Haberleşme normale dönüyor

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem felaketi üzerinden iki hafta geçerken, telekom şirketleri bölgedeki haberleşmenin normale döndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre, haberleşme hizmetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluğunda ve telekom şirketlerinin katılımı ile yürütülüyor. Bakanlık açıklamalarına göre bölgeye gönderilen iki binin üzerinde teknik personel haberleşmeyi kesintisiz bir hale getirmek için çalışıyor.

Kablosuz ağlar

Türk Telekom, deprem bölgesinde çeşitli noktalarda kablosuz internet hizmeti sunarken bir yandan da geçici yerleşim noktaları çadırkentler ve konteyner kentlere fiber altyapı götürüyor. Deprem bölgesinde kurulan 46 konteyner kentten yedisinde fiber altyapı kurulumu tamamlanırken, ikisinde çalışmalar tamamlanmak üzere. Diğer 26 konteyner kentte ise saha keşif ve planlama çalışmaları yürütülüyor. 250'nin üzerinde çadırı olan 65 çadır kentten 43'ünde de fiber altyapı kurulumu sonlandı. Çadırkentlerin 19’unda Türk Telekom kablosuz internet noktası aktif olarak kullanılıyor. Diğerlerinde ise kurulumlar ve keşif planlama çalışmaları devam ediyor.

Türksat, Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre, afetlerde evrensel hizmet sağlayıcısı olarak hizmet veriyor. Bu kapsamda öncelikli olarak kamu görevlilerinin haberleşme gereksinimini karşılamakla yükümlü olan Türksat, bölgeye gönderdiği 750 uydu terminali ve bağlantı noktası ile uydudan internet bağlantı noktaları oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin internet altyapı şirketi İsttelkom, deprem bölgelerinden Hatay’da 34 noktada uydudan destekli kablosuz internet ağı kurmuş durumda. Bu noktaların sekiz tanesinde mobil araçlarla hizmet veriyor. İsttelkom, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İskenderun limanına sevk edilmiş olan İDO feribotunda da vatandaşların internete bağlanabilmesi için bağlantı noktalarını artırmış durumda.

Mobil baz istasyonları

Halihazırda, pek çok üniversitenin kablosuz internet ağı hizmet sağlayıcısı konumunda olan Turk.net ise Adana Çukurova Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi’ndeki ağlarını depremzedelerin de kullanımına açacak şekilde genişletti.

Mobil operatörler ise göçen binalar üzerinde bulunan ve devre dışı kalan baz istasyonlarının yarattığı handikapları mobil baz istasyonları ile aşmaya çalışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda bölgeye sevk edilen 382'si mobil, 36'sı evrensel mobil baz istasyonu olmak üzere 418 baz istasyonu ile deprem bölgesindeki baz istasyonu sayısı, deprem öncesi sayıyı geçmiş durumda. Ancak, istasyonların optimizasyonu henüz tam yapılamadığı için verimli bir şebeke altyapısı sağlanamıyor.

Aynı anda, Türkiye’de lisans sahibi üç operatörün abonelerine de hizmet vermek üzere tasarlanmış olan evrensel bazistasyonları AFAD bünyesinde hizmet verirken işletmesi Turksat tarafından gerçekleştiriliyor. ULAK tarafından üretilen yerli baz istasyonlarının bulunduğu dört mobil araç da bölgeye sevk edildi. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından bölgeye sevk edilen baz istasyonları da evrensel baz istasyonları gibi üç operatöre de hizmet vermek üzere yapılandırıldı.