Hakkı Matraş: Deri sektörüne katkı yapmış bir duayen…

Hakkı Matraş: Türkiye der sektörünün önemli markası Matraş’ın kurucusu. 1980’li yıllarda tanıştığım, deri sektörü konusunda tarafsız ve doğru bilgi aldığım bir iş insanıydı.

Matraş, Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1937 yılında dünyaya geldi. Ailesi uzun yıllar ordu gereksinimi için kılıçlara kın, atlara eğer ve mahfuz üretiminde ihtisaslaşmıştı. 1947 yılında Mercan’da çırak olarak işe başladı. 23 yaşında Beyoğlu Asmalımescit’te kendi üretim tesisini kurdu. Üretimlerini büyük bir mağazada satmaya başladı.

Zamanla üretim yelpazesini ayakkabı, kadın ve erkek çantaları, deri aksesuar ve hediyeliklerle genişletti. 1988’de ilk mağazasını Galeria AVM’de açtı. Zamanla mağaza sayısı 17’ye ulaştı.

1982 yılında Tuzla’da Deri Organize Sanayi’nin kuruluşunda aktif rol oynadı ve kendi fabrikasını kurdu. Dana derisi işleyip, ihraç etmeye başladı. Yurt dışına ürünlerini ihraç eden Matraş, Prada, MiuMiu, Masimo Dutti, Coach gibi ünlü yabancı markaların tedarikçisi oldu.

2007 yılında Matraş’ın cirosu 40 milyon dolar, ihracatı 24 milyon dolardı.

Matraş, deri sektörü kuruluşlarında aktif yönetici olarak görev aldı. Saraç Sanayicileri Dernek Başkanlığı, İSO Meclis Üyeliği, TOBB Deri Meslek Komitesi Başkanlığı, TİSK Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Sektöre yol gösterici oldu.

Matraş, 2017 yılında rahatsızlandı. Aile bireyleri arasındaki ayrılıklar nedeniyle şirkette kriz yaşandı. Tedarikçilere olan ödemelerde aksamalar gündeme geldi. Bakırköy 6. Asliye Ticaret’in kayyum atadığı şirkette, 2018 yılında aile üyelerinden Arif Matraş başkanlığında bir yönetim kuruldu. Piyasaya borçlarının tamamının ödendiği haberleri açıklandı.

İşte bu ortamda Hakkı Matraş “Yakında görüşmek üzere…” diye bir veda notu yayınladı. Sonra da deri mağazalarını, fabrikasını, internet sitesini kapatarak sektörden çıktı.

Hakkı Matraş, 1980’li yıllarda tanıştığım deri sektörü konusunda tarafsız ve doğru bilgi aldığım bir iş insanıydı.

Bu tür ‘’hazin’’ sonlar insanın içini burkuyor… Öte yandan, hem sektör için ışık tutucu, hem de genç girişimciler için ders dolu…

Ben Hakkı Matraş‘ın yarattıklarının tanığı olarak, bu canlı ve iyi deneyi DÜNYA okurlarıyla paylaşmak istedim, her deney hep başarıyla sonuçlanacak değil ya…

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