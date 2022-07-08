“Hak etmek” kültürü…

Yaşadığımız süreçte akla ilk “Hak arama kültürü” geliyor…

Bu konuda kültür oluşturmak, gelişmişlik adına büyük önem taşıyor…

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Ama…

Öncelikle, “Hak etme kültürü” kazanmamız gerekiyor…

Çünkü, “Haksız yetki/kazanç/uygulama” verimsizliği ve toplumsal gerilemeyi/erimeyi hızlandırıyor…

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Örneğin siyasetçi…

Siyasetçi olmayı/temsil etmeyi hak etmesi gerekiyor…

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Nasıl hak edecek?

Bilgisiyle, yönettiği toplumun refahını artıracak politikalar/projeler üreterek/uygulayarak…

Öğretmenin “öğretmen”,

Mühendisin “mühendis”,

Çiftçinin “çiftçi” gibi yetişmesi/yüksek refahla yaşaması için eğitim/çalışma sistemi/kültürü oluşturma ehliyetini taşıyarak…

Vb…

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Tabii ki, “öğretmen” de öğretmen olmayı, “mühendis” de mühendis olmayı, “vatandaş” da vatandaş olmayı hak etmeli…

VELHASIL…

Gelişmeyi de, erimeyi de “kültürler” sağlıyor…

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Kültürel dönüşüm için mi?

Örneğin, Japonya’daki manga (hikaye) serileri, çocukların eğitiminde/kültürel gelişimde rol oynuyor…

50 yıldır yayımlanan “Kochikame” mesela:

Bir gencin, ilginç fikirlerini, yatırıma çevirememe hikayesini, mizahi/eleştirel yönüyle işliyor…

Milyonlarca satıyor ve bir çizgi hikaye kitabı, çocukların fikri gelişiminde rol oynuyor…

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Bizde ise yarışma/dizilerde işlenen (daha da kötüsü teşvik edilen) konular sayesinde edinilen kültürler, sosyal yaşamdan çalışma hayatına, eğitimden siyasete kadar gerileme getiriyor…

(Hafta içi yazısıyla, manga serilerini hatırlattığı için Mahfi Eğilmez hocama sonsuz teşekkürler)