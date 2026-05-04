Haftanın gündem maddeleri: Enflasyon, siyaset ve savaş

Piyasalar gündemi yo­ğun bir haftaya baş­lıyor. Pazartesi günü ni­san ayı enflasyon rakam­ları yakından izlenecek. Beklenti enflasyonun ay­lık yüzde 3.19 artacağı yö­nünde. 6 Mayıs’taki CHP Kurultay davası ve İran Savaşı ile ilgili gelişmeler piyasaların izleyeceği di­ğer gündem maddeleri

Piyasalar oldukça kritik bir haftaya giriş yapıyor. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a sal­dırması tüm dünyada piyasa­ların ana gündemini oluştur­muştu. Savaşın ilk günlerinde Ortadoğu ile ilgili her gelişme fiyatlamalar üzerinde anında etkili olurken ilerleyen gün­lerde piyasaların konuya olan duyarlılığı azaldı. Bunda ABD Başkanı Donald Trump’ın tu­tarsız açıklamalarının yatı­rımcılar üzerinde yarattığı yorgunluğun da etkili oldu­ğu söyleniyor. Ortadoğu’da ar­tan gerginlikte gelinen nokta­da petrol arzının yüzde 20’sini karşılayan Hürmüz Boğazı’nın kapalılığı devam ediyor. ABD deniz ablukasını sürdürürken İran da gemilerin geçişine izin vermediğini ifade ediyor.

Ortadoğu’da gerginlik sürüyor

İran hafta sonu Hürmüz Bo­ğazı’nın açılması için 12 mad­delik planı arabuluculuk göre­vini yürüten Pakistan’a iletti. Trump ise «İran›ın gönderdiği planı yakında inceleyeceğim. Ancak son 47 yılda insanlığa ve dünyaya yaptıkları için he­nüz yeterince büyük bir bedel ödemediklerinden dolayı bu­nun kabul edilebilir olabilece­ğini hayal edemiyorum» dedi. İsrail basını ise ABD’nin İran’a saldırmak için hazırlık yaptı­ğını iddia etti. Ortadoğu’da bu gelişmeler olurken ABD Ha­zine Bakanlığı, İran ile petrol ticareti yaptığı gerekçesiyle Çinli şirketler Hengli Petro­chemical, Shandong Shougu­ang Luqing Petrochemical, Shandong Jincheng Petroche­mical, Hebei Xinhai Chemical ve Shandong Shengxing Che­mical hakkındaki yaptırım ka­rarı aldı. Çin, yaptırımları ta­nımayacağını bildirdi.

Nisan ayı enflasyonu izlenecek

Geçen hafta ekonomik an­lamda gözler büyük ülke mer­kez bankalarının faiz kararla­rına çevrilmişti. Görev süresi 15 Mayıs’ta sonra erecek ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’in katıldığı son faiz ka­rarı toplantısında Fed faizle­ri değiştirmedi. Avrupa Mer­kez Bankası (ECB) da yine fa­izlerde bir değişikliğe gitmedi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrılma kararı yi­ne geçen haftanın en çok ko­nuşulan konularından biriy­di. Bu hafta piyasalar dışarıda İran Savaşı ile ilgili gelişme­lerin yanında içeride pazarte­si günü açıklanacak nisan ayı enflasyon rakamlarını izle­yecek. AA Finans’ın 29 ekonomistin katılımıy­la gerçekleştirdiği an­kette, nisanda aylık enf­lasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2.50 ile yüzde 3.60 aralığında yer aldı. Ekonomistle­rin 2026 sonu enflasyon bek­lentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28.16 ol­du. TÜFE, mart ayında yüzde 1.94 artış göstermişti.

CHP Kurultay davası 6 Mayıs’ta

Haftanın bir diğer kritik gündem maddesi ise 6 Ma­yıs’a ertelenen CHP Kurultay davası. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ha­zırlanan iddianamede, İstan­bul Büyükşehir Belediye Baş­kanı Ekrem İmamoğlu’nun “şüpheli”, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise “mağdur” sıfatıyla yer aldığı davanın beşinci duruşmasın­da sanıkların dinlenmesi bek­leniyor. CHP ile ilgili ‘Mutlak Butlan’ tartışmalarına konu olan dava ise istinaf mahke­mesinde görülüyor. Geçen yıl piyasalar üzerinde etkili olan siyasi gelişmelerin yeniden etkisini artırıp artırmayaca­ğı, bu haftaki Kurultay dava­sından bir sonuç çıkıp çıkma­yacağı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Öte yan­dan Borsa İstanbul tarafında yılın ilk çeyreğine yönelik bi­lançolar açıklanmaya devam ediyor. Dolayısıyla hisse baz­lı hareketliliğin sürebileceği belirtiliyor.