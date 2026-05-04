Haftanın gündem maddeleri: Enflasyon, siyaset ve savaş
Piyasalar gündemi yoğun bir haftaya başlıyor. Pazartesi günü nisan ayı enflasyon rakamları yakından izlenecek. Beklenti enflasyonun aylık yüzde 3.19 artacağı yönünde. 6 Mayıs’taki CHP Kurultay davası ve İran Savaşı ile ilgili gelişmeler piyasaların izleyeceği diğer gündem maddeleri
Piyasalar oldukça kritik bir haftaya giriş yapıyor. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırması tüm dünyada piyasaların ana gündemini oluşturmuştu. Savaşın ilk günlerinde Ortadoğu ile ilgili her gelişme fiyatlamalar üzerinde anında etkili olurken ilerleyen günlerde piyasaların konuya olan duyarlılığı azaldı. Bunda ABD Başkanı Donald Trump’ın tutarsız açıklamalarının yatırımcılar üzerinde yarattığı yorgunluğun da etkili olduğu söyleniyor. Ortadoğu’da artan gerginlikte gelinen noktada petrol arzının yüzde 20’sini karşılayan Hürmüz Boğazı’nın kapalılığı devam ediyor. ABD deniz ablukasını sürdürürken İran da gemilerin geçişine izin vermediğini ifade ediyor.
Ortadoğu’da gerginlik sürüyor
İran hafta sonu Hürmüz Boğazı’nın açılması için 12 maddelik planı arabuluculuk görevini yürüten Pakistan’a iletti. Trump ise «İran›ın gönderdiği planı yakında inceleyeceğim. Ancak son 47 yılda insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediklerinden dolayı bunun kabul edilebilir olabileceğini hayal edemiyorum» dedi. İsrail basını ise ABD’nin İran’a saldırmak için hazırlık yaptığını iddia etti. Ortadoğu’da bu gelişmeler olurken ABD Hazine Bakanlığı, İran ile petrol ticareti yaptığı gerekçesiyle Çinli şirketler Hengli Petrochemical, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, Shandong Jincheng Petrochemical, Hebei Xinhai Chemical ve Shandong Shengxing Chemical hakkındaki yaptırım kararı aldı. Çin, yaptırımları tanımayacağını bildirdi.
Nisan ayı enflasyonu izlenecek
Geçen hafta ekonomik anlamda gözler büyük ülke merkez bankalarının faiz kararlarına çevrilmişti. Görev süresi 15 Mayıs’ta sonra erecek ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’in katıldığı son faiz kararı toplantısında Fed faizleri değiştirmedi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) da yine faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrılma kararı yine geçen haftanın en çok konuşulan konularından biriydi. Bu hafta piyasalar dışarıda İran Savaşı ile ilgili gelişmelerin yanında içeride pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon rakamlarını izleyecek. AA Finans’ın 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2.50 ile yüzde 3.60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28.16 oldu. TÜFE, mart ayında yüzde 1.94 artış göstermişti.
CHP Kurultay davası 6 Mayıs’ta
Haftanın bir diğer kritik gündem maddesi ise 6 Mayıs’a ertelenen CHP Kurultay davası. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “şüpheli”, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise “mağdur” sıfatıyla yer aldığı davanın beşinci duruşmasında sanıkların dinlenmesi bekleniyor. CHP ile ilgili ‘Mutlak Butlan’ tartışmalarına konu olan dava ise istinaf mahkemesinde görülüyor. Geçen yıl piyasalar üzerinde etkili olan siyasi gelişmelerin yeniden etkisini artırıp artırmayacağı, bu haftaki Kurultay davasından bir sonuç çıkıp çıkmayacağı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Öte yandan Borsa İstanbul tarafında yılın ilk çeyreğine yönelik bilançolar açıklanmaya devam ediyor. Dolayısıyla hisse bazlı hareketliliğin sürebileceği belirtiliyor.
