Hakan Ateş’in rüyası ve ötesi

Denizbank CEO’su Hakan Ateş, Denizbank’ın 25’inci yıl kutlamasında bankanın nereden nereye geldiği ile ilgili hikayeyi geliştirerek anlattıktan sonra bankanın üst yönetimi ile ilgili rüyasının videosunu gösterdi. İnsanları eğlendirmek için çekilen videodaki rüyasında genel müdür yardımcılarını farklı işlerde gören Ateş, kendisini de pılısını pırtısını toplayıp kapının önünde görüyor ve hayatını idame ettirmek için yeni bir iş buluyor. Piyanist şantörlük performansına ve ayakkabıları başta olmak üzere yeni iş kıyafetine hayran oldum. Hayran olduğum diğer bir konu ise makam bisikletinde gazete okuması oldu. Üç tenor performansının gölgesinde kalsa da makam bisikleti konsepti yeni ulaşım sistemlerinin hararetle tartışıldığı dönemde ufuk açıcı olabilir. Buradan, bankanın yeni sloganı “Bundan Sonrası Deniz” için bir konsept geliştirilebilir. Ama tabii bunu söylemek bana düşmez; Ateş ve bankanın kolektif zekası yapılabilecek bir şey varsa zaten bunu yapıp önümüze koyacaktır.

Yazıya böyle başlayınca magazin yapacağımı ya da “ben oradaydım” yazısı yazacağımı sanmayın. Emirates National Bank of Dubai (Emirates NBD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed bin Said el Maktum ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dahil olmak üzere birçok önemli ismi bir araya getiren gecede kulis yazacak bir çalışma yapmadım. Bunu yapanların olacağını tahmin ediyorum çünkü orada önemli mevzuların konuşulduğu açık.

Ben kendi işime bakıp açık enformasyon ile şunu yazmak istiyorum: Denizbank’ın yeni sloganına dikkat edin. Kendi başına büyümek yerine büyük hedefleri olan bankaların büyümesine aracılık eden Denizbank’ın yeni denizi Uzakdoğu’dan Türkiye’ye kadar uzanıyor. El Maktum, Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya kadar uzanan şube ya da ofis ağlarının Uzakdoğu’dan Türkiye’ye kadar uzanan coğrafyada bir bölgesel banka olduklarını söylüyor. El Maktum, bölgeselleşme için 22 yıl aradıktan sonra “mükemmel eş” olarak buldukları Denizbank’ı Sberbank’tan almak için 22 ay süren görüşmelerden umudu kesip karşılıklı çekilme kararı almışken Ateş’in 10 gün içinde bulduğu orta yolla bankayı satın aldıklarını anlatıyor. Bu, yeni yolculuk ve Hakan Ateş’in rüyalarına dönmemizi gerektiriyor.

Ateş’in rüyası analog mu dijital mi?

Ateş’in rüyasından kastım videodaki işten kovulma mizahı değil. Hakan Ateş, bütün bu süreçlerde sorunu çözmek için koşturan Jerry rolünü oynarken yaptırım dışı kalmadan satışı sonuçlandırmaya kadar her konuda bankasını Tom’dan kurtarmayı başarıyor. Müdürlere kaptan demeye kadar farklı detaylarla bankayı bir sorun çözme aygıtına çeviriyor. El Maktum’un bahsettiği re-export finansmanı uzmanlığı ve Türkiye’den Çin’e kadar diye tanımladığı etki alanı Ateş’e muazzam bir oyun alanı sunuyor. Üstelik Suudi Arabistan’ın Ortadoğu’nun liderliği için başlattığı hamlenin Birleşik Arap Emirlikleri ile rekabeti şiddetlendirmesinin beklendiği bir dönemde El Maktum, BNP Paribas şubelerini devralarak Suudi Arabistan’daki ayak izlerini genişlettiklerini de ifade ediyor.

ENBD’nin internet sitesinde dünyanın her yerindeki metaverse startup’larına bankacılığın geleceğini değiştirmek için çağrı yapıyor. (https://www.emiratesnbd.com/en/innovation/fintech-campaigns/difc-fintech-hive/?ref=search&sq=metaverse) Burada “How might we...” diye başlayan odak noktalarına bakmanızı tavsiye ederim.

Kendisini finansal hizmetler ve çevrimiçi bankacılık alanında tanımlayan ENBD’nin sahibi olduğu Denizbank’tan alabilecekleri, startup’ların verebileceğinin ötesinde. Denizbank’ın teknoloji şirketi Intertech, inter-Cloud adı altında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onaylı ilk ve tek finansal bulut hizmet sağlayıcı altyapısını bu yılın başında devreye alıyor. Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar, Denizbank’tan bir gün önce 25’inci yaş kutlaması yapan yapay zeka lideri SAS’ın gala yemeğinde inter-cloud üzerinde yapay zeka bankacılığı sunmak için bu şirketle birlikte çalışacaklarını açıklıyor. Bunun ENBD’nin hedef bölgeleri için taşıyabileceği anlamını bu yazıya sığdıramam ancak sorduğum, “rüya analog mu dijital mi” sorusunu yanıtlayayım: İnsanın kendisi analog olduğu için kendisi ile ilgili her şey ve tabii hayalleri de analogdur ancak insan bunlara ulaşmak için dijital araçları kullanabilir. İnsan dijital araçları hayalleri doğrultusunda şekillendirdiğinde başarılı olurken hayallerini dijital ya da başka türden araçlara uydurmaya çalıştığında talihsiz örnekler ortaya çıkarıyor. Ateş’in kendisi ve rüyası insani ve analogdur.

PÜF NOKTASI

Teknoloji müzik endüstrisine yönelik araçlar ortaya çıkardığında “synthesizer” denen cihaz elektronik olarak ürettiği seslerle müzisyenlerin işini oldukça kolaylaştırmıştı. Bunlardan bir tane alıp neredeyse tek başınıza orkestra olabiliyordunuz. Pink Floyd, özel bir synthesizer tasarımı isteyip yanılmıyorsam daha sonra bununla efanevi Live at Pompeii konserini gerçekleştirmişti. Bunu okumuştum ama kedimiz Külhan arşiv diskimi kırdığı için –SSD kırabilerek kendini aştı- sadece kendi hafızama dayanarak bunu söyleyebiliyorum.

Ateş’in ve Denizbank’ın analog olmasına vurgu yapmamın nedeni, bu örneği okuduğumdan beri analog olan insanın dijital araçlarla çok iyi işler çıkarabileceğini düşünüyorum. YouTube sayesinde konser kaydına internetten ulaşıp bakma fırsatım oldu. Başında, 1972’de adı bile geçmeyen kripto para reklamı izlememi de yine bu dijital araç sağladı.

Bu yazının yayımlandığı 3 Ekim’de Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) mezunu olarak 10-13 yaş grubundaki KALEV (Kadıköy Anadolu Lisesi Vakfı) İlkokulu öğrencilerine konuşurken de analog olmayı ve insan kalmayı anlatacağım. Bunu başardığınızda gazetecilik yaparken hayatın mühendisliğini yapabilirsiniz. Sonrası rüyanıza kalmış. Size de bu tüyoyu vermek isterim.