Hakkı Usta, zeytinyağı presiyle yola çıktı, HAUS ‘Aflatoksin’i yakalayacak

2017 yılı Nisan ayı İzmir... Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat ile İZFAŞ’ın düzenlediği “Olivtech-7. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı”nı geziyoruz.

Fuarın büyükçe stantlarından birindeki kalabalık dikkatimi çekti:

- HAUS...

Stanttaki zeytinyağı makineleri, üretim bantlarını izlemek üzere duraksadım, Alper Alhat ön bilgiyi verdi:

-Adının HAUS olduğuna bakma. Alman değil Türk firması.

Stantta görüşecek, şirketin öyküsünü dinleyecek bir yetkili bakındım. Tüm görevliler harıl harıl müşterilerle görüşüyordu. Alhat’a döndüm:

-Maşallah, stant müşteri kaynıyor. Bu kalabalıkta şirket yetkililerinin vaktini almayalım. Turun sonunda yeniden bakarız.

Fuar turumuzu tamamladık, yeniden HAUS Makine Sanayi A.Ş. standına girdik. Alhat, şirketin yöneticilerinden birini yokladı. Yönetici özür diledi:

-Başkanım, müşteri görüşmelerimiz biraz hafiflesin, oturur sohbet ederiz.

İzmir’e fuar için günübirlik gitmiştim. Benim de zamanım yoktu. HAUS yöneticileriyle görüşemeden fuardan ayrıldım.

Geçen hafta Özden Gözlüklü Saka aradı:

-Santrifüj teknolojilerinde öne çıkan HAUS Makine A.Ş. Pazarlama Müdürüyüm. Şirketin sahibi olan ailedenim. Telefonunuzu Alper Alhat’tan aldım. Sütaş’ın Bingöl’de kurduğu fabrikada ilk kez yerli separatör kullandığını yazmıştınız. O separatörün üreticisi HAUS.

HAUS’u duyunca 2017 Nisan’ında İzmir’deki fuar turunu, şirketin yetkilileriyle görüşme şansı yakalayamadığımı anımsadım.

Özden Gözlüklü Saka, HAUS Genel Müdürü Hakkı Gözlüklü ile görüntülü platformda sohbet edebileceğimizi bildirdi.

Hakkı Gözlüklü ile görüşmeden önce şirketin internet sitesine girip tarihçesine baktım:

- İsmail Hakkı Gözlüklü, 1954 yılında Aydın’da genç bir makine ustasıydı. 1962’de bölgenin ilk zeytinyağı presinin imalatını gerçekleştirdi. Adını şirkete verdi: Hakkı U sta.

Ailenin 3’üncü kuşağından Hakkı Gözlüklü, sohbete dedesi İsmail Hakkı Gözlüklü’den girdi:

- Dedem işe tamircilikle başlamış. Marshall yardımıyla ülkemize gelen makineleri tamir edermiş. İlk ürettiği makine zeytinyağı presi olmuş.

Ardından babası Ömer Gözlüklü ve amcası Ahmet Gözlüklü dönemine geçti:

- Babam ve amcam, 1989 yılında Türkiye’de çalışan ilk dekantörlü zeytinyağı tesisinin üretim ve kurulumunu gerçekleştirdi.

Babası ve amcasının şirkette icrayı ağırlıklı olarak 3’üncü kuşağa bıraktığını kaydetti:

- Kuzenlerim Erdinç ve Ersin’le birlikte HAUS’ta bayrağı yukarı taşımaya çalışıyoruz. Özden de şirketimizin Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyor. Şirketimizin adı 2012 yılına kadar “Hakkı Usta” idi. Dünyada da kolay okunsun diye “Hakkı Usta”yı kısaltıp “HAUS” yaptık.

Sütaş’ın Bingöl fabrikasındaki separatörü anımsattı:

- Dedem, sonrasında da babam ve amcam daha çok zeytinyağı üretimine dönük makineler geliştirdiler. Biz, HAUS’un ürettiği santrifüj dekantörleri diğer sektörlere de yaydık.

HAUS’un ürünlerinin “orta yüksek teknoloji” tanımına girdiğinin altını çizip, yeni geliştirdikleri bir makineden söz etti:

-Gıda ürünlerindeki aflatoksini yakalayacak makine geliştiriyoruz. Üretim bantına yerleştirilecek lens ve kameralar ışın yardımıyla sağlığa zararlı olan aflatoksini görecek. O ürünün tüketiciye gitmesi önlenecek.

ABD’nin Marshall yardımı çerçevesinde gönderdiği makinelerin tamiriyle Aydın’da başlayan “Hakkı Usta” serüveni, “HAUS”la yüksek teknolojiye doğru yol alıyor.

34 milyon Euro ciro var, yarısına yakını ihracattan

HAUS Makine A.Ş. Genel Müdürü Hakkı Gözlüklü, Aydın ASTİM OSB'de 32 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptıklarını belirtti:

- Dekantör, separatör, kontinü sistem zeytinyağı üretim tesisi, turbo blower, vidalı pres gibi farklı makineler üretiyoruz.

Dekantör ve separatörlerin farklı alanlarda çalıştığına örnek verdi:

- Separatörler süt fabrikasında sütün yağını ayırmada, bakterilerini temizlemede de kullanılıyor, İstanbul'da İSKİ'nin arıtma tesisleri ile Dublin'de (İrlanda) atık su arıtma tesislerinde de görev yapıyor.

Şirkette 520 kişinin çalıştığını kaydetti:

- 30 kişinin görev yaptığı Ar-Ge merkezimiz yeni teknoloji geliştirmemizde önemli rol oynuyor.

2020 cirosunu paylaştı:

- 2020'yi 34 milyon Euro ciroyla kapattık. Ciromuzun yarıya yakını ihracattan geliyor. 40'a yakın ülkeye ihracatımız var.

Yurt dışındaki şirketlerini sıraladı:

- Hollanda'da HAUS Europe B.V., Malezya'da HAUS SEA, İtalya'da HAUS MED SRL, İspanya'da HAUS Iberica, Hindistan'da HAUS SA. Yurt dışındaki şirketlerimiz pazarlama ve satış sonrası servis görevlerini yerine getiriyor.

15 milyon Euro’luk yatırım yapıyor, 100 bin metrekareye çıkıyor

HAUS Makine A.Ş. Genel Müdürü Hakkı Gözlüklü, Aydın ASTİM OSB'de üretim alanını büyütmek üzere yatırıma giriştiklerini bildirdi:

-15 milyon Euro'luk yatırımla kapalı alanımız 100 bin metrekareye genişleyecek. Üretim teknolojimiz gelişecek. 2022'de yeni fabrikamızda üretimin başlamasını hedefliyoruz.

Yabancı yatırımcılardan satın alma, ortaklık teklifi alıp almadıklarını merak ettim, anlattı:

- Her yıl en az 1-2 yatımcı geliyor. Satmaya, ortak almaya niyetimiz olmasa da mutlaka kendileriyle görüşüyoruz. O görüşmelerden dersler çıkarıyoruz.

Son dönemlerde halka açılan şirketlerin sayısındaki artışı anımsattım, yanıtladı:

- Halka açılma arada bizim de gündemimize geliyor. Halka açılmanın sağlıklı bir formül olacağını düşünüyoruz.

Babam ve amcam 3'üncü kuşağa erken sorumluluk verdi

HAUS Makine A.Ş. Genel Müdürü Hakkı Gözlüklü'ye babası ve amcasının yaşlarını sordum:

- Babam (Ömer Gözlüklü) 1954 doğumlu, amcam (Ahmet Gözlüklü) 1957 doğumlu.

Şirkette icrayı çocuklarına erken yaşta emanet etmeleri dikkatimi çekti, Hakkı Gözlüklü şu yorumu yaptı:

- Babam ve amcam, bizim işi başarıp başaramayacağımızı erken yaşta görmek istedi sanıyorum.