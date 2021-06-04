HABAŞ, Malta Şahini'ni yapan tersaneyi 315 milyon liraya aldı

Türkiye, yat ve tekne üretiminde ilk önemli başarıyı 2006 yılında ürettiği ikonik Malta Şahini (Maltese Falcon) ile yakaladı. 2004 yılında 685 milyon dolar olan Türkiye gemi ihracatı, Malta Şahini’nin yarattığı sansasyon ile ertesi yıl 1.25 milyar dolara ulaştı. O dönem uluslararası haber ajansı Reuters’ın dünyaya geçtiği haber ve fotoğrafta Türk gemi yapımcılarının çığır açtığını vurguladı. Tuzla’da Yıldız Gemi’ye ait tersanede yapılan Malta Şahini'ni İtalyan Perini Navi firması CEO'su Giancarlo Ragnetti, "Malta Şahini, Türk yatçılığının dünyada ilk sıralarda yer aldığının göstergesi" yorumunda bulundu.

Yıldız Gemi’nin 200 kişiyle 3.5 yılda Tuzla’da inşa ettiği Malta Şahini, 87 metre uzunluyla dünyanın en büyük özel yelkenlisi unvanını aldı ve bunu yıllarca korumayı başardı. 2 bin 400 metrekarelik yelken alanına sahip Malta Şahini, 30 Haziran 2006’de Silikon Vadisi'nin öncüsü ve Amazon, AOL, Google teknoloji şirketlerine yatırım yapan ABD'li milyarder Thomas James Perkins'e teslim edildi. Türkiye’de çığır açan Malta Şahini her ne kadar Türkler tarafından yapılsa da Yıldız Gemi aslında bir İtalyan şirketine aitti.

1987 yılında Türkiye’ye gelen İtalyan dev Perini Navi, yurtdışındaki ilk önemli yatırımını da ülkemize yapmış oldu. 34 yıllık süreçte Yıldız Gemi, dünyanın tanıdığı 50’den fazla ultra lüks yat ve tekneyi imal etti. Ancak ekonomik krizle boğuşan İtalyan dev, uzun süredir çıkış yolu arıyordu ve sonunda bayrağı çekti ve varlık satışına başladı. İlk satışı ise Türkiye’deki Yıldız Gemi ile yaptı. Malta Şahini’ni yapan Yıldız Gemi için ihale yapıldı ve Türk şirketi HABAŞ kazandı. HABAŞ, Yıldız Gemi için 30 milyon Euro yani 315 milyon lira ödeyecek.

Martta Honda'dan fabrikayı almıştı

Peki HABAŞ bu tersaneyi ne yapacak?

İtalyan gazetesi İl Tirreno'da yer alan bilgilere göre Türkiye’nin öncü şirketlerinden HABAŞ tersanenin yat yapımında kullanımına sıcak bakmıyor. Hatırlayacağınız üzere benzer satın almayı HABAŞ, geçtiğimiz aylarda da yapmıştı. Mart ayında HABAŞ, 1992 yılından Türkiye’de faaliyet gösteren ve 1997’den beri Gebze’de üretim yapan Honda Türkiye’nin fabrikasını satın almıştı. 2019 yılında yaptığı açıklamada Türkiye’deki üretimini 2021 itibarıyla durduracağını açıklayan Honda Türkiye Fabrikası için HABAŞ Topluluğu’na devredilmek üzere anlaşıldığını duyurulmuştu. HABAŞ böylece Türkiye’de üretim konusunda çekilen Japon Honda ve İtalyan Perini Navi’nin varlıklarını alarak farklı alanlarda kullanmış olacak.