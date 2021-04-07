Hakkı Usta’nın HAUS’u makinede Türkiye’nin global oyuncusu oluyor

Bundan tam 67 yıl önce Hakkı Usta; Ege’nin biricik ürünü; zeytin için kollarını sıvadı. Zeytinyağı preslerinin onarımı ile işe başladı. Bugün, onun temellerini attığı şirket; Türkiye’nin global makine üreticilerinden biri oldu. Hakkı Usta’nın isminin baş hecelerinden ilham alan HAUS Global Makine AŞ şimdi torunlarının yönetiminde 5 ayrı ülkedeki iştirakleri ile sektörünün liderliğine oynuyor. Öyle ki, yerli ve milli HAUS’un santrifüj ekipmanları, dekantörleri, separatörleri ve presleri, dünyanın 40’a yakın ülkesinde zeytinyağı, süt, meyve suyu, narenciye, kahve ekstraktı, balık, bitkisel yağ, madencilik, alg gibi pek çok endüstride kullanılıyor.

Dede İsmail Hakkı Gözlüklü ile aynı ismi taşıyan torunu Hakkı Gözlüklü, 2020’yi 34 milyon Euro ciroyla kapatan şirketlerinin ihracat serüvenini DÜNYA’ya anlatıyor. Gözlüklü, 1954 yılında temelleri atılan ve 1962 yılında bölgenin ilk zeytinyağı presi imalatını gerçekleştirerek, sadece ithal makinelerin olduğu bir alanda farklılık sağladıklarını belirtiyor ve ekliyor: “1989 yılında babam ve amcam; Ömer ve Ahmet Gözlüklü Türkiye’de çalışan ilk dekantörlü zeytinyağı tesisinin üretimini ve kurulumunu gerçekleştiriyor.”

Dev makine üreticileri ile kıyasıya rekabet

Baba ve amca, çok erken yaşlarda şirketlerinde karar mekanizmalarını çocuklarına emanet etmiş. Şimdi üçüncü kuşağın elinde HAUS, global bir nitelik kazanmış durumda. Ar-Ge merkezlerini 2015 yılında kurmuş, HAUS’un burada geliştirdiği ilk vidalı pres ve turbo blower üretimini 4 yıl önce gerçekleşmişler.

Üçüncü kuşak Hakkı Gözlüklü, süreci “Sektörümüzde Avrupalı dev makine üreticilerinin hakimiyeti var. Buna rağmen ihracatımızın yüzde 43’ünü yine Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Rekabette onlardan geride değiliz. Hollanda ve İtalya’nın başı çektiği Avrupa ülkelerinde çok etkiniz. Avrupalı firmalarla kendi ülkelerinde rekabet ediyoruz. Biz kendi alanımızda dünyada ilk 5 arasındayız. Gözümüz dünya liderliğinde” şeklinde anlatıyor. ABD ve Çin’e zeytinyağı makineleri satmak gibi örneğine zor rastlanır hamleler yaptıklarını da kaydediyor Gözlüklü. Ayrıca Endonezya’ya palm yağı işlemesinde kullanılan makineler de satarak, uzak pazarlarda etkinliklerini artırdıklarını belirtiyor.

5 ülkede 5 ayrı merkez

Hakkı Gözlüklü, Aydın’daki ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 32 bin metrekarede üretim yapan firmalarının global tedarikçi ağı ile hedef büyüttüğünü kaydediyor. Gözlüklü, ilk olarak Aydın’ın dışında İstanbul’da HAUS Ist’ı kurduklarını anımsatıyor. “Hollanda’da HAUS Europe BV, Malezya’da HAUS SEA, İtalya’da HAUS MED SRL, İspanya’da HAUS Iberica kurduk” diyor Gözlüklü ve ekliyor: “Son olarak da Hindistan'da HAUS SA iştiraklerini kurduk.”

Makineleri akıllandı, uzaktan destek veriyor

Pandemi ile birlikte tüm dünyada dijitalleşme hızı artarken, HAUS da IT departmanı ile yeni bir hizmet geliştirmiş. Uzaktan Destek Sistemi ile sattıkları ekipmanlardan 7 gün 24 saat bilgi toplayıp, bu verilerinin analizi gerçekleştiriyor ve olası bir sorunu ilgili teknik destek mühendisine aktarıyor. Böylece üretim süreçleri durmuyor.