlar’ı satın almaya hazırlanan HABAŞ ise Türkiye’nin en büyük sınai ve tıbbi gaz üreticisi, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtıcısı olarak biliniyor. Deniz terminalleri, depolama ve dolum tesisleri, LPG gemisi ile HABAŞ, LPG sektörünün de önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor. 1987 yılında İzmir’de demir-çelik tesisini üretime alan HABAŞ’ın bu alandaki kapasitesi ise 4,5 milyon ton. HABAŞ’ı yöneten Başaran ailesi, bilindiği üzere 1997 yılında Anadolubank’ı satın alarak finansa girmiş, son olarak 3 yıl önce otomotiv sektörüne adım atmıştı.
Honda’nın tesisini devralmıştı
Hatırlayacağınız üzere 3 yıl önce HABAŞ, Türkiye’de üretimi durduran Japon devi Honda’nın Çayırova’daki kapanan fabrikasını satın almıştı. Tesiste, hibrit araç veya ağır ticari araç üretimi yapılacağı medyada yer almıştı. Bu konuda İngiltere’den makine alımı yaptığını öğrendiğim HABAŞ’ın bu tesiste üretime henüz başlamadığı, şimdilik sadece karasör montajı yapıldığı belirtiliyor. HABAŞ’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, Dilovası’nda yani başka bir yerde 6,2 milyar liralık yatırıma hazırlandığı ortaya çıkarken, yapılacak yatırımın detayı açıklanmamıştı.