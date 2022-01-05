‘Hain’ ekonomistler ve enflasyon…

AK Parti yönetiminin, uygulanan ekonomi politikalarını eleştiren ekonomistleri ‘’vatan haini‘’ ilan

edecek yerde, onları ciddiye alması gerekmiyor mu?

Ülkemizin sözü dinlenen ekonomistlerinin Ocak ayı enflasyonu ile ilgili birkaç cümlelik değerlendirmelerini toparladım. Ekonomistler, mevcut durumun 2022’de de bir ‘’enflasyon habercisi’’ olduğunun altını çiziyorlar. Faiz indirilirken, dövizi ve enflasyonu yükseltmesinin ‘’doğal sonuç’’ olduğunu vurguluyorlar. Ama bu değerlendirmelere bakmadan önce, Nobel İktisat Ödülü sahibi Prof. M. Friedman‘ın ‘’Enflasyon kuralsız/kitapsız bir vergilendirmedir‘’ sözünü, lütfen akıldan çıkarmayalım.

Mahfi Eğilmez, Atilla Yeşilada, Uğur Gürses, İris Cibre, Arda Tunca, Durmuş Yılmaz, Erkin Şahinöz, Evren Devrim Zelyut, Hakan Kara’dan alıntılama yaparak, ‘’enflasyon halini‘’ yansıtmak istiyorum:

-Faiz indirilirken döviz yükselince başka sonuç beklenemezdi. Gelecek aylarda da enflasyon böyle seyredecek.

-AK Parti 2002’de yüzde 29.7 olarak devraldığı enflasyonu 2005’te yüzde 7’ye düşürdü. Şimdi yüzde 36.1’e yükseltmesi ciddi başarı(!). Ödenen onca bedele rağmen, başlangıç noktasının gerisine düşüp topluma bedel ödetmeye kimsenin hakkı yok…

Ocak enflasyonu asgari ücret zammının 4'te birini götürdü.

ÜFE’deki fiyat farkını bir seneye yakın üretimlerine yansıtmayanlar ne kadar yüce gönüllü....

Yüzde 80’lik ÜFE artışı Ocak ve Şubat aylarında hanelerde enflasyon yangınının süreceğini gösteriyor.

Merkez Bankası repo faizi sonrasında döviz artınca, enflasyon yüzde 36 oldu. Faiz sebep, enflasyon neticedir…

Yıllık ÜFE yüzde 79.89, TÜFE 36.1. Yeni ekonomik model denen şeyi terk etmemiz gerekiyor.

AK Parti ekonomiyi 2001 yılında devraldığından daha kötü teslim edecek.

“Ne var bunda ABD’de de reel faiz bizimki gibi düşük” diyenler için 3 Ocak yıllık enflasyon açıklaması kara bir gün oldu.

Bu ekonomistlerin bu değerlendirmeleri ülke çıkarı için yaptıklarına inanıyorum.

Üstelik Keynes‘in yalın ifadesiyle ‘’Enflasyon vatandaşın gelir ve servetine hükümetlerce gizlice el konmasıdır.‘’

AK Parti iktidarının bu isimleri düşman veya ‘’vatan haini’’ ilan etmek yerine, önce kendini savunması, bunun için de onları ciddiye alması gerekiyor.

GÜNÜN NOTU:

Nobel ödüllü F. Hayek “Tarih, aslında enflasyonun tarihidir. Ve bununla siyasal iktidarlar insanların gelirine el koyar, hepsi budur’’ diyor, yanlış mı?