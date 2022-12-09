Bugün, yabancı bir gazetenin hafta sonu sayısında çok dikkat çekici bir reklam ile karşılaştım. “Hafta sonunu düşünerek geçirmeye başlayın” şeklinde bir slogan kullanılmış. Bir ters köşe, hatta tezatlık söz konusu. Bizler ise hafta sonu planlarını hafta içinden yapmaya başlar programlar hazırlarız. Yakın aile ilişkileri devreye girer, arkadaşlarla sözleşiriz. Nereye gidelim? Nasıl gidelim? Hafta sonunu nerede geçirelim? telaşına kapılırız. Bu sene yılbaşı da hafta sonuna geldiğinden onun da programının yapılması gündemde.

Halbuki yapılması gereken güzelce geçirilecek haftayı kurgulamak olmalı. Dinlenirken yeniliklere kapı açacak yayınları takip etmek, yolculuk için yeni güzergahlarla tanışmak, dünyadaki yeni akımlara göz atmak bizi besleyecektir. Hafta içi mesaisi bize pek de hayal kuracak zaman tanımıyor. İş çıkışı bilhassa büyük şehirde yaşayanların trafik çilesi hayattan bezdiriyor. Gitmek, görmek istediğimiz birçok yerden ya da aktiveden sırf trafik problemi yüzünden vazgeçebiliyoruz. Herkes ya iş yerine ya evine yakın bir yerlerde olmaya gayret ediyor. Daha aydınlık bakışlara, dingin ruha sahip olmanın zamanı hafta sonu… Hafta içinde yapamadıklarımızı sanki hızlandırılmış bir turla gerçekleştirmeye çalıştığımız bu kısıtlı zaman dilimi inadına ne çabuk geçiyor! Hafta sonları sanki mecburmuşuz gibi kapalı ortamlarda bir şeyler yemek, çocuklara orada birkaç oyun imkanı sağlamak ya da alış-veriş yapmak bize yetiyor. Halbuki şairin dediği gibi hava bedava, güneş bedava, temiz havada zaman geçirmek gibisi yok…

Aslına bakarsanız bunun tadına bakan asla bırakamaz. Sahilde yürümek, su kenarında derin oksijen almak çok sağlıklıdır. Sağlık diye yanıp tutuşuyoruz. Ama spor salonlarından çıkmayanlar piknik yapmayı bilmiyor. Demode bir alışkanlık oldu şimdilerde… Oysa yeşil çayırlar, her tür bitkinin yer aldığı tabiat bizi her mevsim kucaklamaya hazır. Karda yürümek kadar güzel bir keyif yoktur. Ayakkabınızın gıcırtısı ile beyaza gömülürsünüz. İçimize çektiğimiz hava mis gibidir. Sonbaharda düşen sarı yaprakların hışırtısı ne hoştur. Hele serin yaz geceleri sizi bambaşka alemlere götürür.

Öyleyse deneyelim, tekrarlayalım.

Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.